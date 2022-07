Reveló cuál es el país más fácil para emigrar y trabajar sin pasaporte europeo: se hizo viral

En medio de los continuos golpes que reciben los argentinos respecto a su realidad económico, como es el caso de este jueves en el que el INDEC difundió el índice de inflación de junio, que fue de 5,3%, en línea con las proyecciones de la mayoría de los analistas del mercado, cada vez son más pesonan analizan la posibilidad de emigrar a buscar un futuro más estable en otros países.

Si bien al momento de buscar un nuevo destino en el que establecerse, España es uno de los preferidos, no es el único. Hay otros dos países que presentan muchas facilidades en el momento de emigrar, y más si no se tiene el Pasaporte Europeo. Estos dos países son Andorra y Portugal.

Sin embargo, uno de estos países está brindando aún más facilidades de las que estaba dando hasta ahora. Al respecto se refirió un youtuber, que dio unos datos precisos a través de un video sobre los cambios que anunció el Gobierno para brindar más herramientas a quienes quieren ir a trabajar a su territorio.

Por qué cada vez es más fácil emigrar a Portugal

El youtuber ConPatoYoMeVoy, quien ya había hecho un video contando cuáles son las mejores opciones para los que no tienen Pasaporte Europeo y quieren emigrar a Europa, ahora reveló una facilidad que está brindando el Gobierno de uno de esos dos países para que más personas vayan a trabajar allí.

El país de Europa que hace más fácil emigrar a alguien que no tiene Pasaporte Europeo es Portugal, según el influencer. "El Gobierno no sabe más qué hacer para que vayan alla", dice el youtuber.

"Te permite ir como turista y buscar trabajo sin nada, con el pasaporte que tengas. Entrás en forma legal. La novedad es que hasta ahora entrabas como turista con un permiso de 90 días y en ese tiempo tenías que buscar trabajo y luego aplicabas a lo que es la manifestación de interés. Es muy sencillo. Y es fácil conseguir trabajo porque le hace falta mano de obra a este país", cuenta.

Y continúa: "Acabo de leer un posteo del Portugal News con título `Portugal crea un nuevo visado de trabajo para los extranjeros`. La nota dice lo siguente: `El Gobierno aprobó la creación un nuevo visado para quienes busquen trabajo que permite a los extranjeros entrar en el país durante 6 meses el tiempo que elimina el régimen de cuotas para la inmigración".

Luego cuenta que "no hay chances de que si querés ir a Portugal no lo logres", ya que a través de esta nueva medida, cuando antes tenían 3 meses de visado, ahora va a haber un nuevo visado de 6 meses, por lo que en ese lapso es imposible no conseguir trabajo en dicho país.

Cuáles son los dos mejores países emigrar sin Pasaporte Europeo

En un video previo, ConPatoYoMeVoy comienza con su relato: "Vamos a analizar dos países que para mí son las mejores opciones para los que en este momento quieren emigrar a Europa y no tienen Pasaporte Europeo. Estamos hablando de Andorra y Portugal. Vamos a presentar cuáles son las ventajas y las desventajas de cada uno".

Respecto a las ventajas de Portugal, "cuando uno llega entra como turista sin la necesidad de ningún visado, sin ningún tipo de contrato ni nada, y tenés seis meses como turista para que puedas conseguir un trabajo. Y es tiempo de sobra porque si hay algo que sobra en Portugal es oferta laboral", afirma.

"Otro punto positivo y muy valorado por muchos es que tiene muy buen clima, y variado. Si buscás algo no tan cálido en verano y no tan frío en invierno tenés Lisboa que se mantiene estable, si buscás algo más frío o caluroso también tenés ciudades. Hay playas paradisíacas. Y podés conseguir alojamiento barato. Salvo las grandes ciudades como Lisboa y Porto, conseguís por 300 o 400 euros un departamento por mes", agrega el youtuber. Y completa: "Podés ir a buscar un trabajo como autónomo, si demostrás al gobierno que podés abastecerte con tus propios fondos. A la larga, el que va puede aspirar a tener un Pasaporte Europeo".

En cuanto a las contras, ConPatoYoMeVoy se refiere a que los salarios son bajos. "Si no sos trabajador autónomo, al principio vas a encontrar que estás con lo justo, y que no ahorrás mucho. Es un país que no se destaca por el salario: el sueldo mínimo es de 700 euros. Otro punto es que la burocracia es muy lenta", advierte.

Sobre Andorra, la ventaja "es que tiene mucha capacidad de ahorro. Muchos van para la temporada (unos cinco meses) para ahorrar bastante ya que duplican o triplican lo que llevaron. En la mayoría de los casos, te van a dar la comida e incluso alojamiento, aunque más que nada una habitación, y no un departamento, por lo que no es tan conveniente para parejas".

"Otro punto positivo es que tienen muy buenos impuestos. Muchos youtubers y quienes trabajan de forma autónoma y online, se van por ejemplo de España a Andorra porque tiene ventajas fiscales", afirma.

"En cuanto a las contras, es que se habla catalán. Luego de la temporada, nada te garantiza que te puedas quedar. Si termina la temporada y no pudiste ver la manera de quedarte con esa u otra empresa, es difícil seguir Podés ir como contratado y como autónomo también, pero te piden que deposites un monto importante, como 20.000 o 30.000 euros, que no muchos lo tienen", concluye.