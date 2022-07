Claudio Zuchovicki explicó por qué la herencia es "un error de cálculo" y se hizo viral

El analista financiero Claudio Zuchovicki relató una anécdota que reflexiona sobre el paso del tiempo y la herencia que comenzó a circular por las redes sociales y al poco tiempo se hizo viral.

"Yo una vez me tomé un taxi y el taxista me dijo: ‘¿Usted es el que habla de economía? Le voy a decir la mejor frase de economía, lejos. Si te morís y te sobra guita, hiciste mal las cuentas’", comenzó relatando el economista en Tik Tok.

"Se lo cuento a mi profesor. Estaba con Juan Carlos de Pablo: ‘Mirá la frase que me dijeron’. ‘No. Esa frase la dijo (Franco) Modigliani, Premio Nobel de Economía, que dijo ‘la herencia es un error de cálculo’", continuó narrando el analista.

Pero esto fue solo el comienzo. La parte más emotiva de la historia fue lo que siguió: "Me gustó, me causaba gracias. Entonces se lo cuento a otro jefe que tenía, economista también, y me dijo: ‘Claudio, cumplí 82 años ahora. Cuando cumplí 80 me llevé a todos mis nietos y mis hijos a festejar mi cumpleaños de 80 a París. Vinieron los 17 conmigo, mis tres hijos y todos mis nietos. 17 personas en París festejando mi cumpleaños 80. Yo lloraba emocionado, festejando. Gracias por venir hasta aquí, les decía. Tengo un hijo muy frío, uno de ellos, que es muy frío y me dijo: ‘Papá convengamos que vos pagaste todo’. Y yo le contesté: ‘Por eso estoy muy feliz, lo pagué con tu herencia’'", continuó.

"Se lo cuento a Moldavsky: ‘Che, mirá qué buen chiste para hacer con esto’. Y Roberto me contestó: ‘¿Sabés que murió Cacho, no?’. ‘No, ¿qué tenía?’. ‘Un dos ambientes nada más’", remató la anécdota Claudio Zuchovicki y, por último, concluyó: "Moraleja, hay un tiempo para todo".

A partir de qué mes hay que apostar al dólar

"Si te morís y te sobra guita, hiciste mal las cuentas", le dijo un taxista a Zuchovicki

"De acá a tres meses compren ajustados por inflación y de ahí dolaricen la cartera para octubre o noviembre", dijo Claudio Zuchovicki, gerente de Desarrollo de Mercado de Capitales de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, frente a un auditorio de ejecutivos de finanzas.

Zuchovicki expuso el mes pasado en un panel de economistas del 39° Congreso Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), junto al ex ministro de Producción y Trabajo Dante Sica y el director y economista de Citibank para el Cono Sur, Ricardo Dessy.

De todos modos, el economista de la Bolsa aseguró que "la Argentina ya está dolarizada" y lo ilustró con un ejemplo: "en el edificio donde vive un amigo hubo un simulacro de incendio. Bajaron todos en piyamas y con una mochila. Por supuesto…. salvaban los documentos. Todos acá reaccionamos antes de tiempo. Ya está dolarizado, por eso en el canje paga el que trae".

Zuchovicki preguntó al público: "No se apuren para hablar todos juntos, levanten la mano: ¿quién ve bien al país?" Sin respuesta. "Y a ustedes, ¿les va bien?" Silencio. "Y, sin embargo, enfatizó, en la micro nunca hubo tan pocos cheques rechazados, y estamos ante la menor emisión de deuda privada de la historia en la Bolsa".