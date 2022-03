Este hombre fuerte del chavismo está en la mira de la Justicia argentina

Una jueza federal de Jujuy ordenó la captura de Diosdado Cabello, exvicepresidente venezolano y hombre fuerte del chavismo, en el caso que ingrese a la Argentina.

La detención de Cabello fue pedida por un juez de los Estados Unidos por un caso de supuesto narcotráfico.

El pedido se tramitó vía Cancillería y el viernes la jueza federal de Jujuy Mariela Giménez informó a las fuerzas federales que debían capturar a Cabello si ingresaba al país. La magistrada advirtió que podría entrar por Jujuy.

La magistrada invocó un tratado de extradición entre la Argentina y los Estados Unidos.

El pedido de la jueza jujeña fue recibido el viernes por la Policía Federal, la Gendarmería y la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), que deberán detenerlo si dan con él. La orden fue acompañada por una foto de Cabello.

Diosdado Cabello, a la izquierda, junto a Nicolás Maduro.

Polémica con Alberto Fernández

Cabello es diputado de la Asamblea Nacional de Venezuela y vicepresidente del Partido Socialista Unido de ese país. Se trata de una de las figuras más duras dentro del régimen bolivariano.

Conduce un programa televisivo, llamado "Con el mazo dando", donde en enero apuntó contra el gobierno de Alberto Fernández por el endurecimiento de su postura ante la ONU sobre el gobierno de Nicolás Maduro.

Cabello se refirió al mensaje argentino ante la ONU sobre Venezuela. "Ay, Dios, cuando uno ve esas cosas, dice ¡Dios mío! ¿El Fondo Monetario Internacional presiona mucho? ¿El Banco Mundial presiona mucho, presidente?", dijo, visiblemente molesto, durante su programa transmitido por el canal del Estado, Venezolana de Televisión (VTV).

Alberto Fernández fue objeto de elogios y críticas por parte de Diosdado Cabello.

Del elogio al enojo entre Cabello y Fernández

Pero en octubre de 2019 el tono era otro. Cabello, en ese entonces presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) de Venezuela, felicitó a Fernández luego del triunfo electoral de ese año y destacó que "la brisa de (Juan Domingo) Perón y Néstor Kirchner se siente en Argentina".

Además, el dirigente chavista ironizó sobre la situación económica argentina, al asegurar que en cien años el país todavía seguirá pagando la deuda del gobierno de Mauricio Macri con el FMI.

Cabello saludó a Fernández minutos después del resultado electoral del domingo en Argentina, a través de un comunicado para felicitar a la fórmula compuesta por Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner.

"En Argentina ahora tenemos un nuevo presidente, una nueva cara. La brisa de Perón y Néstor Kirchner se siente en Argentina. Un pueblo que fue capaz de cambiar por los votos el destino al que los llevaba el otro presidente", manifestó el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) chavista, durante una conferencia en Bolívar.

Cabello afirmó que con el resultado "triunfa en Argentina el pueblo. Triunfa en Argentina la fuerza liberadora de un pueblo".En esa línea, el dirigente chavista criticó la gestión económica de Macri y señaló: "Los niños que nazcan en el año 2119, dentro de cien años, tienen que pagar la deuda que ha adquirido Macri".

Diosdado Cabello fue un estrecho colaborador de Hugo Chávez.

La advertencia de Cabello a Alberto Fernández

En agosto de 2019, tras las elecciones primarias PASO, el dirigente chavista le envió un mensaje a Fernández, quien había tildado de "gobierno autoritario" al de Maduro.

"Me alegro mucho por el esfuerzo y el valor del pueblo argentino. Ojalá, Dios querido, que no me equivoque, que a quien están eligiendo no vaya a creer que lo están eligiendo porque es él", señaló por ese entonces Cabello, y en clara alusión a la figura de Cristina Kirchner, compañera de fórmula de Fernández.