Alerta: transportistas rurales anuncian paro nacional frente al desabastecimiento de gasoil

Los empresarios integrados en la Federación de Transportistas Rurales Argentinos (Fetra) anunciaron este lunes que lanzarán un paro nacional ante los problemas que están atravesando para poder desarrollar su trabajo con normalidad, a raíz del desabastecimiento de combustible.

"Ante la falta de respuesta al pedido de convocatoria de la mesa de negociación participativa para la actualización tarifaria de los fletes de granos, los constantes aumentos del precio del gasoil y la falta de abastecimiento del combustible que torna imposible seguir trabajando en condiciones razonables, la Federación de Transportadores Argentinos, con el fin de evitar mayores daños en la economía de sus representados, convoca a un paro nacional de actividades a partir del lunes 11 de abril a las 00:00 horas", señalaron desde Fetra en un comunicado.

El paro es por tiempo indeterminado hasta lograr que se cumplan los pedidos de los transportistas, los cuales incluyen además cuestiones relativas a la seguridad, infraestructura y regulaciones orientadas a lograr que se cumpla de manera efectiva el pago del valor referencial de las tarifas oficiales.

El comunicado en el que se dio a conocer la medida

Si bien el pasado 21 de febrero comenzó a regir un nuevo esquema de tarifas referenciales de fletes de granos de orden nacional, las autoridades de Fetra consideran que el mismo ya quedó desactualizado y, por lo tanto, solicitaron a la Subsecretaría de Transporte Automotor de la Nación que convoque a una nueva "mesa de negociación participativa" para acordar nuevos valores del servicio. Hasta el momento no tuvieron respuesta.

En toda la extensión del territorio, ante el desabastecimiento de gasoil, las estaciones de servicio vienen implementando en las últimas semanas cupo de venta de gasoil, los cuales oscilan entre 50 y 200 litros por vehículo, dependiendo de la disponibilidad del combustible y la demanda presente en el lugar.

Los directivos de Fetra denunciaron el abuso de algunas estaciones de servicio que aprovechan la escasez de gasoil para cobrar sobreprecios en operaciones sin facturar, los cuales, dependiendo de la zona, oscilan entre 140 y 170 $/litro, cuando el valor de referencia teórico fijado por la estatal YPF es sustancialmente inferior.

Por qué falta gasoil

El escenario de comercialización de combustibles sigue recalentándose al son de los faltantes. A la par de un desabastecimiento de gasoil cada vez más evidente, y ante la ausencia de respuestas oficiales, los estacioneros comenzaron a aplicar medidas por cuenta propia para mitigar tanto la pérdida de rentabilidad como la posibilidad de seguir vendiendo el producto.

En esa dirección, los comercializadores en el interior de la Argentina iniciaron la conformación de sendos comités de crisis para avanzar con pedidos de respuesta política y soluciones en común. Según pudo saber iProfesional, la Cámara de Estaciones de Servicios, Garages y Afines de Rosario (CESGAR) fue una de las primeras en conformar este tipo de organizaciones en las últimas horas.

"Su finalidad es mantenernos en alerta. La mayoría de las bocas está operando bajo el punto de equilibrio", declaró al respecto su titular, Sebastián Estévez. En provincias como Santa Fe o Córdoba se estima que 4 de cada 10 estaciones de servicio funciona a pérdida.

"Necesitamos respuestas por parte del Estado. Todavía esperamos definiciones, que el Gobierno autorice urgentemente las adecuaciones y las medidas que deben realizarse en el sector para mejorar las comisiones", agregó el directivo.

Por el lado de CECHA, la confederación que integra a la mayoría del expendio nacional, los 4.500 puntos de expendio que componen la entidad empezaron a aplicar cupos a aquellos clientes que demandan gasoil. Los comercializadores sólo están entregando 15 litros por comprador.

En el ámbito de los estacioneros pronostican faltantes graves para la cosecha.

Combustibles: el Gobierno no atiende el faltante

"Poner un cupo es señal de que no tenemos combustible", afirmaron fuentes de la entidad. Señalaron que el problema no es tan visible en las estaciones de servicio del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) porque en esa zona de la Argentina el consumo de ese combustible es limitado.

Asimismo, en la organización dan por descontado que a este ritmo se verán afectadas actividades clave para las arcas públicas como, por ejemplo, la concreción de la nueva cosecha.

En diálogo reciente con iProfesional, Gabriel Bornoroni, presidente de la entidad, remarcó ante la gravedad del faltante que atraviesan las estaciones de servicio.

"Hay desabastecimiento y cada vez se está poniendo peor. Dicen que es mentira y esto es así. Es un sinsentido ocultar que estamos sin producto. No se entiende", dijo.

Para luego añadir: "Hemos pedido reuniones con Darío Martínez y Roberto Feletti, secretarios de Energía y Comercio, y no nos dan esta posibilidad. Estamos desilusionados porque sabíamos que iba a pasar esto. El Gobierno no nos atiende, no demuestra interés".