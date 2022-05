El Monotributo, tema clave en el Congreso: qué propone el proyecto que presentó la UCR

La modificación de las categorías del monotributo forma parte de la agenda y soluciones que algunos dirigentes proponen para hacerle frente a la inflación y beneficiar a los contribuyentes. Y en ese sentido, en las últimas horas el Congreso de la Nación recibió dos proyectos de ley que buscan aliviar la situación de monotributistas y autónomos: uno del oficialismo y otro de la oposición.

Además del proyecto del titular de la Cámara baja, Sergio Massa, que propone adelantar a julio parte de la actualización anual del monotributo, y que cuenta con el apoyo de del jefe del interbloque Federal, Alejandro "Topo" Rodríguez, y la diputada de Juntos por el Cambio Margarita Stolbizer, el radicalismo presentó también su propio proyecto de ley para modificar el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes.

El proyecto, que lleva las firmas de más de 15 diputados de la oposición, es impulsado por el legislador nacional por Córdoba, Hugo Romero, que al presentar la iniciativa argumentó que busca "convertir al monotributo en un instrumento de inclusión tributaria, social y financiera", con el fin de beneficiar a los actuales pequeños contribuyentes inscriptos y facilitar la incorporación a quienes hoy están en la economía informal.

El argumento principal de los opositores recae en que desde el año 1998 (año de creación del monotributo) hasta la fecha, el régimen de monotributo sufrió 22 modificaciones o complementaciones por ley, y si se suman decretos y resoluciones, sufrió al menos 158 modificaciones. Por ello, consideran que con este proyecto el monotributo contará con "estabilidad fiscal por 10 años". Y además, como tema no menor, prometen que, de aprobarse, disminuiría el trabajo informal.

El proyecto de Sergio Massa contaría con mejor suerte que los de la oposición, según fuentes parlamentarias

La oposición busca crear el "monotributo universal"

Según explicó la oposición, la idea es poder crear un "monotributo universal", y por ello proponen modificar las categorías vigentes del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes, aumentando los límites mensuales de ingresos brutos "a importes que se adecúen a la realidad actual de la economía argentina".

En concreto, el proyecto de ley redactado con 46 artículos, pide que se establezca "un régimen tributario integrado y simplificado, relativo a los impuestos a las ganancias, al valor agregado y al sistema previsional, destinado a los pequeños contribuyentes".

En ese sentido, los diputados proponen que la categoría A del monotributo abarque a todas las personas que tengan ingresos mensuales inferiores a $111.300,38, que no pagarán el tributo y obtendrán devolución de IVA por compras de canasta básica, entre otros beneficios.

Qué significa el concepto de "monotributo universal"

Consultados sobre el concepto de "monotributo universal", el impulsor de la iniciativa explicó que refiere a que "toda persona al cumplir 18 años sea considerada monotributista categoría A, obteniendo beneficios por parte del Estado para desarrollarse en su actividad laboral".

El proyecto busca crear un "monotributo universal"

Y explicó: "Las personas que sean incluidas en esta categoría no pagarán el impuesto integrado, tendrán menos obligaciones administrativas –con facturación optativa y sin necesidad de recategorizaciones mientras no superen el límite máximo- , acceso al sistema financiero argentino –posibilidad de financiación por parte de bancos- obra social gratuita y podrán contribuir al régimen previsional de forma opcional".

En esa misma línea, Hugo Romero aseguró que con este tipo de "instrumentos fiscales", lo que busca la dirigencia política es poder alentar a que el Estado comience un proceso de disminución de la presión fiscal a través de la ampliación de la base tributaria de contribuyentes, "además de combatir a la evasión mediante la promoción del uso de medios electrónicos bancarizados", agregó.

"Con este proyecto brindaremos más oportunidades a los nuevos inscriptos como a los miles de jóvenes que desean desarrollar sus proyectos, ideas y emprendimientos en nuestro país.., porque consideramos también que en Argentina la arbitrariedad y la falta de seguridad jurídica obstruyen los proyectos económicos de los trabajadores, que carecen de previsibilidad en sus contribuciones e impuestos", reiteró el legislador radical.

El diputado Hugo Romero aseguró que el proyecto busca brindar más oportunidades a los nuevos inscriptos

Quiénes quedarían fuera del "monotributo universal"

Aunque la propuesta de "monotributo universal" estipula que todo ciudadano mayor de 18 años ingrese automáticamente a la categoría A para gozar de diversos beneficios y poder desarrollar sus actividades, en su artículo 11 el proyecto de ley aclara:

Los pequeños contribuyentes que se encuentren encuadrados en las Categorías A, no deberán ingresar el impuesto integrado, excepto que obtengan ingresos provenientes de las siguientes actividades:

a) cargos públicos

b) trabajos ejecutados en relación de dependencia

c) jubilaciones, pensiones o retiros correspondientes a alguno de los regímenes nacionales o provinciales

d) el ejercicio de la dirección, administración, conducción de las sociedades no comprendidas en el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS) o comprendidas y no adheridas al mismo

e) la participación en carácter de socios de las sociedades mencionadas en el inciso anterior

f) los ingresos provenientes de prestaciones e inversiones financieras, compraventa de valores mobiliarios y de participaciones en las utilidades de cualquier sociedad no incluida en el mismo. Respecto de los ingresos señalados precedentemente, deberá cumplirse, de corresponder, con las obligaciones y deberes impositivos y previsionales establecidos por el régimen general vigente, o

g) los sujetos del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS), exclusivamente en su condición de locadores de bienes muebles o inmuebles.

"Con este proyecto se busca disminuir la informalidad, ampliar la base tributaria para que el Estado recaude más sin que deba aumentar impuestos o crear nuevos a quienes ya se encuentran regularizada su situación fiscal", argumentaron los diputados en el proyecto presentado.

Monotributo: reiterado pedido de la oposición

Modificar el régimen del monotributo es un pedido que viene haciendo la oposición de forma reiterada en el Congreso Nacional. En ese sentido, uno de los últimos proyectos que ingresó a Diputados lo presentó el radical Martín Tetaz, quien pidió implementar modificaciones para beneficiar alrededor de tres millones de personas. Dicho proyecto también cuenta con el aval de los legisladores liberales.

"El Monotributo tiene que cambiar, y no es un problema de partidos políticos, sino que hay cosas que no pueden ser y el régimen no puede tener. Los valores están distorsionados por la inflación… No puede pagar Monotributo el que factura por debajo de la línea de la pobreza, y algunas cosas de las que nosotros estamos proponiendo deberían trascender al Gobierno y la oposición y debería haber una voluntad política masiva de aprobarlo", argumentó el diputado de la UCR a este medio cuando presentó su iniciativa.

Entre otras cuestiones, el proyecto de Tetaz propone una categoría inicial del monotributo para que nadie pague impuestos durante el primer año de actividad. Además, tampoco pagaría el impuesto nadie que facture menos que una canasta básica de una familia tipo.

Uno de los últimos proyectos para modificar el régimen de monotributo fue presentado por Martín Tetaz

A su vez, también modifica el impuesto a las Ganancias, ya que simplifica y resuelve la transición al régimen general de responsable inscripto. Es decir, que de aprobarse el proyecto, sólo pagarán Ganancias por lo que facturen por encima del tope de facturación del Monotributo. Además, también propone un cambio en las obras sociales, e incorpora la posibilidad de que el aporte a la obra social sea voluntario.

De todos modos, a principios de este mes la oposición acusó al Frente de Todos por la imposibilidad de avanzar con dicho proyecto en comisión.

"Nosotros quisimos tratar la reforma del monotributo para mejorar la vida a 3 millones de tipos que laburan y producen en Argentina. Bueno, el oficialismo no nos dejó tratarlo. A pesar de que lo hicimos por el reglamento. Hay un artículo del reglamento que es el 109 que dice cómo lo tenés que presentar. Se cagan en el reglamento, se lo voy a decir en francés porque estoy caliente con este tema.

Y continuó, en diálogo con Radio Rivadavia: "Se pasan el reglamento por donde la espalda pierde su honroso nombre, digámoslo de esta manera... no lo quieren tratar".

Te puede interesar El plazo fijo "calesita": cómo funciona el mecanismo que promete una rentabilidad anual del 90%

De todos modos, el proyecto de Sergio Massa presentado en las últimas horas para aliviar la situación de monotributistas y autónomos, contaría con mejor suerte que los de la oposición, ya que según fuentes parlamentarias tiene los votos para ser aprobado en el recinto.