Cuál es la razón por la que el dólar blue está rumbo a los $300, según Salvador Di Stefano

El presidente Alberto Fernández dice estar en una crisis de crecimiento, pero confunde gordura con hinchazón. Hay pocos dólares y muchos pesos. Y el tipo de cambio está rumbo a los $300.

Pocas cosas han cambiado, los bonos en dólares con vencimiento al año 2030 rinden el 44%, los bonos en pesos con vencimiento en el año 2023 rinden el 80% anual y los bonos en pesos que ajustan por inflación con vencimiento en el año 2024 rinden inflación más el 20% anual.

La corrida se estabilizó en una tasa de interés muy alta, los costos son muy elevados.

Y ¿cuál fue el costo de esto? Al día 28 de junio las reservas se ubican en u$s42.164 millones, la base monetaria se ubica en $3.952.805 millones y los pasivos monetarios se ubican en $6.282.611 millones, entre ambos suman $10.235.416 millones.

Gurú de la City advierte que el tipo de cambio está rumbo a los $300

¿Qué reflejan estos números?

Una definición muy remanida, sobran pesos y faltan dólares. El gobierno no para de emitir para parar la corrida y aumenta los pasivos del Banco Central, lo que es una invitación a los inversores para que compren dólares para proteger sus ahorros.

La pregunta ahora es ¿hasta dónde puede subir el dólar?. El dólar tiene un objetivo muy alto para los meses precedentes, a mano alzada tenemos que pensar en un dólar en torno de los $270, pero, a 3 meses vista, tenemos que pensar en que la cotización del dólar blue se va a acercar peligrosamente al número mágico de los $300.

Muy simple, las reservas no crecerán eternamente, sin importaciones la actividad comenzará a caer, y el gobierno tendrá que ceder. Hay que pagar la deuda con el FMI, el dinero que recibimos del organismo, así como viene, se va. Por otra parte, una caída de la actividad económica invita a una baja sustancial de los ingresos públicos y esto traerá como correlato más déficit fiscal.

Entre déficit fiscal y pago de intereses del stock de letras, el Banco Central tendrá que emitir más de $1.000.000 millones en los próximos meses. Esto será muy complejo para el mercado, la inflación difícilmente se detendrá y los dólares alternativos seguirán a la suba.

No veo un plan económico, solo restricciones para maquillar cuentas. Todo es una sumatoria de voluntarismo. El gobierno dice que está en una crisis de crecimiento, por eso no tiene dólares. Es una afirmación muy opinable, al menos para ser cortés con el presidente, diremos que está fuera de la realidad.

¿Qué sucedió con los precios de la soja, trigo y maíz?

Estamos en un escenario de mayor área sembrada de soja que pasa de 35,3 a 35,7 millones de hectáreas en Estados Unidos y menos área sembrada de maíz que pasa de 37,8 a 36,4 millones de hectáreas en Estados Unidos.

Se sembrará más soja y menos maíz, lo más notable, al menos por ahora, es que el clima es benévolo con el país del norte, lo cual hizo retroceder a las cotizaciones.

Esto es una muy mala noticia para el gobierno argentino. Sobre nuestro país tengo que decirte que viene lenta la siembra del trigo y que no hay un buen pronóstico climático para la próxima campaña.

El productor argentino ahorra en soja, sobre una campaña de 43,3 millones de toneladas, solo le puso precio a 11 millones de toneladas, esto implica que hay 32,3 millones de toneladas sin precio, con la cotización de la soja bajando. Por ejemplo, la cotización de la soja medida en dólares billetes llegó a estar en u$s 287, hoy cotiza en u$s 197, el que no vendió se embromó.

¿Cuánto es el stock de soja en el mundo?

Según el USDA suma unos 87 millones de toneladas, de ese stock Argentina tiene 16 millones de toneladas inmovilizadas de campañas anteriores, que representa casi el 20% del total, a eso sumale que de esta campaña aún no vendió 32,3 millones de toneladas.

No queda duda que si Argentina vendiera en una sola mano, la cotización se destrozaría.

En cuanto al maíz, tal cual lo afirmamos antes, está cayendo como un piano, la cosecha tardía es muy buena, el productor embolsó la soja (costo u$s 10 por tonelada) y ahora tiene que vender el maíz para pagar las cuentas que tiene por delante. Ayer el maíz disponible terminó en $28.000, un muy buen precio si lo aplicás a engorde de vacunos pensando en entregar en el mes de noviembre y diciembre en donde estacionalmente la carne sube. Esta baja es un deshojo para tamberos, polleros y granjas de cerdos.

Sobre la ganadería, el mercado de Cañuelas nos muestra una mayor oferta de novillos y vacas, con poca oferta de novillitos. Las heladas dejaron sin pasto los campos, se vendieron los animales grandes, y se conservaron los más jóvenes.

En el último año los precios de los animales en pie estuvieron por debajo de la inflación esperada (64% anual). No hay exportaciones importantes a la vista. El sector está en crisis, los precios en el mostrador no han aumentado, si hay inflación no es por culpa de la carne.

Conclusión

Seguimos sin ver un horizonte de ingreso de dólares importante a la Argentina. Las exportaciones están cerradas en algunos casos, en otros son limitadas por la falta de un precio atractivo, y el tipo de cambio oficial en $125 está atrasado y el valor de nuestros productos está muy alto para el mercado internacional.

Con importaciones cerradas no habrá reposición de mercadería y el único resguardo de valor a la vista es el dólar billete, con lo cual auguramos subas importantes en los próximos meses. El año lo terminamos con un dólar por encima de $300.

Las materias primas agrícolas están a la baja, solo un problema climático en Estados Unidos podría revertir este escenario. El problema es que nosotros podríamos tener inconvenientes con el clima, se está complicando la siembra del trigo, y podría complicarse en septiembre y octubre la siembra del maíz y soja de primera. A no contracturarse, pero mirar para arriba para ver qué pasa con el clima.

En resumen, los bonos tienen tasas atractivas, pero nadie le cree al gobierno que esté en una crisis de crecimiento. La única verdad es la realidad, no confunda gordura con hinchazón, lo puede llevar a una situación indeseada, al presidente le vendría al pelo esta frase.