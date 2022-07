Exclusivo | Las escuchas telefónicas del caso Cositorto y Generación Zoe, parte III: "Se la fumaron"

En esta tercera y última entrega de las escuchas telefónicas judiciales, reconstruimos el final de Generación Zoe, con Leo Cositorto a la cabeza. Entre reclamos y quejas de múltiples actores integrantes de la organización queda clara la triste realidad: no hay más dinero.

Lejos quedaron las épocas de abundancia y derroches, de viajes y eventos fastuosos, de declamadas compras de minas de oro, aviones y mansiones. Todo el dinero depositado por los "inversores" del emprendimiento parece haberse esfumado.

¿Quiénes son los protagonistas de Generación Zoe?

Norman Próspero: uno de los contadores del grupo Generación Zoe. Detenido en su estudio de la Ciudad de Buenos Aires el 18 de febrero de 2022. Actualmente con prisión preventiva.

Gustavo Saavedra: uno de los abogados del grupo Generación Zoe. Detenido en su domicilio en Ituzaingó, Provincia de Buenos Aires, el 12 de abril de 2022. Actualmente con prisión preventiva.

Miguel Echegaray: hombre de confianza de Leonardo Cositorto en Generación Zoe, que manejaba las principales cuentas bancarias. Actualmente se encuentra prófugo.

Personas mencionadas:

Leonardo Cositorto: CEO del grupo Generación Zoe. Actualmente con prisión preventiva.

Maximiliano Batista : Vicepresidente mundial de Generación Zoe. Actualmente con prisión preventiva, presentado asi por el CEO.

Romina Fachal: presidente de OSS Turismo S.A. , del grupo Generación Zoe, junto a su pareja Lucas Camelino (actualmente detenido en Goya, Corrientes) y a Miguel Echegaray . Según consta en el boletin oficial del 2021

Federico Aguirre: responsable de la oficina de Generación Zoe en Moreno, Provincia de Buenos Aires, junto a Nicolás Lahargou según consta en la gráfica publicitaria y sus presentaciones en redes sociales.

Héctor Luis Yrimia: director jurídico de Generación Zoe. Ex fiscal federal y ex juez nacional de la Ciudad de Buenos Aires. Con pedido de captura internacional desde el 18 de marzo de 2022, residiendo supuestamente en Dubai, Emiratos Árabes Unidos.

Conversación entre Norman Próspero y Gustavo Saavedra, 28 de enero de 2022

(Comienza la cesación de pagos en las oficinas de Generación Zoe).

NORMAN: Dr.

GUSTAVO: Norman.

NORMAN: Hasta ahora nadie me llamó. ¿A vos?

GUSTAVO: No, tampoco

NORMAN: Silencio de radio, sería. ¿Mañana abre la oficina?

GUSTAVO: Los sábados abre medio día, pero no pagan más.

NORMAN: OK. Vamos a descansar, Gus. Te escucho con atención.

GUSTAVO: La casa está en orden.

NORMAN: Si hay algo que no está la casa es en orden. ¿Vas a ir mañana?

GUSTAVO: No.

Gustavo Saavedra y Norman Próspero

Conversación entre Norman Próspero y Gustavo Saavedra, 1 de febrero de 2022

(En la oficina de Villa Crespo, Ciudad de Buenos Aires, no queda nada de dinero).

NORMAN: No importa si te dan ganas de opinar, la concha de tu madre, puto. Ahora recoge el guante, puto.

GUSTAVO: Ah, no lo vi todavía, boludo. Recién salgo de Villa Crespo.

NORMAN: Ah, estuviste en Villa Crespo, mirá qué bien.

GUSTAVO: Sí, sí.

NORMAN: ¿Qué fuiste a hacer a Villa Crespo, boludo?

GUSTAVO: Vine a cobrarle la membresía a un amigo.

NORMAN: Ah, mirá, muy bien. Si, viste, los que tienen plata.

GUSTAVO: ¿Sabes qué?

NORMAN: ¿Qué?

GUSTAVO: No había plata. O sea, en realidad no es un amigo, es un conocido que le dijeron que hoy le iban a pagar acá, ¿viste? Me dice: yo estoy en Tandil, ¿vos me podes hacer el favor? Sí, obvio, le dije. Yo estaba en microcentro, pasé, vine acá, no tenían un peso, boludo. (Risas) No tenían un peso…

NORMAN: ¿Y no estará la guita en la otra sucursal?

GUSTAVO: Le digo: ¿quién fue el que dijo que estaba la plata acá? No, fulanito de tal… ¿Sabes quién le dijo que estaba acá la plata? ¿Viste Facundo el pibito chorro…?

NORMAN: Ah, Dios…

GUSTAVO: Ese no, el amigo, el dientón. Pensá que yo me vine del microcentro acá, al pedo, viste… por querer hacer un favor.

NORMAN: Y bueno, viste.Ya está listo, qué vas a hacer.

GUSTAVO: Y nada, estuve acá con Romina Fachal, que me empezaron a llorar que no hay un sope. Y bueno, nada más. Ahora estoy volviendo a mi casa.

Romina Fachal y Miguel Echegaray promocionando Generación Zoe en Goya, Corrientes

Conversación entre Norman Próspero y Gustavo Saavedra, 6 de febrero de 2022

(En medio de la crisis, alegría por el cierre de la cuenta de Twitter de "Beto Mendeleiev").

GUSTAVO: No vuelve más.

NORMAN: ¿Vos decís que Cositorto no vuelve más?

GUSTAVO: Tenía razón, que dijo… no vuelve más.

NORMAN: Que no vuelve más. Te cuento la última: le reventaron la cuenta a ese Beto Mendeleiev, le bloquearon todo, no tiene seguidores, no tiene cuenta de apoyo, no tiene nada. Hay una sola cuenta de Beto Mendeleiev con 7.000 seguidores. Ya está, lo terminan de limpiar.

Conversación entre Norman Próspero y Gustavo Saavedra, 6 de febrero de 2022

(Viendo que se acerca el final, todos quieren echar mano al dinero y los negocios que puedan. Pero ya no queda nada).

NORMAN: Me acaba de llamar, para pedirme escupidera Romi, fatal…

GUSTAVO: Ah, me mandó un audio a mí. Por el Zoom de mañana.

NORMAN: Por el Zoom de mañana a las 9, sí. Que estaba preocupada porque quiere que la gente de Córdoba se alinee para que el negocio de Zoe Travel sea solo y exclusivo manejado por ella, porque ella quiere rendirle cuenta solo a ella.

GUSTAVO: Mira.

NORMAN: Porque el negocio de travel, es de Zoe Travel y hay que trabajar con los operadores que ella dice. Y que si ella tiene más contacto y aparecen operadores más económicos, hay que trabajar con los operadores…Sabés, Claudio que es un voraz que está allá en Córdoba, que es un animal de negocio, es un animal, eh… cualquier plata suma, resta, conlleva todo… ¿sabes qué le va a decir? Chúpame la pija, le va a decir…

GUSTAVO: Hoy hizo una bajada de línea, viste.

NORMAN: Todo por Fachal.

GUSTAVO: Si. A mí me lo dijo ayer.

NORMAN: Está bien, espero que la cumpla, ¿no?

GUSTAVO: A mí me mandó un audio para ver qué sociedad podíamos usar para empezar a operar. Le dije que usemos la que había hecho ella con Miguel, viste.

NORMAN: Claro. Y…

GUSTAVO: Pero que bueno, mañana a las 9 lo hablamos en la reunión. Leo le bajó línea a la mina, me dijo a mí también que quiere salir con todo, que quiere salir a vender paquete de (no se interpreta). Este quiere agarrar guita de donde venga.

NORMAN: Quiere agarrar plata de donde venga, después quedan todos varados. ¿Yo te conté a vos la historia del avioncito?

GUSTAVO: Si, sí.

NORMAN: Esta estúpida debe pensar que yo no sé la historia del avioncito.

GUSTAVO: Por eso. Total, sabemos que esto está por explotar, lo que hablemos va a tener una vigencia de dos meses o un mes.

NORMAN: Nada más, vos decís que son uno o dos 100K, nada más. Yo creo que no es ni uno.

GUSTAVO: Vos insistí para que te paguen eso. Insistile, porque no hay un sope, boludo.

NORMAN: Claro, bueno. Qué sé yo, hay de todo, ¿no?

GUSTAVO: Pará, ¿cuando la plata salga de Colombia y llegue a Estados Unidos, vos te vas a enterar o no?

NORMAN: La plata nunca salió de Colombia, no me están avisando un porongo.

GUSTAVO: Ah, no hay nada entonces.

Uno de los múltiples viajes en avión privado de los cabecillas de Generación Zoe

Conversación entre Norman Próspero y Gustavo Saavedra, 6 de febrero de 2022

(No hay más dinero).

NORMAN: Doctor Savedra.

GUSTAVO: ¿Qué haces Norman? Todo bien

NORMAN: Bien ¿Vos?

GUSTAVO: Bien , bien

NORMAN: ¿Hay noticias?

GUSTAVO: Hay noticias

NORMAN: A ver escucho.

GUSTAVO: No hay un sope.

NORMAN: ¿Y alguna que no sepa?

GUSTAVO: Si, no hay un sope partido por la mitad.

NORMAN: Bueno, ¿y dónde está toda la guita, entonces?

GUSTAVO: Se la fumaron.

Conversación entre Norman Próspero y Gustavo Saavedra

(Próspero y Saavedra siguen trabajando, con la esperanza de recibir el pago por sus servicios).

NORMAN: A ver, recibe hoy AL Coaches SAS, la suma de dólares…

GUSTAVO: ¿Qué es AL Coaches? A, estás con las cripto… (Risas)

NORMAN: Recibí de AL Coaches Sociedad Anónima Simplificada, la suma de dólares 250.000 por las regalías de cripto moneda y activos digitales, sin tener más nada que reclamar.

GUSTAVO: Ponele ahí Zoe Cash.

NORMAN: … por las regalías de cripto moneda y activos digitales Zoe Cash.

GUSTAVO: No, no, está bien… activos digitales.

NORMAN: … sin tener más nada que reclamar. Lo que pasa que no le estoy poniendo por el capital… El tema es que si le pongo el capital y las regalías estoy aceptando de qué recibí dinero.

GUSTAVO: Esto se va a pique…

NORMAN: Ya está en pique…

GUSTAVO: Entonces dejá de laburar por los demás.

NORMAN: Si me están pagando, boludo. Si no, no me estaría moviendo.

GUSTAVO: ¿Te están pagando esto? Ah, bueno.

NORMAN: Sí, Córdoba me está pagando.

GUSTAVO: Ah, bueno. Encima, boludo, que te deben plata te pones a laburar, sabiendo que paga Dios…

NORMAN: Pero vos me prometiste que los 100K van a llegar.

GUSTAVO: Sí, yo tengo la esperanza.

Norman Próspero

Conversación entre Norman Próspero y Gustavo Saavedra, 9 de febrero de 2022

(Generación Zoe es el Titanic, y Próspero y Saavedra son los músicos que siguen tocando).

NORMAN: Escuchá, ¿escuchaste el audio que te mandé de Leo?

GUSTAVO: No, boludo, estoy manejando ahora.

NORMAN: Bueno. (Risas). Era un audio de Leo, que me dice: Norman, estoy escuchando y viendo todo lo que me mandás, vamos muy bien… OK, de a poco te comento y te confirmo que mañana voy a empezar a hacer transferencias.

GUSTAVO: Vamos.

NORMAN: Escuchá, le termino de decir esto a Paola, ¿y sabés lo que me dice? Esto es porque la de acá ahora me dice, está viendo como arma una reunión de coordinación… le digo: linda, estoy en Mendoza. A ver, me tenés que recibir ya, ¿viste? Y ahora le voy a llamar y decir: hola, que tal, me tenés que recibir ya. ¿Sabes a qué me hace acordar esto?, me dice Paola. ¿No, a qué?... Al Titanic… Le digo: ¿por qué? Porque se están hundiendo, están todos matándose para subirse a un bote, y Gustavo y vos son como los de la orquesta… el del violín y el otro. (Risas)…

GUSTAVO: (Risas). Que se estaban hundiendo y siguen tocando…

NORMAN: Ellos seguían tocando, y aparte después se miran y dicen: un gusto haber tocado con usted. (Risas).

GUSTAVO: (Risas).

NORMAN: (Risas). Me sentí en la plataforma, me sentí igual…

GUSTAVO: Che, es buen mensaje. Te noto otro tono de voz.

NORMAN: ¿A quién? ¿A mí?

GUSTAVO: Sí, sí.

NORMAN: Igual te voy a decir algo, los 100K los veo perdidos.

GUSTAVO: No, no, ya te dije que no.

NORMAN: Lo que sí estoy sacando como provecho de todo esto, es que esta empresa se va a partir en 20.000 pedazos. Y a nosotros que estamos actuando con seriedad y responsabilidad nos van a quedar 15.000 clientes.

GUSTAVO: No, no se boludo. Yo me voy a tener que defender bastante porque lo que yo firme en los contratos, boludo. A mí por los incumplimientos… pero bueno, qué va a hacer…

NORMAN: A ver, y me vas a tener al lado tuyo ayudándote en todo.

GUSTAVO: A sí, sí. Yo no tengo nada…

NORMAN: A ver, no me entendiste. Entendé a Norman, Norman te dice que va a estar al lado tuyo y de ahí Norman no se va a mover, Eh.

GUSTAVO: Sí, ya sé, pero igual no tengo tantos, pero un par, sí. Igual hay un par que los cague porque firmé algunos contratos donde el poder no me habilitaba a mí para hacer esa gestión, viste.

NORMAN: ¿Lo del escribano? Está bien. Pero tiene que ser con fecha para atrás y para atrás de los depósitos, con los detalles de los depósitos y en qué cuenta. Y de qué manera, listo. Si vos me resolves todos esos ítem, lo vamos sacando para adelante, si los dos estamos muertos les digo yo. Lo que me resulta raro, es que Córdoba me dejó de romper los huevos, te voy a ser honesto.

GUSTAVO: Mirá…

NORMAN: Cosa que me dejó, tendido por varios temas… que no me quitan el sueño, aclarémoslo. Pero los 2.000.000 de pesos que tienen que bajar, no bajaron.

GUSTAVO: ¿Quién tiene que bajar eso?

NORMAN: A mí, por honorarios, de todo lo que le hice a Córdoba con la inteligencia fiscal, todo. En horarios genuinos, Estudio Alvear, no otra cosa.

GUSTAVO: ¿Y te lo tiene que pagar Córdoba?

NORMAN: Claro, sí, por supuesto, es un quilombo de Córdoba.

GUSTAVO: ¿Y no te pagaron nada?

NORMAN: No, todavía no. Igual todavía no le pase el detalle. Le dije que ahora se lo pasaba. Ahora me voy a la planta baja, la dejo trabajar tranquila acá a Paola.

GUSTAVO: Me escribió Luis, che.

NORMAN: Ah mirá, la gotita que me faltaba… Me había olvidado que teníamos a Luis.

GUSTAVO: Che, Luis me puso que después me llamaba con Maxi.

NORMAN: ¿Con quién, con Maxi Batista?

GUSTAVO: Sí.

NORMAN: No, me estás jodiendo.

GUSTAVO: Si, posta, boludo.

NORMAN: Tengo mis dudas, tengo mis dudas yo creo que se la van a pagar a Julieta y a Luis, primero. (Risas) Si se viene los 100, prepara el mercedes, eh. Vamos con el 18…

GUSTAVO: No, no…

Conversación entre Norman Próspero y Gustavo Saavedra, 9 de febrero de 2022

(No hay dinero para pagar ni los sueldos ni los servicios).

NORMAN: ¿Qué pasó con "cabeza de termo"?

GUSTAVO: Me llaman de Zoe Burguer: che Gustavo, tengo que pagar el fondo de 25 empleados y hable con Maxi porque en la oficina no hay plata y me dijo que lo hable con vos, así vos lo resolvías. Digo, ¿el "cabeza de termo" qué se piensa, que tengo guita abajo del colchón para pagarle, boludo?

NORMAN: Pero si, lo voy a sacar de los 2.000 dolaritos que le diste a C******* para que se haga las tetas, hijo de puta. Eso le voy a decir.

GUSTAVO: Es un pelotudo este chabón.

NORMAN: A mí me llamó el otro para que pague la luz y el gas de Fitness. ¿Me entendeé?

Federico Aguirre, Leonardo Cositorto, Maximiliano Batista y Nicolás Lahargou

Conversación entre Norman Próspero y Miguel Echegaray, 9 de febrero de 2022

(A la falta de dinero y los intereses de los cabecillas, se suma la exposición mediática).

MIGUEL: Ahora sí.

NORMAN: Ahora sí, ¿me escuchás?

MIGUEL: Ahora te escucho bien, yo entiendo que por la falta de fondos no podés hacer un llamadito en privado, pero bueno yo te puedo llamar. (Risas).

NORMAN: (Risas). Del mismo lugar de donde sacabas antes para sacar los sueldos, sácalo ahora…

MIGUEL: Y bueno…

NORMAN: Te digo porque te digo el chiste a vos y te hago en forma de chiste. Porque ahora una de los forros, hijo de puta, que me… que no anotaban un porongo y que iban así y te decían: Leo, Leo…saco de aca, pago esto, pago aquello, y manoteaban y se quedaban con un tovuel obviamente, todos se hacen los pelotudos. Llámale a Norman, llámale a Norman… ¿Por qué no me llamaste antes, hijo de mil puta? ¿Por qué no me traías antes los certificados? ¿Por qué no hacías tal cosa, por qué no hacías otra? Y yo: ¿sabés qué? Andate a buscar del cajón de donde la sacabas antes…

MIGUEL: Claro, ya le dije que por el momento no tenía disponibilidad y mucho menos...

NORMAN: ¿Entra plata a Zoe Burguer?

MIGUEL: No, no está funcionando eso.

NORMAN: ¿Cuánto dinero es lo que tenes que pagar?

MIGUEL: Y son como 130.000.

NORMAN: ¿Pesos?

MIGUEL: Si, para pagarle a los empleados.

NORMAN: No es gran cosa, en comparación con otros. El tema es si tenés disponibilidad o no.

MIGUEL: No, no tengo ahora, porque hoy fui a sacar del banco para llevarle a Villa Crespo que están más secos que lengua de loro. Y ya saqué todo lo que tenía en transferencia.

NORMAN: Bueno, hace una cosa, llamate por teléfono a Andrés. Decile, seguramente para el viernes es probable que estén los 130.000 pesos que tenemos de masa salarial y punto. Y después vemos seriamente si el staff de personas, vemos nosotros la lista de 25 y le decimos: miren campeones, todos ustedes, yo te pago ahora, hasta que esto no arranque no te puedo seguir pagando, buscate otro laburo, chau…

MIGUEL: Cortita, eso ya lo tengo presente. Por otro lado tenemos la gente de Núñez, ¿viste que está lo de Zoe Natural?

NORMAN: Sí.

MIGUEL: Bueno, Zoe Natural, que tenemos por ahí, porque esta mujer está por ahí (no se interpreta) con el tema de qué va a pasar, si va a cerrar, si va a dejar la gente que está afuera… está generando movimiento.

NORMAN: Todo genera movimiento y bueno, tienen que esperar 15 días que se resuelva.

MIGUEL: Bien.

NORMAN: Si tanto problema tienen, ya saben dónde está la puerta.

MIGUEL: Algo por el estilo le dije: mirá sostengan ahora, no es tanta desesperación, acá no pasa nada… todos se fueron al cuerno, nos dejaron en bolas… Bueno, acá no pasa nada les digo, que sostengan, no se olviden que estoy como representante de la firma, así que hay una seguridad de continuidad… Pero bueno, viste. Todo un tema. ¿Hoy tomaste información que llevaron un comunicado a Núñez?

NORMAN: Sí, hablé con la inspectora, una tal Paola.

MIGUEL: Ah bien, perfecto, buenísimo…

NORMAN: Estoy enterado absolutamente de todo. ¿El problema sabes cuál es?

MIGUEL: No

NORMAN: La desesperación de la gente.

MIGUEL: Si, un tema eso…

NORMAN: Y me tiene los huevos llenos.

MIGUEL: Me imagino.

NORMAN: Me llama Fede Aguirre para decirme está Radio 10 en la puerta, y está el abogado con Radio 10. ¿Cuál es el problema?

MIGUEL: Si (Risas).

NORMAN: O sea, la misma gente nuestra… yo estoy pensando seriamente si no son quienes generan el mismo caos o pánico

MIGUEL: Me parece que hay 60% de eso.

NORMAN: Bueno pero a ver chicos, están diciendo qué pasó con esto, qué pasó con eso… Loco, dedíquense a trabajar, a hablar con la gente, a centrarse, a hablar de coaching, a poder encontrar un grupo de equilibrio. El problema es que acá tenías una gran comunidad, ¿sí?

MIGUEL: Sí.

NORMAN: Yo no corro por el lado de lo religioso, está bien… Pero hay otros que corren por el lado de la tarasca. Lo cual me rompe mucho los huevos.

MIGUEL: Esto se transformó…

NORMAN: Hay gente que no se puede lavar las manos y hacerse el pelotudo…

MIGUEL: Bueno, pero esto se transformó en la financiera…

NORMAN: Te voy a dar un nombre y apellido, nada más que para una charla entre vos y yo que no puede trascender.

MIGUEL: Sí.

NORMAN: Fede Aguirre llamándome, diciéndome: no, la sociedad no la firmo ni en pedo.

MIGUEL: Claro.

NORMAN: Bueno, listo, ¿qué esperas para firmar la sociedad? Porque mientras pudieron manotear, manoteaban. Ahora, ¿sabés qué es lo grave de todo esto? Que las sociedades es lo único que lo podría salvar, si esto se derrumba.

MIGUEL: Claro.

NORMAN: Porque la persona física no la podés matar, la sociedad sí. Bueno ya veremos cómo tomamos referencia de Zoe Pizzas. Lo único que te pido es un favor.

MIGUEL: Sí

NORMAN: No le bajes un puto peso a nadie de nada, ¿Si?

MIGUEL: Bien.

NORMAN: Que no sea pago de sueldo o pago de membresía.

Héctor Luis Yrimia

Conversación entre Norman Próspero y Gustavo Saavedra, 9 de febrero de 2022

(Próspero y Saavedra siguen tocando, y culpan a Yrimia del hundimiento del Titanic).

NORMAN: Hola Gustavo.

GUSTAVO: Che, Norman.

NORMAN: ¿Pasaste por algún lado que se cortó?

GUSTAVO: No estoy por la autopista boludo

NORMAN: Ok. Vamos bien.

GUSTAVO: Che, cómo se está desesperando la gente…

NORMAN: La ven venir. La de Paola y el Titanic, y nosotros dos tocando el violín.

GUSTAVO: (Risas).

NORMAN: Me vi tan identificado, te juro, no lo podía creer. Me cagué tanto de risa porque dije: somos nosotros dos, tocando el violincito…

GUSTAVO: Están todos muy cagados.

NORMAN: Nada. Leo todavía piensa, no que esto se puede resolver, si no que esta limpieza le hace bien a la estructura.

GUSTAVO: No pero esto no es algo que pensó él, boludo.

NORMAN: No, para nada. Ahora, todo este quilombo se genera porque Leo se confió, es mi opinión personal, se confió en Yrimia y se lo comió.

GUSTAVO: Si, pero también malgasto, despilfarro mucho, eso también, eh.

NORMAN: No importa, olvídate de la que despilfarró. El tipo la despilfarro porque sabía que tenía 100 millones de dólares listos, a disposición en el banco, con el tema de la mina, y con eso mataba este agujero. Pero el agujero él lo conocía, estoy convencido de eso.

GUSTAVO: La verdad, están todos nerviosos menos nosotros.

Te puede interesar Argentino reveló los dos mejores países de Europa para emigrar sin pasaporte: se hizo viral

NORMAN: Los que tocamos el violín. La verdad, en eso Paola es muy creativa.