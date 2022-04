Al estilo Milei, Tetaz regalará 1.000 dólares al que realice una denuncia: ¿qué tenés que hacer para participar?

Al mismo estilo que los sorteos que realiza Javier Milei todos los meses con su sueldo, el diputado nacional de Juntos por el Cambio, Martín Tetaz, prometió que regalará 1.000 dólares al que denuncie el trámite estatal más absurdo de la Argentina.

"Voy a regalar 1.000 DAI (U$s) de mis ahorros al que denuncie el #tramiteMasInutil y vamos a usar esas denuncias para eliminar burocracia (ahora donde gobernamos y en 2023 en el resto)", publicó Tetaz en su cuenta de Twitter.

En ese marco, el diputado detalló que cada denuncia debe hacerse junto al hashtag #TramiteMasInutil especificando el organismo (nacional, provincial o municipal) y justificándola.

"Ganará el premio de 1.000 DAI el trámite que termine con más RT al finalizar el mes de abril. En un eventual empate de RT, define Fav (cantidad de Me Gusta)", puntualizó.

El legislador nacional indicó que "el concurso no exige revelar ningún dato personal; pueden participar tuiteros con nombre y apellido, pero también @globito1114 o @TQM112358".

Respecto del premio, Tetaz aclaró: "Si el ganador quisiera una transferencia en pesos deberá proporcionar un CBU o CVU y recibirá la cantidad de pesos equivalente a la cotización del momento en el Exchange que elija".

"Al finalizar el concurso publicaremos el listado con los #TramiteMasInutil de cada distrito, para presionar a que los Ejecutivos lo eliminen, empezando por donde gobernamos nosotros. Donde seamos oposición incluiremos la eliminación de esa burocracia en la plataforma 2023", indicó.

Por último, explicó: "La primera vez que escuche la idea del #TramiteMasInutil fue a partir de la convocatoria del gobierno local de México DF. Me pareció una forma extraordinariamente barata de eliminar burocracia que para los ciudadanos es muy cara".

Cómo anotarse para el próximo sorteo del sueldo de Milei

El diputado Javier Milei prometió durante su campaña electoral que iba a sortear su sueldo, y cumplió. Desde que está en el Congreso, realiza el sorteo mes a mes. Los que se ya se anotaron para los sorteos anteriores, quedaron automáticamente inscriptos para las próximas ocasiones. Es decir que no deben molestarse en reinscribirse, dado que permanecen en la base de datos de Milei. Hasta ahora suman casi 2 millones y medio de personas.

El economista volvió a sortear su sueldo en el mes de abril, del que participaron 2.409.293 de personas

A continuación, los pasos que se debés seguir para anotarte:

Ingresar a la página web Mi Palabra de Javier Milei

Completar DNI, nombre y apellido, correo electrónico de contacto, teléfono móvil y fecha de nacimiento.

Leer y aceptar las bases y condiciones.

Hacer clic en "Registrarme".

¿Por qué Milei sortea su sueldo?

Cuando anunció su decisión de llevar adelante los sorteso de su salario como diputado nacional, Javier Milei explicó que la idea tiene que ver con su "visión filosófica".

"Para mí, cobrar impuestos es un acto violento. El Estado le saca a la gente por la fuerza. Yo no quiero ser financiado por el robo", afirmó.

"No me parece un gesto de populismo", dijo Milei, y agregó: "No estoy diciendo que otros (diputados) no tengan que cobrar. Yo quiero renunciar a mi dieta y para eso hay que modificar la ley. Dado que este dinero me llega a mí, yo lo devuelvo".

"No quiero ser financiado por el robo", sostuvo Milei.

Cómo darse de baja del sorteo del sueldo de Milei

Los organizadores del sorteo explicaron que una vez finalizado cada evento, los datos de los anotados seguirán almacenados, con la única finalidad de que todos los inscriptos continúen participando todos los meses.

En caso de que alguien desee que su información sea eliminada de la base de datos, se debe enviar un correo a [email protected].

Además, los datos de los ganadores son eliminados de la base de datos luego de que se les entrega el premio. No obstante, nada impide que puedan volver a anotarse.