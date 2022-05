Las cinco opciones para invertir sin comprar criptomonedas

No todos se sienten seguros a la hora de comprar cripto. La buena noticia es que no es necesario adquirir este tipo de divisas para invertir en ellas

Las criptodivisas son los activos de moda en el mundo financiero. Monedas como el Bitcoin o ethereum despiertan el interés de cada vez más inversores.

El mercado ofrece alternativas para quienes ingresar en este mundo, pero no se animan a dar el paso.

Fondos cotizados

Existen fondos cotizados (ETF, por su sigla inglesa) que acompaña el precio del bitcoin con contratos de futuros supervisados por la Bolsa de Chicago, como BITO y BTF. Pero también existen otros que operan con otras criptomonedas, como BITW y XBTF.

Comprar acciones

Otra manera es comprar acciones de empresas que estén relacionadas con las criptomonedas. Coinbase Global Inc. es una buena opción, ya que la mayor parte de sus ingresos viene de comisiones que cobra por depositar y negociar fondos. Otras empresas públicas que tienen participaciones sustanciales son MicroStrategy Inc. y Galaxy Digital Holdings Ltd.

ETF de acciones

Es una combinación de las dos primeras opciones de esta lista. Existen fondos como el ETF Bitwise Crypto Industry Innovators (BITQ) que tiene participación Galaxy Digital, Coinbase y MicroStrategy. También Amplify Transformational Data Sharing (BLOK) tiene un foco similar, mientras que el ETF Viridi Cleaner Energy Crypto-Mining & Semiconductor (RIGZ) ofrece un giro ESG.

Invertir en tecnología

Marathon Digital Holdings Inc. y Riot Blockchain Inc. son dos de las mayores firmas del sector. En el sitio web de Marathon, la compañía de Las Vegas afirma que poseer una participación "ayuda a ganar exposición a bitcoin en su cartera sin tener que lidiar con las complicaciones de poseer el activo directamente".

Fideicomisos

Antes de que debutaran los ETF basados en futuros, los fideicomisos eran el lugar al que se acudía para obtener exposición a intereses en bitcoin. El más conocido es el Grayscale Bitcoin Trust, lanzado por Grayscale Investments, una empresa estadounidense de inversiones en criptomonedas, en 2013.

La popularidad de las billeteras y exchanges en la Argentina

Frente al actual contexto, el mundo de las billeteras virtuales y los exchanges, día a día cobra más popularidad. La situación del país, la pandemia y la tecnología han acelerado su crecimiento, democratizando el acceso al sistema financiero y brindando facilidades para transferir y recibir dinero.

La simplicidad de las transacciones, la seguridad al reducir el manejo de dinero físico, y la comodidad para realizar todo tipo de operaciones, desde cualquier lugar, sin hacer filas y ahorrando tiempo, son solo algunos de los beneficios atractivos para los usuarios. Además de, la facilidad de transferir y recibir dinero de forma inmediata, realizar pagos con un código QR, abonar facturas de servicios, o realizar recargas de celular o del transporte.

En efecto, es así que comprar criptomonedas, aprovechar las oportunidades del mercado y recursos tecnológicos para proteger los ingresos y asegurar cada una de las operaciones, es primordial en estos tiempos.

Pero, ¿dónde se puede invertir en criptos desde Argentina?

Lo que muchos argentinos desconocen, es que existe una forma de hacer crecer el capital invirtiendo con criptomonedas, ya que refugiarse en criptos puede ser altamente riesgoso debido a su volatilidad. Por eso, es conveniente usarlos para invertir en otros mercados, y así diversificar y reducir el riesgo.

¿Qué es lo recomendable? Lo ideal es que puedas usar tus criptomonedas para invertirlas en mercados menos volátiles. Los brokers son una alternativa atractiva y donde se puede invertir con criptomonedas desde tu billetera electrónica. Además, los costos de transferencia son mínimos, lo que hace estas operaciones aún más atractivas.

Algunas de las ventajas de los brokers es que brindan la posibilidad de diversificar el capital, a través de la inversión en otros activos financieros, permitiendo conformar portafolios que ayudan a incrementar las ganancias y proteger los pesos de la alta inflación.

Reconocido en toda América Latina, Tradear.com es un broker de renombre donde podés invertir tus criptomonedas en activos como: commodities (petróleo, gas natural, oro, soja y otros), acciones (Apple, Tesla, Amazon, Microsoft), índices (Dow Jones, Nasdaq e índices europeos, y Forex, aprovechando infinitas oportunidades que el mercado financiero ofrece.

Respaldado por su seguridad y buenas experiencias de millones de clientes, Tradear.com también ofrece varios métodos para retirar dinero y depositar. Así como, brinda a sus usuarios asesoramiento personalizado en español por parte de ejecutivos, economistas y expertos en el mercado. Y cuenta con un app móvil a través de la cual se puede realizar transacciones de manera instantánea. Aspectos favorables y a tener en cuenta en el mundo de las inversiones.

Además, Tradear.com tiene una promo inigualable para quienes inviertan con criptomonedas. Más abajo te contamos cuál.

¿Cómo transferir criptomonedas desde tu billetera a Tradear.com? Transferir criptomonedas desde tu billetera virtual y manejar tus fondos, nunca fue tan fácil. Para hacerlo sólo necesitás seguir los siguientes pasos:

1- Depositá tus pesos en la billetera electrónica y convertilos en criptomonedas. Si no tenés billetera, es muy fácil adquirir una.

2- Registrate en Tradear.com

3- En la sección "Depositar" de Tradear elige la opción Bitcoins.

4- Transferí tus Bitcoins desde la billetera electrónica a tradear.com con un link que te proveeremos.

5- ¡Listo, ahora podés generar ganancias invirtiendo tus criptomonedas! Comprá, guardá y enviá tus cripto o retirá tus fondos cuando quieras.

Solo por abril, obtendrás un crédito del 15% de lo que inviertas. Sí como lo leiste, depositando tus criptomonedas en tradear.com hoy, obtendrás un 15% extra.

Si ya lo estás considerando, no podés perder esta oportunidad. Ante los altos niveles inflacionarios y pensando en la seguridad de los clientes, Tradear.com desarrolló "Seguros Tradear", una excelente herramienta para reducir el riesgo de pérdida en las operaciones realizadas. Desde abril podés operar asegurado, con precios sumamente accesibles.

Como cliente podrás contratar todos los tipos de seguros que desees y disfrutar de todas las oportunidades de inversión.

