Marcelo Longobardi llega a CNN Radio: en qué día y horario debuta en su nuevo programa

Marcelo Longobardi llega nuevamente a la radio, esta vez con su programa "Longobardi por CNN", el que debutará el próximo lunes 11 de abril, en CNN Radio AM 950.

En este ciclo, el periodista estará acompañado por el especialista en economía Willy Kohan y el analista internacional Juan Dillon. Por su parte, el periodista Nicolás Singer ofrecerá actualizaciones sobre las noticias deportivas del momento, mientras que Romina Aldana estará a cargo de la locución.

El espacio también contará con la participación de los corresponsales de CNN en todo el mundo, entre ellos el corresponsal internacional en jefe José Levy, quienes ofrecerán informes especiales con las noticias mundiales de especial relevancia para Argentina y la región.

Este nuevo espacio será transmitido de lunes y viernes entre las 6 a.m. y las 10 a.m. (Argentina), 5 a.m. y las 9 a.m. (Miami), y contará con los temas más destacados de política, economía, deportes, humor, espectáculos y, por supuesto, el análisis inconfundible de Marcelo Longobardi.

Longobardi por CNN se transmitirá en mayo por toda la región

A partir de mayo, Longobardi por CNN se transmitirá en simultáneo para toda la región a través de CNN en Español. Potenciado por las múltiples plataformas digitales de la cadena de noticias, el programa tendrá un alcance de más de 60 millones de hogares en Estados Unidos, México, Centroamérica, Sudamérica y el Caribe.

Durante los últimos años CNN en Español ha robustecido su oferta de programación local con una inversión importante, y ahora cuenta con seis espacios producidos desde CNN Argentina para toda America Latina: En Diálogo con Longobardi, Conecta2, Perspectivas desde Buenos Aires, CNN Redacción Buenos Aires, Primera Mañana y Mercado Sur.

Jorge Rial había adelantado que Longobardi conduciría en CNN Radio

Según una versión que trascendió en el momento en que Longobardi se fue de Mitre, una discusión del conductor del ciclo radial más escuchado con Jorge Lanata fue el empujón que lo llevó a separarse de ese medio.

Longobardi había dado la excusa de tomarse un año sabático, pero rápidamente Jorge Rial dio su versión sobre el futuro profesional del ex conductor del ciclo "Cada mañana".

"Vuelve @LongobardiM a la radio. Pese su anunciado año sabático, el periodista cerró con @CNNArgentina de la mano de un importante operador político", dijo Rial en un tuit el mes pasado.

Jorge Rial dijo que un "operador político" está relacionado con el regreso de Longobardi a la radio.

Antes de irse de las mañanas de Radio Mitre, Longobardi se tomó unas semanas de descanso y cuando retomó sus labores expresó su agradecimiento a quienes lo acompañaron en ese espacio.

"He decidido retirarme de la conducción de Cada Mañana luego de 20 años. 5400 programas. Líder de audiencia desde su debut, primero en Radio 10 y desde hace nueve años en Radio Mitre. Muchos amigos me han interpelado en las últimos días, me plantearon cómo era posible que tomara semejante determinación", expresó Longobardi en su adiós.

Finalmente, planteó: "Yo quiero cambiar con la época y es muy desafiante. Yo espero que sea inspirador, para mi como para otros".

"En resumen, 21 años de éxito es suficiente, mucho más de lo que yo habría imaginado. En esta época, todo cambia y hay que saber desprenderse de las cosas para no ser un esclavo del pasado", concluyó.