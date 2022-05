Agencias de viaje de Argentina contra Facebook por venta ilegal de paquetes turísticos

En un momento en el que se empieza a pensar en las vacaciones de invierno y se acelera la búsqueda de viajes para ir de vacaciones, la Federación Argentina de Asociaciones de empresas de viajes y turismo (FAEVYT) instó, a través de una nota certificada, a la empresa Facebook a que intervenga de forma urgente sobre la generación de perfiles truchos en sus plataformas para la venta ilegal de servicios turísticos y demandó la conformación de una mesa de trabajo coordinado con la firma de un convenio de cooperación.

"Facebook tiene que escuchar el reclamo de FAEVYT – que reúne a miles de agencias de viajes legales- sobre la creciente generación de perfiles truchos en sus plataformas para la venta ilegal de servicios turísticos, registramos un crecimiento exponencial durante esta etapa de la post pandemia", expresaron.

Señalaron, además, los alarmantes datos brindados por el Laboratorio FAEVYT, una herramienta de la Federación para detectar perfiles truchos en Facebook: "Detectamos 12.453 perfiles en situación irregular, con un incremento del 35% en la post pandemia. Tenemos que ponerle un freno urgente a esta situación. Facebook no puede seguir haciendo oídos sordos a esta realidad que viola las leyes de nuestro país".

Para finalizar, desde la Federación señalaron que "la venta ilegal atenta contra el trabajo de los agentes de viajes y pone en situación de riesgo a quienes realizan las contrataciones a través de perfiles truchos. Ante esta realidad, Facebook no puede seguir ajeno, perjudicando el trabajo de miles de empresas de viajes y turismo que se ajustan a la ley. Por eso, enviamos una nueva nota para sentarnos en una mesa de trabajo coordinado con el objetivo de combatir la ilegalidad".

"La venta ilegal atenta contra el trabajo de los agentes de viajes", dicen de la entidad

Estafas millonarias: suspendieron a agencia de viajes

Hace más de un mes, Les Amis Viajes, una reconocida agencia de viajes con más de 40 años de trayectoria, fue suspendida provisoriamente por el Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación, debido a más de 40 denuncias recibidas, entre ellas una demanda colectiva, por incumplimientos.

En ese entonces, el Ministerio de Turismo convocó "a la empresa a la reuniones conciliatorias para que responda a las demandas, pero como hace ya un mes que no da respuesta, se avanzó con la suspensión y se inició el tramite de baja definitiva", señalaron desde el ministerio.

El Facebook de Les Amis vacío

A la empresa se le abrió un sumario por "incumplimiento deliberado" de lo estipulado en la Resolución 498/20 , que hacía referencia a las devoluciones y reprogramaciones debido a la pandemia de Covid-19.

Debido a la no respuesta de la empresa, "todo parece indicar que el expediente llevará a la baja definitiva de la empresa", aseguraron en ese momento desde el Ministerior. Y agregaron que se prevén multas para su propietario, el empresario Marcos Feldman.

También Aviabue, la asociación que nuclea a las empresa de viajes y turismo de la ciudad de Buenos Aires, suspendió a Les Amis de la misma manera y en los mismos términos y plazos que el Ministerio de Turismo. A su vez, convocó a Les Amis para hacer el descargo.

La empresa habría perjudicado especialmente a pasajeros y proveedores del interior del país, según informó Ladevi. En tanto, destacó que los principales afectados serían agencias receptivas de la Patagonia y el Noroeste, que presentarían saldos impagos por servicios prestados.

El mes pasado denunciaron a la agencia Les Amis

Denuncias contra Les Amis

La mayoría de las denuncias son por no prestación de servicios contratados y no devolución del dinero de viajes suspendidos, aseguraron desde el ministerio. Es decir, la empresa no ofreció a sus clientes reprogramar servicios turísticos o viajes que no se pudieron realizar por las restricciones debidas a la pandemia. Tampoco se acogió a la opción del reintegro del dinero recibido por los servicios contratados.

El conflicto se relaciona con viajes que fueron contratados en 2019 para realizarse en 2020, y que no se pudieron cumplir por las restricciones impuestas desde marzo de ese año.

Ante este inconveniente, la empresa simplemente "desapareció", dejó de atender a sus clientes y nunca se presentó para ofrecer soluciones a los damnificados, que sumarían más de 55, por un monto de más de 120.000 dólares, indica Ladevi.

En efecto, Les Amis cerró todas sus oficinas y suspendió la comunicación con sus clientes. Hasta hace pocos días seguía ofreciendo pasajes por redes sociales y por su página web, que fue dada de baja a pedido del MinTur.