Drástica decisión de Will Smith después del cachetazo a Chris Rock en los Oscars

Frente a la posibilidad de recibir una sanción por parte de la Academia de Hollywood, luego del escándalo que protagonizó en la ceremonia de la entrega del Oscar, el domingo 27 de marzo, Will Smith anunció su renuncia como miembro de la institución que otorga los premios Óscar.

Así lo di a conocer en un comunicado difundido este viernes, en donde da a conocer este decisión: "Estoy renunciando a mi membresía en la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, y aceptaré cualquier consecuencia que la directiva considere apropiada", escribió el actor en el texto.

El actor calificó sus acciones de "impactantes, dolorosas e inexcusables" y dijo que aceptará cualquier consecuencia adicional que la Junta de Gobernadores de la Academia considere apropiada.

Qué dice el comunicado que dio a conocer Will Smith

"La lista de personas a las que he lastimado es larga e incluye a Chris, su familia, muchos de mis queridos amigos y seres queridos, todos los asistentes y audiencias globales en casa", asegura el actor.

Will Smith dio un cachetazo a Chris Rock en la entrega de los Oscars

Y agrega: "Traicioné la confianza de la Academia. Privé a otros nominados y ganadores de la oportunidad de celebrar y ser celebrados por su extraordinario trabajo. Tengo el corazón partido."

También señala que quiere "volver a centrarme en aquellos que merecen atención por sus logros y permitir que la Academia vuelva al increíble trabajo que realiza para apoyar la creatividad y el arte en el cine".

"El cambio lleva tiempo y estoy comprometido a hacer el trabajo para garantizar que yo nunca más permita que la violencia supere a la razón", concluyó.

Comunicado de la Academia tras el golpe de Will Smith

El domingo pasado, poco antes de presentar el ganador del Oscar 2022 a mejor documental, Chris Rock fue abofeteado en el escenario del Dolby Theatre por Will Smith, luego de escuchar un desafortunado chiste sobre su esposa, Jada Pinkett-Smith.

"Jada, te amo... G.I. Jane 2, no puedo esperar por verla", señaló el humorista, en alusión a la película que protagonizó Demi Moore en 1997, en la que afeitaba su cabeza para poder ingresar a la Marina estadounidense.

Las cámaras rápidamente tomaron la reacción de Smith, que dejó entrever una sonrisa ante el "chiste" por la alopecia que padece Pinkett-Smith. Sin embargo, la actriz no dudó en demostrar su desagrado frente a la humorada. Lo que vino después fue la irrupción del actor ganador del Oscar por su labor en Rey Richard: una familia ganadora para golpear en la cara a Rock.

Pocos minutos después, al recibir su Oscar a mejor actor, un Smith notablemente conmocionado dejó en claro que lo suyo no había sido ninguna humorada, sino que se había dejado llevar por su enojo. "Richard Williams era un feroz defensor de su familia. En este momento de mi vida, estoy abrumado por lo que Dios me pide que haga y que sea. Me están llamando en la vida a amar a la gente, a proteger a la gente, y yo sé que al hacer lo que hacemos, la gente habla locuras sobre nosotros, nos faltan el respeto, y que ante eso debemos sonreír y hacer de cuenta que todo está bien".

"Quiero disculparme con la Academia, con todos los nominados en mi categoría, este es un momento hermoso, y no lloro por el premio, sino que se trata de echar luz sobre la gente. Me veo como un padre loco, como le decían a Richard Williams, pero el amor te hace hacer cosas locas. Gracias y espero que la academia me vuelva a invitar", agregó.

Minutos después de terminada la ceremonia, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood no pudo obviar el tema e hizo una breve alusión indirecta al tema en su cuenta de Twitter: "La Academia no aprueba la violencia de ninguna forma. Esta noche estamos encantados de celebrar a los ganadores de la 94.ª edición de los Premios de la Academia, que merecen este momento de reconocimiento por parte de sus compañeros y amantes del cine de todo el mundo".