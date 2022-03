"Alberto Fernández es bastante más de derecha que Macri", advirtió Durán Barba

El consultor ecuatoriano sostuvo además que el ex mandatario "es un tipo moderado y muy preparado" y remarcó que "los políticos del mundo no se retiran"

El ex asesor de Mauricio Macri, el ecuatoriano Jaime Durán Barba sostuvo este lunes que el presidente "Alberto Fernández es bastante más de derecha" que el ex mandatario y fundador del PRO.

"Alberto Fernández es bastante más de derecha que Macri, por lejos", sentenció Duran Barba en declaraciones radiales.

A su vez, dijo que Macri "es un tipo moderado y es un tipo muy preparado", mientras que señaló que "los políticos del mundo no se retiran, Macri seguirá haciendo política y esta perfecto que lo haga".

Consultado sobre el deseo expresado días atrás por Alberto Fernández de que el actual mandato podría ser el primero de dos, Durán Barba sostuvo que "debe ser un intento por recuperar el espacio porque la situación del Frente de Todos es muy crítica".

El ecuatoriano dijo también que si fuese cercano a Alberto Fernández "le diría que tome una decisión"

"Hay demasiada división, evidente y no veo cómo eso puede superarse. Una cosa es que Máximo (Kirchner) vote ne contra del proyecto del gobierno, porque no es un proyecto hecho por el FMI, sino por el gobierno, pero al mismo tiempo mantiene el control de las cajas más importantes del país. El peronismo es muy peculiar", planteó.

Por otra parte, habló de los dirigentes kirchneristas que simpatizan con Vladimir Putin.

"Putin no es el líder mundial del proletariado. No es que el Ejército Rojo esta gobernando Ucrania, sino un psicópata que se cree zar está aplastando un país vecino. Simpatizar con eso me parece lo más lejano que puede haber a una mentalidad progresista, de izquierda", lanzó.

Su visión sobre Cristina y los proyectiles que se tiraron al Congreso

De la vicepresidenta Cristina Kirchner dijo que "es una mujer inteligente"

Por otro lado, sobre los proyectiles que se tiraron en el Congreso durante las protestas contra el acuerdo con el FMI, sostuvo: "Es difícil pensar que tantas piedras hayan producido tantos destrozos y es difícil pensar que hayan sido del PRO. Se ven las tomas bien hechas, si uno ve que hay cámaras que toman donde cae la piedrita".

"¿Qué sentido tiene que personas que fueron a protestar en contra del Fondo le apedreen? Es poco probable que quienes tiraron las piedras fueron macristas", agregó.

Por último, de la vicepresidenta Cristina Kirchner dijo que "es una mujer inteligente, no hay otra mujer que haya ganado la presidencia y de una manera tan amplia, tiene muchas capacidades que no me gustan y que no me parecen naturales".

Durán Barba sobre Milei: "Sin duda puede ser presidente"

El ex asesor del PRO Jaime Durán Barba afirmó que "la oposición tiene que renovarse" y no descartó que Javier Milei tenga chances de convertirse en presidente.

"El PRO necesita renovarse porque si no te renuevas te va a pasar lo que le pasó a una coalición muy importante, la de Chile, con gente excelente como (Michele) Bachelet que quedaron cuartos o quintos. El mundo esta cambiando tanto que si no cambiamos todos nos quedamos afuera", indicó.

Consultado sobre qué dirigente es más renovador dentro de Juntos por el Cambio respondió: "No sabría decir. Todavía no se ve eso".

Por otra parte, ante el fenómeno Milei, Duran Barba sostuvo que "sin dudas puede ser presidente" y lo comparó con el mandatario peruano Pedro Castillo.

"Cuando ves por qué gana Castillo en Perú hay una sola razón: porque no se parecía a los políticos. Un tipo exótico que se baja de un caballo, con un sombrero, un discurso raro. No sabe nada de lo que debe saber un político y su triunfo fue importante", argumentó y concluyo: "La gente votó por uno que no se parezca a los antiguos".

"¿Por qué gana Castillo en Perú? Hay una sola razón: porque no se parecía a los políticos, era un tipo exótico, con un discurso raro, y no sabe nada de lo que sabe un político. Se votó por alguien que no se parece a ningún político. En Chile sucedió lo mismo. Salió Boric, que no es tan fácil de clasificar, no es un izquierdista típico. No tiene el mismo discurso de hace 40 años. Desde el principio atacó a (Nicolás) Maduro, lo que ningún dirigente de izquierda se anima a hacer", puntualizó Durán Barba.

El discurso de los políticos argentinos, según Durán Barba

En tanto, Durán Barba evaluó que en la actualidad "los políticos tienen un discurso muy autista" porque "discuten cosas que les interesa a ellos, entre ellos y no pueden resolver los problemas de la gente que son muchos".

"La gente está muy angustiada por la pandemia, el desempleo, la inseguridad que en toda Latinoamérica se ha convertido en una peste brutal. Mientras pasa eso los políticos están viendo quién es jefe de bloque en el Congreso, si un diputado vota de una manera u otra. Están en un discurso autista, de un grupo pequeño de personas que se interesan en temas que no le interesan a las mayorías", evaluó desde Quito, donde se encuentra recuperándose de una afección en su salud.

