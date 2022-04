Esta película le salvó la vida a Ricardo Darín

En el programa televisivo español El hormiguero, Ricardo Darín dejó muchos títulos en una charla que compartió con Pablo Motos. En minutos pasaron de la risa a la emoción. Repasaron anécdotas y se pusieron serios cuando el actor y el conductor hablaron de la guerra, la Covid-19 y el calentamiento global.

"El hijo de la novia, película que llevamos en el corazón, te habrá dado muchas alegrías, pero creo que una vez te dio un susto tremendo", sugirió el conductor para introducirlo en tema.

Con una sonrisa dibujada en su rostro, Darín recordó la anécdota: "Eso fue muy gracioso. Con el tiempo uno se olvida de cómo son los títulos de las películas. No sabe muy bien si era El hijo de la novia, La novia del hijo, La madre de no sé quién, pero queda en el inconciente colectivo", arrancó.

"Una vez estabamos en una estación de servicio en la madrugada con Germán Palacios, mi compañero de Art durante mucho tiempo aquí en España. Estábamos haciendo una gira teatral y él había bajado a comprar yerba para tomar mate para volver a Buenos Aires. Estábamos regresando de un pueblo de la provincia de Buenos Aires, lejos de casa. Decidimos volver sin quedarnos a dormir allí porque teníamos muchas ganas de ver a nuestras familias", siguió.

"Yo conducía y en un momento determinado, mientras yo esperaba junto al volante, por mi ventanilla, que estaba baja, aparece un señor, con su consabida campera de cuero y su mano adentro como empuñando un arma, se me acerca y cuando me ve, me dice '¿qué hacés vo' acá?'. Le dije que estaba cargando nafta, pero evidentemente me venía a robar", relató el actor.

"Cuando me vió el tipo quedó shockeado y le gritó al otro que estaba atrás: 'Mirá quién está acá, quién está acá... está el novio de tu vieja'. Lo gracioso es lo que me pasó a mí mentalmente. Yo pensaba que nunca había estado ahí y que el tipo me iba a matar por una confusión. El otro vino y cuando me vio se fueron los dos corriendo. Mucho tiempo después caí que hablaba de El hijo de la novia", remató, ante las carcajadas de todos en el estudio.

Un ladrido salvador

Enfocado en el tema, Darín siguió: "Otra película que me sirvió bastante para salvarme fue Nueve reinas. Por esa cosa que a los más chavales les gusta esto de los truquitos y las trampas callejeras. Me ha pasado de cruzarme con dos o tres por la calle como si yo fuera el rey de las trampas. Se la terminaron fagocitando".

"También una vez interpretaste a un perro para salvarte cuando alquilaste una casa...", le apuntó el conductor, esperando otra anécdota divertida de Darín. Y el actor no defraudó: "Me da un poco de tristeza contar estas cosas porque están todas relacionadas con posibles robos. Lo cual no habla bien de nosotros", destacó.

Pero finalmente cumplió con el pedido: "Era una madrugada en una casa alquilada donde estaba haciendo temporada de verano en teatro. Escuché unos ruidos extraños tipo 5 de la mañana y salí en calzones. Era una casa que tenía grandes ventanales y por delante tenía como persianas de madera que eran corredizas. Veo una sombra que atraviesa el ventanal, hasta que llega al claro y hacemos contacto visual", describió.

"Yo estaba en calzones y nos quedamos los dos mirándonos como si fuera el far west. Yo no estaba muy bien vestido, ni armado, ni nada. Dependía de ver quién arrojaba la primera piedra o quién hacía el primer movimiento. Y me salió del alma, te juro que ni lo pensé. Lo miré y le ladré", señaló, ante las risas de todos.

"No es que fue un ladrido precisamente, pero fue algo así. El tipo no sabía si yo era un perro grande... y funcionó. Funcionó porque el tipo no sabía si estaba llamando a un perro gigante que lo iba a devorar, o si yo estaba más loco que él. En cualquiera de los dos casos funcionó porque el tipo se fue. Cuando entré a casa mi mujer se estaba matando de risa y me decía que estaba loco. Y yo nunca supe por qué reaccioné así", cerró.

Ricardo Darín protagonizó muchos éxitos del cine argentino.

La guerra en Ucrania y el calentamiento global

En otro momento de la entrevista Darín se puso serio y habló de otros temas más serias. "Nos metemos en aguas demasiado turbulentas. Nunca entendí el tema de las guerras. No lo entendí con anterioridad, no lo entiendo ahora y no lo entenderé jamás. Es muy difícil meterse en quién tiene razón. Aunque claramente se nota quién no la tiene".

"Pero lo que definitivamente me desborda o me supera es la innecesaria, gratuita y perversa muerte de tantos civiles. Niños, mujeres, hombres, ancianos, gente que no tiene absolutamente nada que ver con el conflicto. que por otra parte se deberá a conflictos mezquinos. Intereses en muchos casos económicos o políticos. Me parece de una desproporción tremenda", reflexionó el actor.

"Nos estamos acostumbrando al horror. Cuando deja de ser la noticia de la primera plana de todos los diarios y pasa a la segunda y a la tercera ¿qué pasa? ¿lo vamos corriendo como si fueran carpetas de nuestro correo? Nos acostumbramos a esto como nos acostumbramos a la cantidad de muertes e internaciones durante la pandemia. Estábamos todos los días detrás de un número para saber cuántos murieron hoy", se lamentó Darín.

"Nos olvidamos que detrás de un número hay personas, hay gente, familias. Es una locura, un delirio total. No puedo creer que el mundo crea en este momento que la forma de detener esto sea solo con sanciones económicas. No puedo creerlo y me parece devastador", cuestionó.

Y siguió con su monólogo: "La pregunta que siempre me queda sobrevolando es... ¿y si se detiene el mundo? Ha ocurrido por otros temas. Nos está haciendo falta una verdadera y profunda conciencia social, comunitaria, o de especie. Somos la única especie que se tortura y asesina a sí misma. No sólo con nosotros, sino también con el planeta. No tiene nombre lo que estamos haciendo".

"Pero ante una cosa como la que está ocurriendo ahora... ¿no ocurrirá un día súbitamente que el mundo se detenga y todos digamos 'No, a esto no'? Sueño con eso. Sé que es naif y es pretender demasiado. Pero no veo otra salida. Como sociedad estamos como narcotizados o adormecidos. Vamos de lo general a lo particular y lo particular tapa lo general. Es una situación muy difícil", se quejó.

"Otro tema cercano y relacionado es lo que estamos haciendo nosotros con el planeta. Todos estamos al alcance de la suficiente información para saber que todo lo que estamos haciendo con el planeta es condenarlo y condenarnos. Esta especie no va a sobrevivir a este planeta, porque estamos haciendo todo mal y las medidas que toman los pobres que luchan contra esto, no son suficientes", denunció Darín.

"El calentamiento global. Estamos viendo cómo se derriten los polos. Se hace una evaluación para saber cuánto van a crecer los mares dentro de cincuenta años por el derretimiento de los glaciares. ¿Y qué hacemos nosotros al respecto? ¿Qué hacen las grandes potencias que siguen generando y generando dinero, dinero y dinero y están enfrascados en esa lucha para ver quién es el más poderoso?", se preguntó, sin tener la respuesta.

"Además hay un problema grave porque el alcance de nuestra mirada es muy corto. Si amenazo a tus hijos o a tus posibles nietos, te conmueve. Pero si amenazo a tus tataranietos, no llegás. Entonces es que tenemos que pensar al revés: no qué mundo le vamos a dejar a nuestros hijos, sino qué hijos le vamos a dejar nosotros a este mundo", sentenció.