Guzmán habló ante empresarios y defendió el impuesto sobre la renta inesperada: ¿qué dijo?

Lo esperaban de manera presencial. Pero, por razones de agenda, Martín Guzmán, el ministro más cuestionado y "renunciado" del gabinete deo presidente Alberto Fernández habló vía zoom en el Precoloquio de IDEA.

En ese marco, los representantes de las mayores petroleras de la Argentina reunidos por IDEA en un evento vinculado a la transición energética, escucharon cómo Martín Guzmán les dijo que el evento organizado "es valioso para la transición energética de la Argentina, en un contexto internacional que está construyendo un nuevo mapa en el mundo".

Atentos lo escuchaban a la distancia los máximos referentes de YPF; Pan American Energy; Chevron; Exxon Mobile; Vista Energy; Total Austral; Tecpetrol; CGC; Pluspetrol; TGN y TGS, entre otras corporaciones petroleras y energéticas con negocios en la Argetina.

Neuquén, el lugar elegido por IDEA

El escenario elegido fue la capital de Neuquén, muy cerca de Vaca Muerta, uno de los reservorios de hidrocarburos más grande del mundo y que acumula ya millonarias inversiones de las 17 compañías que operan en la zona.

Hasta allí llegaron los máximos referentes de esta industria, convocados por el Instituto para el Desarrollo Empresario de la Argentina (IDEA), que organizó el evento "Las oportunidades de la Transición Energética en Argentina", llevado a cabo en las instalaciones del Casino Magic, propiedad del empresario Cristóbal López.

Hasta allí debía llegar también Guzmán por la tarde de este miércoles 27 de abril para tener un "cara a cara" con los empresarios y con los miembros de IDEA, ávidos de saber si su continuidad en el cargo más caliente de la Argentina actual corre peligro a partir del constante bombardeo kirchnerista.

Sin embargo, debieron conformarse con la exposición virtual del titular del Palacio de Hacienda y no pudieron trasladarse sus reclamos por inversiones que sean respaldadas a partir de políticas públicas estables en el largo plazo, sin cambios bruscos en las reglas de juego como la creación de impuestos dudosos al estilo del que se aplicará a la ganancia inesperada.

No pudieron tampoco saber si Guzmán tiene la misma mirada "ideológica" sobre las políticas petroleras oficiales que el kirchnerismo o si mantiene una cierta distancia a partir del impulso de obras para incrementar la producción de gas y petróleo.

Guzmán defendió el impuesto a la renta inesperada

En ese sentido, el ministro defendió la aplicación del impuesto para la renta inesperada aunque aclaró que no se impulsa para desincentivar las inversiones.

"Hay sectores que tuvieron una ganancia que no estaba en los planes y que fue producto de las consecuencias de la guerra y no de inversiones adicionales", argumentó desde su despacho.

Explicó que lo que el Gobierno busca con este nuevo tributo es dar solución al problema del shock distributivo que sufre la Argentina producto de ese escenario bélico internacional.

"No busamos desincentivar la inversión sino al contrario. Es más, si hay una reinversión de la renta inesperada no causada por la guerra, la contribución sería menor", agregó Guzmán, tras una pregunta de Daniel González, director Ejecutivo de IDEA.

El titular del Palacio de Hacienda también les contó a los empresarios sobre la "mirada diferente" que hay sobre la Argentina luego del acuerdo con el FMI.

En particular, con una oportunidad que consideró histórica para el sector petrolero que podría acelerar el desarrollo y encarar una escala de otra envergadura que aumentará la competitividad del país; generará disponibilidad de divisas; impulsara el crecimiento económico, además de ordenar la situación fiscal y tener un Estado más sano y una moneda fuerte.

"Esta oportunidad pemitirá bajar lo costos de producción y aumentar la escala productiva y reducir los subisdios asociados al consumo energético", señaló Guzmán.

Como clave para concretar este hecho, resaltó la necesidad de incrementar las inversiones privadas, con YPF como bandera, pero también con todo el sector productivo.

Cuáles son las claves para el escalamiento de inversiones, según Guzmán

En ese marco, identificó "cuatro bloques" en los que el Gobierno viene trabajando para construir las condiciones necesarias para ese escalamiento de las inversiones.

El primero se basa en la estabilidad macro y financiera, en ir resolviendo los problemas agudos que la Argentina padecía, "lo que nos pone en un lugar mejor y ha cambiado la agenda porque el eje ya no es resolver ese problema".

El segundo bloque se basa en mejorar la infraestructura, a la cual calificó como el principal limitante. Como ejemplo del trabajo oficial recordó el anuncio sobre la construcción del gasoducto Néstor Kirchner que elevara la escala de producción en Vaca Muerta, así como otros proyectos para mejorar la red y los oleoductos y la red de transmisión.

El tercer bloque que identificó Guzmán es el de las reglas de juego, el de adaptar el esquema de regulaciones de capital para falicitar los flujos de inversión externa directa.

"Para eso, hace falta una regulación diferente a las actuales que se aplicaron para lidiar con la corrida bancaria del 2019 pero que ahora hay que normalizar", argumento.

En este sentido, anticipó que en los próximo días habrá anuncios.

Y el cuarto bloque, lo reservó para lo que entiende como construcción geopolítica "para entender la forma en que está tomando el mundo y el espacio que puede ocupar la Argentina, en un agenda de integración regional con Brasil y con el resto del mundo y foco fuerte en Europa".

Qué otros temas se mencionaron en IDEA

Durante el encuentro se abordaron también la agenda de temas para el futuro del sector así como las medidas de cambio climático y las estrategias que las empresas vienen aplicando para reducir las emisiones en sus operaciones y transitar hacia energías renovables.

También se hizo foco en el futuro del sector y la necesidad de promover la convivencia tanto de las energías renovables como de la industria de hidrocarburos para potenciar el desarrollo federal de Argentina.

El evento comenzó una charla con el gobernador de Neuquén, quien aportó la mirada de la provincia productora de energía.

El esquema completo de las charlas y presentaciones

Luego, Bjørn Otto Sverdrup; chair of the Executive Committee, OGCI (Oil and Gas Climate Initiative), explicó cómo descarbonizar la industria de petróleo y gas natural en forma realista, y Daniel Gerold, consultor independiente en petróleo, gas y energía, abordó "La importancia de la industria hidrocarburífera en la economía argentina".

Del siguiente panel participaron Sergio Affronti, CEO y miembro del Directorio de YPF S.A; Marcos Bulgheroni, CEO de Pan American Energy Group; Daniel De Nigris, Lead Country Manager de Exxon Mobil; Juan Garoby, COO – Director de Operaciones de Vista Energy; y, Javier Rielo, Sr VP Cono Sur de Total Austral.

Los ejecutivos brindaron su visión y experiencia acerca de la reducción de las emisiones en las operaciones hidrocarburíferas.

Por su parte, Germán Macchi, country Manager Argentina de Pluspetrol; Juan Pablo Freijo, vice Chairman de CGC, y Jorge Dimópulos, director de Planeamiento Estratégico de Tecpetrol; expondrán acerca de las oportunidades y desafíos del gas natural como combustible de transición.

A continuación, Gabriela Aguilar, gerente General Argentina y VP Sudamérica de Excelerate Energy; Daniel Ridelener, director General de TGN; Oscar Sardi, CEO General de TGS; y Andrés Scarone, gerente General de Compañía Mega, llevarán adelante el panel "El desafío de infraestructura para el gas natural".

Del mismo modo, Mariano Bosch, Co-fundador y CEO de Adecoagro; Julián Echazarreta, ACA; y, Teófilo Lacroze, presidente de Raizen Argentina, abordarán el impacto de la transición energética en los combustibles.

A Martín Mandarano, CEO de YPF Luz, y Bernardo Andrews, CEO de Genneia, les tocará exponer en el panel "La realidad y el futuro de las energías renovables en Argentina".

Luego, Claudio Cunha, CEO Enel Argentina; Diego Prado, director de Asuntos Corporativos de Toyota Argentina; y Guillermo Calo, Chief of Staff – Allkem Limited, compartirán su experiencia en el panel "La nueva movilidad, el litio y la electrificación".

En línea con el desarrollo de energías renovables, el panel "El hidrógeno como fuente de energía en desarrollo" contará con la participación del consultor Alejandro Gesino y de Santiago Sacerdote, gerente General de Y-TEC.