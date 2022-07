Marcelo Longobardi se fue del país y tomó una decisión sobre su futuro laboral

En los últimas horas, trascendió que Marcelo Longobardi cumplió con su promesa de irse del país para instalarse en Miami, tal como se había especulado cuando el conductor se despidió en 2021 de Radio Mitre. A su vez, trascendió cuál es la decisión que tomó para su desarrollo laboral de aquí en adelante.

Cuando Longobardi renunció a Mitre tras una extenso liderazgo en las mediciones de audiencia, el periodista optó por seguir con sus proyectos en CNN. "He decidido retirarme de la conducción de Cada Mañana luego de 20 años. 5400 programas. Líder de audiencia desde su debut, primero en Radio 10 y desde hace nueve años en Radio Mitre. Muchos amigos me han interpelado en los últimos días, me plantearon cómo era posible que tomara semejante determinación", expresó desde a su programa a sus oyentes en noviembre de 2021.

Luego Marcelo Longobardi expresó en esa oportunidad: "Las respuestas a este interrogante están conectadas con un éxito, trabajé en varios medios en varios programas y siempre me han echado. Ahora me echo yo mismo. Hay que dejar que las cosas se vayan, y esto es producto de cuestionamientos personales muy profundos. He disfrutado mucho de todo esto y he sido muy feliz durante 21 años, pero son 21 años", comentó.

Longobardi en sus días en radio Mitre.

Luego dijo: "Hay que saber ponerse un límite, si le vendes tu alma al éxito es como vendérsela al diablo. Desde 2013, Radio Mitre me confió el horario más importante de su programación y cumplí, ahora estoy dejando esto".

Longobardi en CNN

Tras el retiro de Mitre, en abril de este año, Longobardi volvió a la radio en su habitual horario, pero a través de CNN Radio, retomando así el contacto con muchos de sus incondicionales oyentes.

En medio de esto, según La Nación, la idea de Marcelo Longobardi de irse del país e iniciar una nueva vida en el exterior seguía presente. Y ahora, tras algunas idas y vueltas, el conductor se instaló en Miami.

Con respecto a su rumbo laboral, Longobardi seguirá desde Miami con su ciclo en CNN Radio AM 950, junto a Guillermo Willy Kohan Nicolas Singer, Juan Dillon y Romina Aldana. Tamibén seguirá en televisión con Longobardi en Vivo, los domingos por la noche en la pantalla de CNN en Español.

La nueva vida en Miami

La idea de dejar el país y probar nueva vida en Miami siguió latente en el periodista aún tras el inicio del programa en CNN.

Ahora se volverá realidad, ya que más allá de que en los últimos tiempos iba y venía a esa ciudad, el periodista ya está instalado en Miami y desde allá continuará con su ciclo.

Miami, el lugar que eligió Longobardi para seguir su rutina.

Según se supo hasta el momento, en los próximos días llegarán a su departamento en Key Biscayne, Miami, su mujer Laura Palermo y las hijas de ambos, Clara y Delfina, que continuarán sus estudios secundarios en esa ciudad.

De esta manera, Longobardi se aleja de la Argentina para continuar su vida en Estados Unidos aunque, por ahora, seguirá vinculado con los medios en la diaria local.