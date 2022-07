Las advertencia que lanzó un gurú de la City tras el pico que marcó el dólar blue

La designación de Silvina Batakis como ministra de Economía no trajo tranquilidad en los mercados; de hecho, generó lo contrario. Luego de una rueda cargada de volatilidad, este martes el dólar blue operó con una caída de cinco pesos y se negoció a 255 pesos por unidad. Mientras que el lunes tuvo se disparó a más de 11 pesos y se pagó $260, llegando a picos de $280.

La semana pasada, el economista Salvador Di Stefano había anticipado que el tipo de cambio estaba yendo hacia los $300. "El presidente Alberto Fernández dice estar en una crisis de crecimiento, pero confunde gordura con hinchazón. Hay pocos dólares y muchos pesos. Y el tipo de cambio está rumbo a los $300".

Ahora, el gurú de la City porteña se refirió a la llegada de la Batakis al ministerio de Economía, y advirtió que "la llegada de la ministra es un signo de interrogación. En 18 meses deberá dar las respuestas que Guzmán no dio en 2 años y medio. Difícil".

Sobre el acuerdo con el FMI, dijo que "no hay posibilidad alguna de terminar con el FMI, Club de París y ningún organismo internacional. Argentina necesita dólares, por ende, habrá negociaciones para cumplir metas y que llegue la asistencia necesaria para que Argentina no empeore. Estamos con el respirador artificial, nadie viene para apagarlo".

En cuanto al dólar oficial, afirma que lo ideal sería una devaluación, pero "no confundir lo que debería ser con lo que hará el gobierno. Me parece que a primera vista seguirán con la política de dólar pisado, si viene un Fábregas eso será más adelante, nada será inminente, recordemos que el gabinete no terminó de reestructurarse".

Para el economista, "el Banco Central no tiene reservas, con lo cual toda corrida se combate con menos pesos en la calle y suba de tasas, no hay más herramientas disponibles. Colocar bonos en pesos no tiene sentido porque el mercado no los quiere, todo pasa por aumentar tasas".

También anticipa que habrá un reordenamiento general de la economía. "La nueva ministra tendrá que definir política monetaria y cambiaria, desde allí ir a lo fiscal. Si devalúa el dólar oficial querrá subir retenciones, pero no puede sin una ley del Congreso, con lo cual devaluar para el paladar de la nueva ministra no sería una solución. Tendrá que explorar caminos alternativos", advierte.

"Silvina Batakis es el último capítulo de una economía en llamas, con su figura se busca la unidad de la coalición gobernante, pero es difícil que ocurra. Hay sobrados motivos para pensar en la descoordinación general de las medidas a adoptar", agrega.

También afirma que espera que "tenga valor para enfrentar el desafío y la sabiduría para no cometer errores, pero estamos muy complicados. El frente externo no le sonríe, la economía está paralizada, vamos a un segundo semestre con restricciones. Todos los que llegan al ministerio tiene el derecho a fracasar, es casi una utopía no lograrlo".

Para Di Stefano, "el pueblo es sabio, ayer (por el domingo) los shoppings estaban repletos de ciudadanos comprando en 12 cuotas, saben que en breve todo terminará aumentando más de lo imaginado. La sabiduría popular es más efectiva que la recomendación de cualquier estudioso de la economía".

Además, aseguró que "seguimos en feriado importador, sin precios de referencia de reposición, la mercadería importada seguirá aumentando de precio, las listas de precios están dolarizadas y convertidas a pesos con tipo de cambio contado con liquidación. Nadie quiere perder, se venderá lo justo y necesario hasta que puedan reponer mercadería".

En cuanto al plan monetario y cambiario, "debería ser revisado, sin embargo, tendremos que esperar qué medidas tomarán en conjunto la coalición gobernante y la ministra de economía. El jueves 14 de julio se conocería la inflación del mes de junio, que vendría con una suba superior al 5%, esto nos dejaría con una inflación en torno del 64% para los últimos 12 meses, hacia adelante se proyecta en torno del 85% anual, el desafió de la ministra es que no llegue a los 3 dígitos", asegura.