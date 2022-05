Nicolás Kreplak habló sobre los casos de hepatitis reportados en el país: "Quizá se deban a un tipo de virus nuevo"

El ministro de Salud bonaerense dijo que no es brote en el país y que no todos los infectados son confirmados con hepatitis aguda de origen desconocido

El ministro de Salud del gobierno de Axel Kicillof, Nicolás Kreplak, se refirió en la mañana del viernes a los ocho casos en estudio en la Argentina debido a la alerta lanzada desde la Organización Mundial de la Salud (OMS) por las infecciones reportadas en Europa de hepatitis aguda grave de origen desconocido.

Poco después de confirmarse el primer enfermo a nivel nacional, el funcionario bonaerense remarcó que en nuestro país esta infección "no es brote" y que los afectados hasta el momento son personas que no tienen relación entre sí.

Tras ello, con la intención de no alarmar de más a la población en semanas en que la pandemia de coronavirus parece menguar, dijo en diálogo con radio 990: "Puede que estos casos sean los mismos que habitualmente suceden pero debido a la alerta están notificados; quizá se deban a un tipo de virus nuevo, se está trabajando sobre un posible virus causal".

Analizan el aumento de los casos de hepatitis.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) está estudianto el tema, especialmente porque el aumento de los casos se registra en chicos.

Hipótesis sobre la hepatitis

"Aunque el adenovirus es actualmente una hipótesis, no explica completamente la gravedad del cuadro clínico. Se han reportado casos de hepatitis en niños inmunocomprometidos con infección por adenovirus. Sin embargo, es inusual que sea una causa de hepatitis grave en niños sanos", señaló la OMS.

La Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido manifestó que el COVID-19 podría tener responsabilidad en algunos casos.

En apoyo de esta hipótesis, está el reporte de cuatro niños que dieron positivo por covid y que habían sido infectados con variantes del SARS-CoV 2. Dos tenían un linaje Ómicron, otros dos fueron vinculados a la BA.2, detallaron.

El informe del Reino Unido también plantea la hipótesis de que la hepatitis pediátrica aguda también puede ser causada por "un medicamento, una toxina o exposición ambiental, o una nueva variante de adenovirus o una mayor susceptibilidad a las infecciones normales por adenovirus".

Qué es la hepatitis

La hepatitis es una inflamación del hígado de origen viral en la mayoría de los casos, aunque la enfermedad a veces puede ser causada por sustancias tóxicas.

Hasta ahora, se identificaron cinco virus que pueden causar esta infección y la inflamación dirigida del hígado. Se designan con las letras A, B, C, D y E, y no tienen el mismo modo de transmisión o agresividad.

El manejo y el tratamiento difieren según su origen. Actualmente, la hepatitis C crónica es única en el sentido de que es la única enfermedad viral crónica que se puede curar.

Algunas hepatitis se llaman "no alfabéticas" porque los virus A, B, C, D o E no se encuentran en los pacientes. Estos virus "no alfabéticos" pueden ser responsables de hepatitis de gravedad variable dependiendo del terreno. Esto es lo que parece estar surgiendo aquí, incluso si los datos todavía están fragmentados.

Annamaria Staiano, presidenta de la Sociedad Italiana de Pediatría, explicó que la OMS habla de niños menores de 10 años, pero también hay casos de mayores de 11 años. Así que hay que considerar que, en general, se da en niños menores de 16 años.

Señales de advertencia de la hepatitis

Hay 10 señales que se pueden tener en cuenta para saber si se está frente a un cuadro de hepatitis. Estos son:

Hay 10 señales que advierten sobre el cuadro de hepatitis.

Orina oscura.

Materia fecal pálida de color gris.

Picazón en la piel.

Coloración amarillenta de los ojos y la piel (ictericia).

Dolor muscular y articular.

Temperatura alta.

Decaimiento.

Fatiga.

Pérdida de apetito.

Dolor abdominal.

Los estudios en curso se centrarán en comprender el patógeno y las respuestas inmune y genética de los niños afectados, así como en comparar la tasa de adenovirus entre los chicos hospitalizados con hepatitis con la de otros menores internados.