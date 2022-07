Un argentino murió en Bolivia: por qué los médicos no quisieron atenderlo

Familiares de un hombre de nacionalidad argentina, de 61 años, fallecido en Bolivia tras sufrir un accidente automovilístico, denunciaron que los médicos se negaron a atenderlo por no poseer dinero del país vecino.

Se trata de Alejandro Benítez, quien era un docente jubilado oriundo de la provincia de Salta, y estaba realizando una travesía en moto, junto con tres amigos. El hombre sufrió heridas al chocar el martes pasado contra un camión a la altura de la localidad de Ivirgarzama, cerca de la ciudad de Cochabamba.

Alejandro se desempeñó toda su vida como docente en la Escuela Técnica 3.135 de la localidad salteña de General Mosconi. Era jefe de talleres en esa institución y era muy reconocido por su gran labor, de la que se retiró hace menos de un año.

Alejandro era docente recién retirado y aprovechaba sus tiempos libres para viajar con sus amigos.

Amante de los viajes "ruteros"

El exprofesor era aficionado de los viajes en moto. Había decidido aprovechar sus días de descanso para emprender este viaje con sus amigos. Este grupo, con el que ya había compartido travesías de este tipo, estaba compuesto por él y cuatro amigos que recorrían en moto distintos destinos como Brasil y todas las provincias argentinas.

Según denunciaron familiares, el hombre perdió la vida luego de una penosa agonía por no recibir atención médica y un trato inhumano por parte del personal del vecino país que se negó a requerir la ambulancia para que sea trasladado.

"El chofer no fue capaz, ante la desesperación, de pagar la atención de mi papá con plata boliviana, aunque sea pidiendo que después se devuelva. Es totalmente inhumano; en Argentina o en cualquier parte, la gente se desespera al ver que alguien sufre un accidente y ayuda con lo que puede. A los médicos se los hace jurar que salvar una vida está siempre primero, pero a mi papá lo dejaron morir", expresó Agustín, uno de los hijos de Benítes, al sitio El Deber, de Santa Cruz dela Sierra.

¿Abandono de persona?

Amigos y familiares de Alejandro aseguran que los médicos no lo atendieron por no contar con dinero local en efectivo.

"Aquí en Argentina lo que le hicieron se considera como abandono de persona y está penado con 15 años de prisión. Entonces se iniciarán acciones legales", añadió desde la localidad de Mosconi.

Emanuel Suares Reynaga, uno de los acompañantes de Alejandro durante su viaje, explicó en declaraciones radiales: "Se sintió cómo lo dejaron morir; no hicieron nada. Nos cobraron todo. Siento mucha impotencia porque mi amigo se podría haber salvado". Y agregó: "Yo le decía que me diga dónde cambiar, porque no éramos de acá y me decía ‘en este pueblo no te van a cambiar tu plata", narró, y agregó: "Le dije (al médico) que mi amigo estaba agonizando y me decía ‘’no, no, tu plata no sirve’.

Según el sitio Todo Jujuy, los médicos bolivianos que intervinieron nunca quisieron llamar a la ambulancia para que lo trasladen a otro centro de mayor complejidad, a pesar de que permaneció por más de una hora tirado en la cinta asfáltica y otra hora en una sala de primeros auxilios.

Los médicos exigían a sus amigos que previamente abonaran los gastos que demanda llamar al servicio de emergencias y de ambulancia.

Quienes estaban con Benítez al momento del accidente intentaron pagar para que los agentes requirieran el servicio urgente, pero la explicación del personal de salud que lo asistió en un pequeño pueblo boliviano fue que no recibían pesos argentinos.