6 lugares en CABA para llevar a los chicos en vacaciones de invierno

Las vacaciones de invierno 2022 están cerca, y muchas familias ya están haciendo planes para disfrutar de los 15 días de receso escolar, ya sea sin moverse de su lugar, aprovechando los espectáculos que ofrece la Ciudad de Buenos Aires -CABA-, o viajando a otros lugares.

En el caso de CABA, hay diferentes actividades para realizar de forma gratuita durante las vacaciones de invierno 2022, las cuales serán hasta el 29 de julio, todos los días.

Entre las actividades que se pueden elegir para las vacaciones de invierno 2022 hay espectáculos, recorridos culturales, visitas a parques y otros clásicos que no faltan como Holidays On Ice, en el Luna Park, obras de teatros en el Paseo de la Plaza y algunas novedades como Gaturro, en el recientemente restaurado Teatro Regina.

Repasamos seis opciones para las vacaciones de invierno 2022 para disfrutar con los más chicos en CABA.

Recorrido por los parques

El barrio de Palermo ofrece cuatro parques para disfrutar con niños en las vacaciones de invierno 2022: el Jardín Japonés, el Jardín Botánico, el Ecoparque y los bosques de Palermo. Cada uno de estos espacios tiene sus singularidades.

El Jardín Japonés está abierto todos los días de 10 a 18:45 durante las vacaciones de invierno 2022. Se encuentra ubicado del Parque 3 de Febrero de Palermo, con ingreso por Av. Berro esquina Av. Casares. La entrada general cuesta $416. Hay visitas guiadas, charlas y actividades para compartir en familia vinculadas con la historia del Jardín y de la cultura japonesa.

Bosques de Palermo, una opción para pasar el día en las vacaciones de invierno 2022.

El Jardín Botánico también tiene propuestas de visitas guiadas y charlas educativas, asi como actividades pensadas para pequeños exploradores. La entrada es gratuita. Los horarios de visita son de lunes a viernes de 8 a 19. Feriados, sábados y domingos de 9.30 a 19.

El Ecoparque también es una buena propuesta para las vacaciones de invierno 2022, ubicado al lado del Jardín Botánico. La entrada es gratuita y se pueden conocer en vivo animales como flamencos, maras, pavos reales, monos y camellos. Hay visitas especiales, didácticas, lúdica para familias, etc. Horario de visitas: miércoles a domingos y feriados de 11 a 18 hs

Los Bosques de Palermo, en el Parque Tres de Febrero, tiene una propuesta completa para pasar la tarde con niños desde temprana edad durante las vacaciones de invierno 2022. Los paseos por el lagos, el alquiler de bicicleta o rollers, las visitas al museo Sívori (ideal para quienes que gusten del dibujo y el color), las esculturas del rosedal y las meriendas del complejo Los Arcos convierten esta salida en una jornada dedicada a disfrutar en familia.

Usina del Arte

Ofrece actividades para niños y niñas de diferentes edades durante las vacaciones de invierno 2022.

De 0 a 3 años, hay opciones como iUpiiiii, el primer espacio cultural para la primera infancia de CABA. Otra opción es un Mini concierto de Ruedalaola, un musical de 0 a 3 años, al igual que Contás con Vicky! Parlanchín, chiribín, chin, chin!, una experiencia de juego y humor; o ¡Acercate al fogoncito!,, todo para niños pequeños.

Para niños de 4 a 7 años, se ofrece un taller continuo para crear pequeños universos de fantasía y juego durante las vacaciones de invierno 2022, utilizando tan solo una caja; Jugar por los derechos, un espacio dedicado a la construcción y al fomento de los derechos de la niñez y Dinamita Clown + Circo Reciclado, una experiencia de juego y humor.

Planes para todas las edades en la Usina del Arte durante las vacaciones de invierno 2022.

Para los chicos de 8 a 12 años, hay shows como Escape en 30, desafiá tu mente y seguí las pistas para poder escapar de este divertido juego; Especial Cumple de Harry Potter, una celebración del cumpleaños de Harry Potter con un encuentro especial lleno de juegos; y Naipes cuentistas, animando a Harry Potter. También para estas vacaciones de invierno 2022 hay propuestas de cocinacomo Imaginación al sabor!, gastronomía con juegos e inspiración creativa.

"Baficito", un plan bien familiar

El Centro Cultural San Martín programó para las vacaciones de invierno 2022 la proyección de películas argentinas para la infancia. Los más chicos podrán disfrutar de largometrajes como "El Universo de Clarita" o "El Gigante Egoísta", entre otros.

Baficito, un plan para las vacaciones de invierno 2022.

Además, "Baficito", la sección infantil del icónico festival de cine bonaerense, presenta una programación imperdible con siete obras de siete países entre cortos y largometrajes: "Icarus ant the Minotaur" de Carlo Vogele; "Nounours", de Lou Rigoudy; "Oink", de Mascha Halberstad; "Tarsilinha", de Celia Catunda y Kiko Mistrorigo; "Una bolsa encontró el amor y lo perdió en una esquina", de Felipe Infante; "Best Birthday Ever", de Michael Ekblad y "Les Voisins de mes voisins sont mes voisins", de Anne-Laure Daffis y Léo Marchand.

Disney Entrelazados Live!

Llega al escenario del Gran Rex un show con las canciones, el baile y los momentos más emocionantes de la historia de Allegra y su intrigante viaje en el tiempo para las vacaciones de invierno 2022. Por una casualidad (o no tanto), Allegra viaja en el tiempo hasta los años ’90 y es testigo de cómo su madre es la protagonista de esa obra, dirigida por la abuela.

Disney entrelazados, otra propuesta para las vacaciones de invierno 2022.

Todo indica que la chica tiene que desatar los nudos que separan a su madre y su abuela en la actualidad, resolviendo los problemas en ese tiempo mientras se enamora y tiene actitudes de chica de hoy en un contexto completamente diferente. Una gran historia para las vacaciones de invierno 2022.

Gaturro

El recientemente restaurado Teatro Regina (Av. Santa Fé 1235, CABA) también tiene obras para chicos de cara a las vacaciones de invierno 2022: los viernes 22 y 29 de julio (en principio) a las 16.30 marcará el regreso de la gran propuesta para toda la familia Gaturro El Musical.

Gaturro, para las vacaciones de invierno 2022.

Ya cumplió tres temporadas en las que encantó a más de 100.000 espectadores durante 50 shows realizados por todo el país. Estas cifras tan impactantes marcan que se trata de uno de los personajes más queridos de la cultura local y regresará a los escenarios con un show de música, coreografía y canciones junto a su fiel Agatha. Es una historia de amistad y de sueños en la que no faltan el humor ni un espectacular despliegue, ideal para las vacaciones de invierno 2022.

El argumento de la obra producida por SDO para las vacaciones de invierno 2022 es el siguiente: el sueño máximo de Gaturro es convertirse en una estrella de rock. Y Agatha, conociendo ese deseo, le propone presentarse en un concurso de bandas.

Así el querido gatito deberá dejar sus temores atrás y animarse a subirse a un escenario y cantar para el público. Finalmente se decide pero no se da cuenta de que, en su afán por destacarse, deja de lado a la amiga.

Hasta que nota la situación y tratara de reconciliarse con ella. Así Gaturro descubre que el amor, la humildad, el esfuerzo y sobre todo compartir momentos junto a sus amigos, son más importantes que ganar.iuliana Rímini, Rocío Plaza y Nicolás Andersch.

Vacaciones en el Planetario

Vacaciones de invierno 2022 en el Planetario.

Durante las vacaciones de invierno 2022 el Planetario de Buenos Aires ofrece diferentes espectáculos astronómicos para grandes y chicos. Además, visitas guiadas y actividades con telescopios.

El precio de los espectáculos es $300, y es gratis menores de 6 años, jubilados y personas con discapacidad.