Marcelo Longobardi vuelve a la radio: conducirá un programa que competirá con Radio Mitre

El periodista Marcelo Longobardi volverá a estar al frente de un proyecto radial por AM luego de su inesperada y polémica salida de Radio Mitre en noviembre de 2021.

El programa se transmitirá a través de CNN Argentina, que es la filial radiofónica local de la famosa cadena fundada por Ted Turner.

La noticia del nuevo proyecto se conoció recientemente e incluso Jorge Rial había adelantado algún dato.

Se espera que el anuncio lo haga Cynthia Hudson Fernández, quien es presidente de CNN en Español, que se reunirá la semana que viene, y en Buenos Aires, con Longobardi.

El periodista ya tiene un programa, pero en la emisión televisiva del multimedio. Se trata de un ciclo que sale los domingos y se llama En Diálogo con Longobardi.

Se calcula que Longobardi podría tener un horario central dentro de la nueva programación de la radio.

Según una versión que trascendió en el momento en que Longobardi se fue de Mitre, una discusión del conductor del ciclo radial más escuchado con Jorge Lanata fue el empujón que lo llevó a separarse de ese medio.

Longobardi había dado la excusa de tomarse un año sabático, pero el lunes su colega Jorge Rial dio su versión sobre el futuro profesional del ex conductor del ciclo "Cada mañana".

"Vuelve @LongobardiM a la radio. Pese su anunciado año sabático, el periodista cerró con @CNNArgentina de la mano de un importante operador político", dijo Rial en un tuit reciente.

Por otro lado, añadió: "Solo resta saber la reacción del @GrupoClarin quien había aceptado a regañadientes la ida de su más importante comunicador".

Antes de irse de las mañanas de Radio Mitre, Longobardi se tomó unas semanas de descanso y cuando retomó sus labores expresó su agradecimiento a quienes lo acompañaron en ese espacio.

Hoy el pase se realiza entre Eduardo Feinmann, flamante integrante de la emisora, y Lanata.

"He decidido retirarme de la conducción de Cada Mañana luego de 20 años. 5400 programas. Líder de audiencia desde su debut, primero en Radio 10 y desde hace nueve años en Radio Mitre. Muchos amigos me han interpelado en las últimos días, me plantearon cómo era posible que tomara semejante determinación", expresó Longobardi en su adiós.

Finalmente, planteó: "Yo quiero cambiar con la época y es muy desafiante. Yo espero que sea inspirador, para mi como para otros".

"En resumen 21 años de éxito es suficiente, mucho más de lo que yo habría imaginado. En esta época, todo cambia y hay que saber desprenderse de las cosas para no ser un esclavo del pasado", concluyó.