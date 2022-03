Rating: ¿cuánto midió la eliminación de Catherine Fulop en MasterChef?

¿Cuáles fueron los programas más destacados del domingo 13 de marzo en materia de ratings? La gala de eliminación de MasterChef Celebrity, en Telefe, fue lo más visto del día, con 13.5 puntos. Bajó 5 décimas respecto a la gala anterior.

Opinión Pública, en El Nueve, midió 1.1 puntos. Bajó 0.4 puntos respecto al estreno y quedó cuarto en su franja. La tarde del nueve promedió en su segunda emisión 1.7 puntos. Subió 5 décimas respecto a su primer programa y quedó tercero en su franja.

Emparejados, en América, marcó 1.2 puntos. Si bien quedó tercero en su franja, fue la emisión más baja del programa de las últimas tres semanas.

100 argentinos dicen – especial famosos, en eltrece, midió 6.6 puntos. Fue la medición más alta del ciclo en lo que va del año, lo más visto de eltrece y el cuarto programa más visto de la jornada.

Este domingo, una nueva participante quedó eliminada de MasterChef Celebrity). En la gala de eliminación se midieron Paula Pareto, Denise Dumas, Catherine Fulop, María del Cerro, Mica Viciconte, Malena Guinzburg, Juariu y Tomás Fonzi.

Los participantes del certamen, que ya transita la instancia de semifinal, tuvieron como desafío hacer una codorniz rellena con guarnición.

La instancia fue muy compleja pero dejó a dos en la cuerda floja. En el límite quedaron Tomas Fonzi y Catherine Fulop quienes fueron criticados por la mala cocción del ave.

Finalmente el jurado dispuso que quien tenía que abandonar las hornallas del reallity era Cathy Fulop. Al momento de despedirla, el primero en tomar la palabra fue Donato de Santis: "es una firma de tu alegría, positividad. Nos divertiste mucho. Te vamos a extrañar un montón".

Damian Betular agregó: "sos tan genuina, alegre, buena gente. Fue un honor conocerte. Sos una luchadora. Es un golpe muy duro que hoy te vayas pero nos va a quedar tu felicidad e impronta que solo Cathy puede tener".

Germán Martitegui dirigió palabras muy emotivas, con los ojos con lágrimas: "el primer día no me conocías y me diste un abrazo. Yo decía que es muy raro que alguien se anime a abrazarme y me di cuenta que sos increíble. Cada cosa que hiciste me emocionó.. ver que te conectaste con tu patria, tus raíces fue increíble... yo te pongo en la lista de personajes que no voy a olvidar nunca".

Tras las palabras del jurado, Catherine tomó la palabra y empezó agradeciendo a todos: "gracias a ustedes tres, los adopto para mi vida, son unos maestros, me divertí un montón, me encantó la rigurosidad de ustedes... me exigían que llegara a casa y siguiera estudiando. Lloro de emoción, de vivir un maravilloso programa, hacen un esfuerzo increíble. Acá hay una belleza de gente que no voy a olvidar nunca".