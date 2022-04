Marcelo Longobardi empezó en la CNN con el pie izquierdo: ¿qué le pasó?

El conductor radial Marcelo Longobardi abrió este lunes la nueva programación de CNN Radio, luego de su salida de Radio Mitre, pero las cosas no fueron tal como se planeó.

La semana pasada, CNN Radio lanzó su nueva programación en una reunión liderada por Longobardi en el restaurante del Palacio Duhau, que contó con la presencia de empresarios y dirigentes políticos.

Pero este lunes, Longobardi arrancó con el pie izquierdo por un problema con el streaming, motivo por el cual no pudo transmitir su programa en simultáneo para el canal CNN en Español para toda la región, aunque luego se informó esa emisión será a partir de mayo.

La cadena apunta a que el programa, potenciado por las múltiples plataformas digitales de la cadena de noticias, llegue a más de 60 millones de hogares en Estados Unidos, México, Centroamérica, Sudamérica y el Caribe.

Marcelo Longobardi condujo durante varios años el programa más escuchado de Radio Mitre.

Un operador con problemas

El propio conductor comentó que "se cayó la aplicación de CNN Radio". "A CNN no le pasan estas cosas. Vamos a intentar corregir esto en el transcurso de la mañana", agregó.

Tampoco funcionó la página web para escuchar la transmisión en vivo desde Buenos Aires, y se debió recurrir a transmisiones de la red nacional como La Plata.

A su vez, el desempeño del operador de la radio no fue el mejor, porque mezcló canciones sin separadores y, dejó espacios mudos ("baches", en la jerga radial)..

Eduardo Feinmann es el rival de Longobardi.

La respuesta de Eduardo Feinmann a la competencia de Longobardi

Preocupado por un eventual éxodo de su público a CNN Radio, el conductor Eduardo Feinmann celebró en Twiter las mediciones de marzo en Radio Mitre, que se habían difundido el viernes.

"Así arrancamos abril, y vamos por más. #SomosMitre de 6 a 10", publicó Feinmann en su cuenta en Twitter. Longobardi también va de 6.00 a 10.00. El programa de Feinmann se impuso con un nuevo récord: 40.4 puntos de participación.

La mañana de CNN Radio comenzó con la presentación de sus compañeros de piso: Romina Aldana (locución), Nicolás Singer (deportes) y Guillermo Kohan (economía) y un largo espacio con el economista Carlos Melconian acerca de la inflación, tarifas y política económica.

Longobardi por CNN se transmitirá en mayo por toda la región

Marcelo Longobardi llega nuevamente a la radio

A partir de mayo, Longobardi por CNN se transmitirá en simultáneo para toda la región a través de CNN en Español. Potenciado por las múltiples plataformas digitales de la cadena de noticias, el programa tendrá un alcance de más de 60 millones de hogares en Estados Unidos, México, Centroamérica, Sudamérica y el Caribe.

Durante los últimos años CNN en Español ha robustecido su oferta de programación local con una inversión importante, y ahora cuenta con seis espacios producidos desde CNN Argentina para toda America Latina: En Diálogo con Longobardi, Conecta2, Perspectivas desde Buenos Aires, CNN Redacción Buenos Aires, Primera Mañana y Mercado Sur.

Jorge Rial había adelantado que Longobardi conduciría en CNN Radio

Según una versión que trascendió en el momento en que Longobardi se fue de Mitre, una discusión del conductor del ciclo radial más escuchado con Jorge Lanata fue el empujón que lo llevó a separarse de ese medio.

Longobardi había dado la excusa de tomarse un año sabático, pero rápidamente Jorge Rial dio su versión sobre el futuro profesional del ex conductor del ciclo "Cada mañana".

"Vuelve @LongobardiM a la radio. Pese su anunciado año sabático, el periodista cerró con @CNNArgentina de la mano de un importante operador político", dijo Rial en un tuit el mes pasado.

Jorge Rial dijo que un "operador político" está relacionado con el regreso de Longobardi a la radio.

Antes de irse de las mañanas de Radio Mitre, Longobardi se tomó unas semanas de descanso y cuando retomó sus labores expresó su agradecimiento a quienes lo acompañaron en ese espacio.

"He decidido retirarme de la conducción de Cada Mañana luego de 20 años. 5400 programas. Líder de audiencia desde su debut, primero en Radio 10 y desde hace nueve años en Radio Mitre. Muchos amigos me han interpelado en las últimos días, me plantearon cómo era posible que tomara semejante determinación", expresó Longobardi en su adiós.

Finalmente, planteó: "Yo quiero cambiar con la época y es muy desafiante. Yo espero que sea inspirador, para mi como para otros".

"En resumen, 21 años de éxito es suficiente, mucho más de lo que yo habría imaginado. En esta época, todo cambia y hay que saber desprenderse de las cosas para no ser un esclavo del pasado", concluyó.