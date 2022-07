Argentino reveló los dos mejores países de Europa para emigrar sin pasaporte: se hizo viral

En estos días inciertos en el país, luego de la renuncia repentina del ya ex ministro de Economía Martín Guzmán, las peleas políticas dentro del oficialismo y el salto del valor del dólar, con la consecuente escalada de los precios de los productos de consumo cotidiano, cada vez son más los argentinos que analizan la posibilidad de emigrar a buscar un futuro más estable en otros países.

Un ejemplo de la complicada situación de Argentina es que "la inflación de julio, si bien es difícil de proyectar, difícilmente se pueda ubicar por debajo del 7%. Por lo pronto, en la primera semana del mes, el Relevamiento de Precios de los Alimentos que hicimos marcó una suba del 2,5% semanal, con incrementos en 34% de los productos considerados", detallan desde la consultora LCG.

En el momento de buscar un nuevo destino, uno de los más elegidos es España. Sin embargo, un youtuber dio unos datos clave a través de un video en el que cuenta cuáles considera que son los dos mejores países de Europa para mudarse para quien no tiene Pasaporte Europeo.

Cada vez son más los argentinos que analizan la posibilidad de emigrar

Cuáles son los dos mejores países emigrar si no tenés Pasaporte Europeo

El youtuber ConPatoYoMeVoy cuenta a través de un video cuáles son las mejores opciones para los que no tienen Pasaporte Europeo y quieren emigrar a Europa.

"Vamos a analizar dos países que para mí son las mejores opciones para los que en este momento quieren emigrar a Europa y no tienen Pasaporte Europeo. Estamos hablando de Andorra y Portugal. Vamos a presentar cuáles son las ventajas y las desventajas de cada uno", comienza diciendo el influencer.

Respecto a las ventajas de Portugal, "cuando uno llega entra como turista sin la necesidad de ningún visado, sin ningún tipo de contrato ni nada, y tenés seis meses como turista para que puedas conseguir un trabajo. Y es tiempo de sobra porque si hay algo que sobra en Portugal es oferta laboral", afirma.

"Otro punto positivo y muy valorado por muchos es que tiene muy buen clima, y variado. Si buscás algo no tan cálido en verano y no tan frío en invierno tenés Lisboa que se mantiene estable, si buscás algo más frío o caluroso también tenés ciudades. Hay playas paradisíacas. Y podés conseguir alojamiento barato. Salvo las grandes ciudades como Lisboa y Porto, conseguís por 300 o 400 euros un departamento por mes", agrega el youtuber. Y completa: "Podés ir a buscar un trabajo como autónomo, si demostrás al gobierno que podés abastecerte con tus propios fondos. A la larga, el que va puede aspirar a tener un Pasaporte Europeo".

En cuanto a las contras, ConPatoYoMeVoy se refiere a que los salarios son bajos. "Si no sos trabajador autónomo, al principio vas a encontrar que estás con lo justo, y que no ahorrás mucho. Es un país que no se destaca por el salario: el sueldo mínimo es de 700 euros. Otro punto es que la burocracia es muy lenta", advierte.

Sobre Andorra, la ventaja "es que tiene mucha capacidad de ahorro. Muchos van para la temporada (unos cinco meses) para ahorrar bastante ya que duplican o triplican lo que llevaron. En la mayoría de los casos, te van a dar la comida e incluso alojamiento, aunque más que nada una habitación, y no un departamento, por lo que no es tan conveniente para parejas".

ConPatoYoMeVoy habla sobre las mejores opciones para los que no tienen Pasaporte Europeo y quieren emigrar a Europa

"Otro punto positivo es que tienen muy buenos impuestos. Muchos youtubers y quienes trabajan de forma autónoma y online, se van por ejemplo de España a Andorra porque tiene ventajas fiscales", afirma.

Te puede interesar Vacaciones de invierno 2022: cuánto sale la entrada a Temaikén y cuáles son los descuentos

"En cuanto a las contras, es que se habla catalán. Luego de la temporada, nada te garantiza que te puedas quedar. Si termina la temporada y no pudiste ver la manera de quedarte con esa u otra empresa, es difícil seguir Podés ir como contratado y como autónomo también, pero te piden que deposites un monto importante, como 20.000 o 30.000 euros, que no muchos lo tienen", concluye.