Gremios, en alerta: qué dice el proyecto de la oposición que busca modificar las convenciones colectivas

"Con varios Diputados de Juntos por el Cambio presentamos un proyecto para que las cuotas sindicales sean optativas y solo a pedido del trabajador". De esta forma, el diputado nacional Martín Tetaz anunció el ingreso al Congreso de la Nación de un proyecto que propone que se modifiquen las convenciones colectivas.

La propuesta de la oposición se argumenta en más "libertad sindical" y se adhieren a la Constitución Nacional para fundamentar su propuesta.

En concreto, lo que pide la oposición en su proyecto de ley es que se modifique el artículo 9° de la LEY Nº 14.250, texto ordenado por el decreto 135/2004.

"ARTÍCULO 9º.- La convención colectiva podrá contener cláusulas que acuerden beneficios especiales en función de la afiliación a la asociación profesional de trabajadores que la suscribió. Las cláusulas de la convención por las que se establezcan contribuciones a favor de la asociación de trabajadores participantes serán válidas no sólo para los afiliados, sino también para los no afiliados comprendidos en el ámbito de la convención, en la medida que manifiesten su consentimiento expreso.", cita la iniciativa presentada.

Es decir, lo que proponen los diputados nacionales de Juntos por el Cambio es que cada trabajador pueda elegir o no si se devenga de su sueldo las contribuciones sindicales.

El proyecto señala que los trabajadores tienen derecho a elegir si afiliarse a un sindicato o no

Proyecto sobre convenciones colectivas: tiene 14 firmas de opositores

El proyecto de Martín Tetaz cuenta con las firmas de 14 diputados de la coalición opositora, entre ellas las de Ricardo Buryaile, Rodrígo De Loredo, María Eugenia Vidal, Ingrid Jetter, entre otros. Y en el texto presentado los legisladores fundamentaron:

"Los sindicatos tienen que bregar por el bienestar de los trabajadores en general, estén o no afiliados, es parte de su naturaleza, de su génesis. Los sindicatos deben tener aportes sindicales libres producto de la afiliación voluntaria de los trabajadores y no aportes fijos y generalizados dispuestos por una norma".

Además, a lo largo del proyecto, la oposición hace duros cuestionamientos a los sindicatos, y defendieron a los trabajadores argumentando que "el esfuerzo que implica para todo trabajador cualquier aporte extraordinario que deba afrontar de su salario y que la imposibilidad de realizarlo de ninguna manera puede cercenar sus derechos constitucionales".

Martín Tetaz anunció el ingreso del proyecto al Congreso

Los trabajadores tienen derecho a asociarse o no a un sindicato

Y en otro fragmento del proyecto, agregaron: "Los trabajadores tienen derecho a asociarse o no a un sindicato y la no afiliación no puede implicar igual una deducción de sus haberes".

A pesar de que el proyecto es firmado por 15 diputados nacionales en total, resulta poco probable su tratamiento en el Congreso, sobre todo cuando los legisladores nacionales de extracción sindical como Sergio Palazzo (Bancarios); Hugo Yasky (CTA de los Trabajadores); Vanesa Siley (Judiciales); Claudia Ormachea (Bancarios); Carlos Cisneros (Bancarios); Pablo Carro (CTA de los Trabajadores), María Rosa Martínez (Corriente Federal de los Trabajadores) y Carlos Ponce (Químicos San Luis), ya han advertido públicamente que "Juntos por el Cambio quiere una Argentina sin sindicatos".

En ese contexto, a principios de este mes los diputados sindicales publicaron un texto en el que declararon el repudio a toda tentativa de "suprimir las organizaciones sindicales" y de "afectar derechos" de los trabajadores, así como de "perseguir a los dirigentes que legítimamente conducen". Rechazó que se generó luego del intento de Juntos por el Cambio de quitar la personería gremial a Camioneros.

Sergio Palazzo es uno de los diputados de extracción sindical

A su vez, exhortaron a los partidos políticos con representación parlamentaria a "que acaten los mandatos constitucional y legal de abstenerse de limitar la autonomía de las organizaciones sindicales".

El proyecto de la oposición, que consta de tres artículos, se presenta en el Congreso en un momento de máxima tensión entre los sindicatos y el macrismo. Incluso, hay una investigación abierta en la Justicia por la causa conocida como "Gestapo Sindical", que terminó de romper todo tipo de vínculo entre los gremios y Juntos por el Cambio.

De todos modos, y lejos de calmar las aguas, varios dirigentes de Juntos por el Cambio defienden su postura: para algunos 'halcones' los sindicatos "son uno de los males de la Argentina", mientras que para los más conciliadores, llamados 'palomas', los gremios deben existir pero con mayor control.

Aún así, hay quienes han redoblado la apuesta respecto al tema y se han vuelto aún más tajantes en su postura. El principal: Mauricio Macri.

Mauricio Macri hizo, a modo de chicana, una encuesta en Twitter en la que preguntó si los gremios son mafias

En las últimas semanas, el expresidente de la Nación ha cuestionado con dureza a algunos sindicatos, a quienes definió de "extorsionadores".

Su descargo se dio en medio del conflicto del sindicato de Camioneros con empresarios, y en ese sentido, disparó: "Es fundamental no dejarlos solos en este enfrentamiento contra las patotas, contra los matones, que encima -cuánto cinismo- dicen ser defensores de derechos, pero son solo mafias".

Por último, y en forma de chicana, Mauricio Macri realizó una encuesta en su cuenta de Twitter en la que preguntó: "¿Los gremios son mafias?". El 82% de las 62.362 personas que votaron lo hicieron a favor del "Sí", y apenas el 18% eligió la opción contraria.

