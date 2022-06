Ciudad: dejará de ser obligatorio usar el barbijo en lugares cerrados y transporte público

En la Ciudad de Buenos Aires, ya no será obligatorio utilizar el tapabocas en lugares cerrados ni en el transporte público. Los detalles de la medida

A unos días de que el ministro porteño Hernán Quirós confirmara que estamos en el final de la cuarta ola de Covid, se definió que en la Ciudad de Buenos Aires ya no será obligatorio utilizar el barbijo en lugares cerrados ni en el transporte público.

Se trata de una medida que comenzará a regir a partir de este jueves a las 0 y que fue dispuesta por decreto por la administración de Horacio Rodríguez Larreta y se fundamenta en la "situación epidemiológica actual y el grado de vacunación de la población".

A través de una resolución conjunta firmada por los ministerios de Salud, Desarrollo Económico y Producción, Justicia y Seguridad y la Jefatura de Gabinete porteña, se estableció "el carácter no obligatorio del uso de elementos de protección que cubran nariz, boca y mentón en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires".

Sin embargo, en el segundo artículo de la resolución el Gobierno porteño señala que sigue recomendando la utilización de los tapabocas: "Recomiéndase el uso de elementos de protección que cubran nariz, boca y mentón en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al ingresar y permanecer en lugares cerrados de acceso público o privados".

Mayor flexibilización en el uso del barbijo

El uso del tapabocas se había estdo flexibilizando en los últimos meses tanto en la Ciduad como en todo el país, debido a la caída de la mortalidad del virus por la protección que brindaron la vacunación y los anticuerpos que generaron los infectados que se recuperaron.

En la Ciudad, el primer cambio se dio en octubre del año pasado, cuando dejó de ser obligatorio al aire libre en lugares sin concentración de personas. En ese momento, se había alcanzado la meta de que el 70% de la población porteña tenía su esquema de vacunación completo (con dos dosis).

En marzo el gobierno porteño había autorizado la no obligatoriedad del uso del barbijo para los alumnos de todos los niveles educativos en las aulas. "Estamos tratando de recuperar la normalidad en las escuelas. Como decimos siempre, para nosotros la educación es prioridad", había señalado Horacio Rodríguez Larreta en el anuncio.

Pese a esta "nueva normalidad" el personal docente y no docente tendrá que seguir usándolo ya que el abandono será progresivo en los establecimientos. En relación a el transporte público y los trabajos presenciales también seguirá siendo obligatorio.

Dos semanas con descensos de casos en la Ciudad

El lunes, el ministro de Salud de la ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós, se refirió a la actualidad de la pandemia del coronavirus en la ciudad, luego de casi dos semanas con un descenso en los casos. "Probablemente en las próximas semanas ya tengamos la finalización de esta ola", vaticinó el ministro.

No obstante, habló sobre la posibilidad de que aparezcan nuevas cepas en el corto plazo. "Esta cuarta ola es con la variante BA.2, lo que estamos viendo en algunos países del mundo, particularmente en Sudáfrica, es que hay variantes BA.4 y BA.5 que son un poco más contagiosas. Habitualmente suelen llegar después de la BA.2 y aumentar los casos", alertó.

Sin embargo, el funcionario porteño buscó llevar tranquilidad a la población. "Me parece importante decirle a la gente que la etapa con internaciones y fallecidos está terminada. Lo que queda es una transición de una pandemia, de una ola de aumento de casos sin tanta gravedad. No hay que llevar demasiada alarma porque si seguimos avanzando con el plan de vacunación va a ser de muy baja gravedad", aseguró en declaraciones a LN+.

En línea con esto, reflexionó sobre lo que vivió la sociedad argentina y el mundo tras el avance del Covid-19. "Esto no se trató de una pandemia biológica sino de una catástrofe social", dijo. Y explicó: "Dañó casi todas las dimensiones del ser humano, no solamente la salud física de esta enfermedad sino también las de otras enfermedades que no fueron atendidas en tiempo en forma; ha dañado la salud mental, los vínculos, el desarrollo de los niños y su aprendizaje, ha dañado la situación de las personas de la tercera edad y sobre todo ha generado un grado de dolor de toda la sociedad".