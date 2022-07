Dólares paralelos, recalentados por llegada de Batakis: ¿bajarán los precios o alcanzaron nuevos valores piso?

Los dólares paralelos pegaron un brusco salto este lunes 4 de julio, en lo que fue la primera reacción del mercado tras la sorpresiva renuncia el fin de semana de Martín Guzmán como ministro de Economía y previo a la asunción formal de Silvina Batakis en su reemplazo, una figura que el mercado vincula con la mirada económica de Cristina Kirchner.

El dólar blue cerró a un valor récord de $ 260 lo que implica una suba de $21 en relación al vienes, aunque en el inicio de la rueda llegó a tocar un pico de $280. Así, la brecha con el dólar mayorista oficial se ubicó en 106,4%.

Por su parte, el dólar MEP (o Bolsa) terminó en $270,52 frente a los $247,90 del viernes último.

En cuanto al dólar Contado Con Liquidación (CCL) que el viernes había cerrado en $252,22, llegó a $282. No obstante, en el mercado consideran que el verdadero termómetro será el martes, dado que este lunes fue feriado nacional en Estados Unidos, lo que limitó las operaciones en Wall Street.

En medio de una jornada tensa en la que también se derrumbaron los bonos, Batakis se reunió antes de su asunción con el presidente del Banco Central, Miguel Pesce, y luego con Guzmán.

Los analistas consultados por iProfesional evaluaron que la designación de Batakis "no ayuda a tranquilizar" la desconfianza que existe por la deuda en pesos, por lo que algunos estiman que los nuevos valores de los dólares paralelos podrán ser un nuevo piso.

El dólar blue cerró en un récord de $260 previo a la asunción formal de Silvina Batakis como ministra de Economía

¿Por qué subieron los dólares paralelos?

Emiliano Anselmi, líder del equipo macroeconómico de PPI, vinculó la abrupta suba de los dólares paralelos al nombramiento de Batakis y la convicción de que habrá una mayor emisión monetaria. Al respecto, el analista alegó que "Guzmán, de alguna manera, dentro del kichnerismo era el más lógico en términos fiscales y monetarios, intentaba cumplir el programa del FMI aunque con trucos. Pero trajeron a Batakis, cuyas declaraciones son todas en términos fiscales ultraexpansivos y tiene una visión de la economía que va a redundar en muchísima emisión monetaria".

"La gente con esa emisión que esperas que venga se desprende de los pesos hoy, la demanda de dinero se desploma, van todos corriendo a sacarse los pesos de encima y es el salto que vemos de $240 a $280. El que puede va al dólar, y sino (a la compra de) otros bienes, por eso viste ayer la gente en la casa de los electrodomésticos quemando los pesos", señaló.

De igual lectura, la economista Natalia Motyl planteó que "ante una crisis de confianza debían haber puesto un profesional en política monetaria, como sí lo era Guzmán, en vez de una militante de CFK que considera que inyectar papeles de colores a mansalva no repercute en una corrosión del valor del pesos". Para Motyl, el salto de los dólares paralelos responde "a una crisis de expectativas -todavía no hubo ningún anuncio significativo- sumada a una crisis institucional por las internas políticas. Así, todos salieron a deshacerse de los pesos". No obstante, la economista explicó que "más allá del recambio político, en el segundo semestre se preveía una tendencia alcista de los dólares por la menor oferta de dólares".

Pablo Repetto, jefe de Research de Aurum Valores, coincidió en que "tenías el combustible para que esta suba (de los dólares) se produjera aun antes de que se fuera Guzmán. Lo que la incertidumbre de este fin de semana lo que hizo fue acercar la chispa que detonó la suba". Y aseguró: "El salto no solo es por el nombramiento de Batakis, sino que también tiene que ver con la cantidad de emisión que genera el contexto macro", aseguró.

Por su parte, Javier Timerman, socio de Adcap Grupo Financiero juzgó: "No creo que sea Silvina Batakis la culpable de cómo reaccionan hoy los mercados".

"Los mercados no van a reaccionar bien porque los inversores están esperando desde un tiempo una señal política que ayer no se dio, una señal de unidad dentro del gobierno de los referentes políticos y un empoderamiento a un ministro de Economía para que haga política económica en todos los ámbitos de la economía. Eso no se dio y eso es lo que esperaban los inversores. Como hay medidas que estaban siendo ejecutadas, como hay compromisos asumidos con el FMI, como hay necesidades financieras a muy corto plazo, hay que ser muy contundentes con las medidas y muy rápidos, porque lo peor para los mercados es la incertidumbre, y hoy hay incertidumbre", advirtió.

Sobre el pensamiento económico de Batakis, un informe de Facimex Valores recordó declaraciones que realizó en una entrevista en agosto de 2018 en medio de un contexto de tensión cambiaria, y sostuvo que "debería haber un tipo de cambio diferencial por sectores" y "que las presiones cambiarias podrían atacarse a través de mayores controles sobre las importaciones y el turismo".

"Aunque el contexto de 2018 era diferente, se trata de ideas que probablemente apliquen también al contexto actual", señalaron en Facimex.

Mientras los dólares paralelo se recalentaban, Batakis se reunió con el presidente del Banco Central, Miguel Pesce

Dólares paralelos: ¿tocaron nuevo piso?

El analista Gustavo Ber sostuvo: "Este lunes, por el feriado de Estados Unidos, lo que se vio fue una primera reacción de operadores locales. A partir del martes llegará el verdadero test al sumarse los inversores externos que deberían también poner presión sobre los dólares financieros". Ber cree que los valores que alcanzaron en esta jornada los dólares financieros pueden ser los nuevos pisos "ya que los desafíos económicos y el escenario político hacia adelante se han complejizado". Y agrega: "La primera reacción negativa de los inversores responde a los crecientes ruidos e incertidumbre y los múltiples desafíos económicos a administrar en este complejo contexto por lo que tiene sentido los dólares financieros reacomodándose a un nuevo nivel más elevado".

Para Repetto, "es probable que el CCL mañana convalide las subas que vimos hoy porque la percepción externa es negativa, el modo en que se produjo el cambio (en Economía) refleja un estado de situación traumático en el sentido de que no existía plan B y que los distintos candidatos sondeados solicitaron una serie de condiciones que no fueron aceptadas".

A su vez, Anselmi opinó que "es pronto para decir si es un este valor de los dólares financieros es un piso, pero claramente no volverán a los niveles de $250-$255 del viernes último". Y enfatizó: "Esos niveles estaban garantizados por Guzmán. No me animo a decir que $280 es el nuevo piso pero sí que en $255 no lo vemos más", enfatizó.

En ese marco, Anselmi aseveró que "la que le puede poner un fin a esto es la nueva ministra si sale y dice que va a hacer un ajuste fiscal duro; el mercado puede ver si cree algo, pero si no da ningún tipo de señal, y siguen con el rumbo que venían antes puedes seguir subiendo los dólares"

Asimismo, Repetto sostuvo que para los dólares financieros volvieran a valores en torno a $250 "tendría que haber un programa de estabilización con orden fiscal y monetario muy estricto y compromiso de todo el Gobierno".

Los dólares financieros habrían alcanzado un nuevo piso, según la percepción de algunos analistas

Dólares paralelos: ¿la suba fue una sobrerreacción?

Fernando Baer, economista jefe de Quatum Finanzas, argumentó que "no creo que sea una sobrerreacción, en este contexto de incertidumbre y con lo que podría significar el nombramiento de la nueva ministra, estamos hablando más de nuevos pisos".

"No veo que haya posibilidades de volver a los niveles del viernes. Deberíamos ver cambios radicales en la política económica y hoy no parece ser lo más probable", estimó

Para, el analista financiero Christian Buteler atribuyó la suba de este lunes en el dólar blue a "una sobrerreacción a la ida de Guzmán y el nombramiento de Batakis", y afirmó que "recién mañana vamos a poder cuál es el verdadero veredicto del mercado, hoy estaba cerrado Estados Unidos".

Buteler cree que el valor $280 que tocó durante la rueda el blue fue "precio para aprovechar la desesperación de algunos".

"Siempre el mercado suele sobrerreaccionar para arriba y para abajo, hay que ver más que nada qué medidas o cuál es el mensaje que la nueva ministra da para saber qué piensa hacer en los 18 meses que restan de este gobierno".

Diego Martínez Burzaco, jefe de estrategia de Inviú, concordó que "todavía no sabemos para dónde quiere ir Batakis, lo que ocurre siempre en estos momentos de gran incertidumbre es un overshooting, una sobrerreacción de las cosas".

De todos modos, Martínez Burzaco destacó que ese recalentamiento se registró "un día feriado en Estados Unidos", por lo que advirtió que "el tema es qué magnitud va a tomar la tendencia alcista del dólar y la caída de los bonos"

"Batakis no es un nombre que tranquilice al mercado y eso está a la vista, quizás sorprende con algo de pragmatismo económico pero hasta que no sepamos definiciones y medidas concretas son todas especulaciones", concluyó.