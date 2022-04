¿Querés invertir o resguardar tus ahorros?: recomendaciones para todos los bolsillos en pesos, dólares y criptomonedas

El contexto actual plantea un gran desafío para tomar decisiones. El camino del peso luce atractivo pero, ¿hasta cuándo?. ¿Qué activos convienen? ¿Cómo rentabilizar los dólares a menor riesgo? Y qué pasa con las criptos. Tomá nota de las recomendaciones en Qué Hacemos con los Pesos (A24)

A pesar de tener el acuerdo consumado con el FMI, las acciones argentinas vienen mostrando una gran diferenciación respecto a sus pares latinoamericanas. Al tipo de cambio oficial, las acciones argentinas acumulan una leve perdida de 1.3% en el último mes, mostrando una performance muy inferior a la suba de 12.1% en las acciones de América Latina. De hecho, países como Brasil (15%), Chile (14.3%) y México (11.1%) estuvieron entre los mercados con mejor desempeño a nivel global.

A diferencia de semanas anteriores, la última semana, las acciones argentinas mostraron un comportamiento muy heterogéneo, con las empresas relacionadas a los servicios públicos cediendo parte de los retornos.

A pesar de la aprobación del acuerdo, el contexto externo genera algunos desafíos relevantes domésticamente. Si bien la suba en los precios de los commodities, en particul ar de los agrícolas, es una buena noticia vía la mejora en los términos de intercambio ―algo que se está evidenciando en el resto de los países de la región― algunos elementos del contexto externo se terminan volviendo desafíos locales.

La aprobación del acuerdo con el FMI puede traer algunos desafíos relevantes a nivel doméstico

"La macroeconomía aún no está arreglada. El valor de las acciones termina teniendo como base los resultados. Y estos, con ajuste por inflación, no van a mostrar buenos balances en ningún papel. Si bien el valor de los activos pueden seguir subiendo, es para entrar, aprovechar la suba y salir. No para pensar a largo plazo", indicó el analista Daniel Vicien en el programa Qué Hacemos con los Pesos (A24).

"Mucha gente está haciendo carry con los fondos con letras, para hacerlo a corto plazo. De acá a tres meses, hasta que venga el primer examen del Fondo, el dólar puede quedar planchado. Pero todo esto es para un perfil especulador", agregó.

Invertir y cuidar el bolsillo: qué se recomienda hacer en cada caso

En pesos

"Para perfil conservador de largo plazo, recomiendo ir para el lado de activos ajustados por CER pero que tengan liquidez. Los plazo fijo UVA, de 90 días, son riesgosos por el período. Por eso es mejor apuntar a los fondos de inversión que dan liquidez en 48 horas. Este tipo de fondos rindió inflación + 6 el año pasado en 12 meses. Para el carry están los fondos T+1, con la disponibilidad del dinero en 24 horas", indicó Daniel Vicien.

Hay quienes buscan mantener su dinero en pesos porque tienen un perfil más conservador

"En lo que son acciones locales, hay que considerar que ya subieron mucho. Hoy se podría apuntar a activos como Aluar o Pampa energía. Y con la suba de tasas en Estados Unidos, el cedear de ETF del sector financiero, XLF, puede ser una buena apuesta y también el Cedear del S&P 500, SPY".

"Como acciones puras, para no caer en las de siempre, apunto a AMAT, que es la firma que fabrica lo que hace posible los semiconductores. Berkshire, la firma de Warren Buffet, también es muy recomendable", indicó Daniel Vicien.

En dólares

Para quienes quieren invertir en dólares, "las tasas que pagan las obligaciones negociables de empresas argentinas Ley Nueva York, como Arcor, Telecom, Pan American Energy, son una buena alternativa. Son ONs con muy buen número, que pagan intereses trimestralmente con tasas muy atractivas y bajo riesgo", remarcó Daniel Vicien.

Criptomonedas

Si bien bitcoin va a la cabeza de las preferencias de los especialistas, otros activos van ganando terreno. Matías Bari, CEO y cofundador de Satoshitango, explicó en el programa Qué Hacemos con los Pesos (A24) cuáles son los proyectos que recomienda incorporar.

El Bitcoin es una de las criptomonedas más conocidas y utilizadas

Las criptomonedas volvieron a marcar su propio rumbo y a diferencia del mercado financiero lograron repuntar y finalizaron la semana al alza. Al momento de escribir el presente artículo, Bitcoin rondaba los u$s46.000, mientras que Ethereum por encima de los u$s3.400.

"En lo que respecta al bitcoin, muchos hablan del fin del mercado a la baja. Hace cinco meses tocó el máximo histórico en 69.000 dólares por unidad. Luego de eso bajó incluso llegando a 29.000 dólares y ahora lo vemos alrededor de los 46.000 dólares", indicó Matías Bari, CEO y cofundador de SatoshiTango.

"No hay manera de saber si el valor de entrada es bueno hoy pero para los que creemos en esto a largo plazo, siempre es un buen momento", remarcó Matías Bari.

Para armar una cartera en criptomonedas, Matías Bari remarcó la siguiente distribución: Bitcoin (50%), EThereum (25%) y el resto repartido en otros activos como Cardano, Solana y Avalanche.

"Estos últimos son tres proyectos muy interesantes. En un punto quieren competir con Ethereum en otro complementarlo", explicó Bari.

Proyectos alternativos

La performance general es muy similar entre todas las criptomonedas ya que siguen mucho la volatilidad del Bitcoin. Ethereum es el nombre de una de los principales proyectos alternativas al Bitcoin.

La mayoría de las criptomonedas sigue la volatilidad del bitcoin

Ethereum

"Funciona como plataforma para muchas otras criptomonedas, pero fundamentalmente para la ejecución de contratos inteligentes descentralizados", explican desde Satoshitango.

"No es propiamente una criptomoneda: la palabra ethereum se refiere a la plataforma digital. La tecnología blockchain de ethereum es similar a la del​ bitcoin​".

Específicamente, el blockchain de ethereum rastrea la propiedad de la moneda digital, pero también posibilita la ejecución de códigos de programación de una serie de aplicaciones descentralizadas.​

En el segundo cuarto del 2022, la red Ethereum estará transformándose y cambiando su protocolo de consenso: de PoW (Proof of Work o Prueba de Trabajo) a PoS (Proof of Stake o Prueba de Participación). Es decir, no necesitará más de la minería. Con este cambio, la red busca ser más escalable, abaratar los costos de transacción y ser más amigable con el medio ambiente, ya que no requiere de procesadores para validar transacciones ni "crear" nuevos tokens.

Cardano

Cardano fue creada por el ex CEO de Ethereum, el matemático Charles Hoskinson. Tiene una criptomoneda propia llamada ADA

La visión del equipo de Cardano es conciliar las necesidades de los usuarios con la de los reguladores con miras a que haya una mayor inclusión financiera, para proporcionar un acceso abierto a cualquier servicio financiero.

Se trata de una plataforma en pleno crecimiento y que su moneda no ha dejado de subir en los últimos tiempos.

Solana

Integran el top 10 de mayor capitalización de mercado. Busca ofrecer una plataforma altamente segura, confiable y escalable.

Al igual que toda cadena de bloques, Solana tiene una criptomoneda nativa de nombre SOL que funciona como un token de utilidad. Los tokens SOL se van quemando en un proceso deflacionario integrado.

Es conocida en el espacio de las criptomonedas debido a los tiempos de procesamiento increíblemente cortos que ofrece la cadena de bloques.

Avalanche

AVAX es el token nativo de la red Avalanche, una plataforma de contratos inteligentes abierta y programable para aplicaciones descentralizadas.

Las transacciones realizadas en la blockchain demoran menos de un segundo en confirmarse. Desde su lanzamiento, ha atraído a más de 200 proyectos basados en su plataforma.