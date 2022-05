¿Comprás online?: conocé 7 tips clave para no caer en estafas en el Hot Sale

En fechas puntuales como el Hot Sale, CyberMonday, Amazon Prime Day, y otros eventos relacionados, el consumo se dispara y las personas comienzan a comprar productos de todos los rubros -electrónica, indumentaria, maquillaje, entre otros-. Y así como crece el consumo, crecen las estafas virtuales.

En este sentido, expertos advierten que este tipo de acontecimientos virtuales se transforman en un momento muy aprovechado por estafadores, ya que muchas personas desconocen que puede haber engaños y falsos descuentos.

"En estas fechas se genera un terreno fértil para quienes buscan sacar provecho de compradores extasiados por los descuentos, por eso hay que estar atentos a algunas alertas sutiles que pueden evitar que nos estafen", asegura Gabriel Pasqualini, Director de Pulpou. Cabe mencionar que se trata de una emoresa especializada en la intervención de sitios ecommerce, y también gestiona consultas de empresas para prepararse ante diferentes eventos de comercio online.

Los eventos de compra online son momentos en los que suele haber más estafas

Y agrega: "Los peligros a los que están expuestos tanto marcas como usuarios de marketplaces en internet hoy suman varios puntos al listado. Aquellas personas que ingresen a plataformas de venta online para acceder a los beneficios que ofrecerán diferentes empresas esos días tienen que prestar especial atención, ya que cualquiera puede caer en una estafa al momento de adquirir los productos en cuestión".

Tips para comprar: qué indicios pueden alertar a consumidores

El experto indica que existen diferentes indicios que podrían alertar a los consumidores ante una posible estafa en portales de compraventa online:

No comprar por fuera de las plataformas

Así se pierde la protección que puede brindar cada marketplace o empresa. Muchas veces el usuario identifica el nombre de un vendedor, lo busca y accede al intercambio vía redes sociales, y le compra por esos medios porque ofrece quizás un descuento para evitar el pago de las comisiones. Esa tentación para el usuario puede ser el peor de los errores. Lo que sucede allí es que no estará protegido por la mecánica de compra de la plataforma y no tendrá tampoco el beneficio de la devolución gratuita si no está conforme e identifica que el producto que compró es falso. Haciéndolo mediante el marketplace va a poder retornar el ítem y hacerse de nuevo de su dinero.

Precios irrisorios

Si un producto que estamos buscando en otras publicaciones en promedio está $1.000 y en otra publicación está desde $750 para abajo, es decir, un 25% menos, eso ya levanta una alerta. Lo que se debe hacer en ese caso es identificar si el producto tiene aplicado un descuento, ya que eso sería normal. Ahora bien, si no lo tiene ahí debería llamar la atención del usuario.

Al momento de comprar, es importante saber quién está vendiendo el producto

¿Quién lo está vendiendo?

Identificar el vendedor será clave: si es una tienda oficial no va a ser un producto falsificado, ya que son invitadas por los marketplaces para poder participar en sus plataformas y tienen espacios de venta destacados y confiables. Si no lo es, se recomienda identificar cuál es la reputación del vendedor, si es que tiene suficientes calificaciones.

Cantidad de stock

Al revés de lo que se suele pensar, un producto cuando es original de la marca tiene que tener mucho stock, lo cierto es que no es así en la práctica. En general, los productos no suelen tener tanto stock disponible en marketplaces, o bien,van renovando el stock a medida que se consumen. En cambio, quienes se dedican a falsificar generalmente tienen un stock amplio, ya que muchas veces los ingresan al país a través de containers y precisan venderlos más rápido. Esa es una alerta que el usuario chequea con poca frecuencia.

Descripciones erróneas

Otro de los puntos fundamentales es ver la descripción en las imágenes y los textos. Actualmente, la mayoría de las marcas cuentan con tiendas oficiales y certificadas en las que ofrecen sus propios productos, allí se puede observar qué tipo de ítems ofrecen, de qué manera están dispuestas las fotos, qué descripciones tienen, y dónde ubican sus logos. También, poner el foco en las medidas de los productos, los talles y las especificaciones particulares de cada uno.

Es clave saber quiénes venden el producto y leer las descripciones, tanto en imágenes como en los textos

Prestar atención a comentarios y opiniones

Algo a destacar en las plataformas de compra-venta es que solo pueden dar sus opiniones respecto a publicaciones aquellos que hicieron compras efectivas con el vendedor, no puede haber comentarios falsos o ambiguos, por lo que se filtrarán en base a su experiencia de compra, ya sea buena o mala.

Chequear las preguntas y respuestas

Los usuarios suelen preguntar si se trata de productos originales o falsificaciones. Los vendedores en esta instancia, para no tener problemas legales al momento de despachar el producto, normalmente responden que "es igual" o "es de la misma calidad que el original", y allí mismo se puede identificar una infracción. La pregunta en los casos de publicaciones que ofrecen productos como "originales" puede ser el escudo de protección del usuario, consultar: "¿Está certificado o está bajo el programa de equis producto aprobado por equis empresa?", será definitorio.

Las categorías más afectadas por las falsificaciones son indumentaria y textil, es en donde ocurre el mayor volumen de infracciones. En lo que respecta a tecnología, al tratarse de un rubro más costoso, es más difícil de replicar, pero sí sucede en el segmento de productos tech más pequeños como auriculares o cables cargadores de celulares, y también, en aquellos que están vinculados como pueden ser las fundas de teléfonos.