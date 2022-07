"¿Ustedes vieron la cara de vencido que tiene Alberto?": el duro editorial de Alejandro Fantino

La suba exponencial del precio del dólar libre, que continúa en franco ascenso, fue el detonante para que Alejandro Fantino modificara la apertura de "Animales Sueltos", programa que conduce por canal América. Desconcertado e indignado por la crisis económica que atraviesa el país, el conductor apuntó contra el desempeño del presidente Alberto Fernández, a quien criticó por su falta de "presencia" tras una corrida inédita en el mercado financiero. "¿Ustedes vieron la caripela de Alberto? ¿Ustedes vieron la cara de vencido que tiene?", indagó a la audiencia durante su fuerte editorial, en referencia al semblante del mandatario durante el evento que encabezó en Dock Sud.

Al presentar la sección "La voz de la selva", que consta de la confección de la tapa de un diario imaginario con los temas destacados del día, el titular elegido por Fantino y su producción fue "Argentina, ¿el fin de la clase media?", en alusión al imparable aumento del dólar y las consecuencias que ello provoca en el bolsillo de los argentinos.

Molesto por la compleja situación económica que atraviesa Argentina, Fantino manifestó sus sensaciones y graficó lo que muchos argentinos sufren día a día por el disparo del precio de la divisa estadounidense.

"Hay otra tapa, pero a mí me angustia mucho pensar esto. Díganme quién carajo puede comprar un dólar a 320. Mercado ilegal le dicen. ¿¡Qué mercado ilegal!? Ningún mercado ilegal. Es el mercado o es el lugar en donde aquel que necesita un dólar, no solamente una PyME o una empresa chiquita, sino aquel que tiene que viajar o aquel que tiene que ahorrar. ¿En qué vas a ahorrar? ¿En patacones vas a ahorrar? ¿En qué vas a ahorrar? ¿En qué vas a ahorrar, en estampillas? ¿En qué vas a ahorrar? En dólares vas a ahorrar. ¿Y dónde vas a comprar un dólar? ¿Quién te va a vender un dólar? ¿Gabriela Cerruti te va a vender un dólar? ¿Quién te va a vender un dólar? ¿Dónde vas? Al mercado ilegal. Mercado ilegal las pelotas de Magallanes mercado ilegal. Es el mercado de la Argentina, de aquel que puede ir y atesorar un manguito, y cambiarlo, y tenerlo ahí, y guardarlo. Y cuando no alcanza sacás de la yerbera, sacás la Playadito, y sacás el cien, te mira Washington de costado, lo vendés y con esas 32 lucas hoy terminás de pagar lo que te hace falta pagar", planteó en el inicio de su editorial.

En la misma línea, comparó el presente del país con el bloqueo que padece Cuba bajo el régimen castrista. "Te quedó el auto en el taller, un recapado, porque ya terminamos como Cuba recapando las gomas. Vamos a salir con los Valiant con las gomas recapadas. La verdad, nos llevaron al cadalso. Pero definitivamente al cadalso. Es angustiante", aseguró.

Luego, y ante la atenta mirada de Marcelo D’Alessandro, ministro de Seguridad y Justicia de la ciudad de Buenos Aires y uno de los invitados de la noche, Fantino despotricó contra el presidente Fernández por no haberse mostrado afectado frente al incremento del valor del dólar, durante el acto que encabezó ayer en el partido bonaerense de Avellaneda junto a Jorge Ferraresi, ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, para oficializar la entrega de viviendas.

"¿Ustedes vieron la caripela de Alberto? ¿Ustedes vieron la cara de vencido que tiene? Porque les voy a decir esto último y me voy a la mesa escuchando a (Juan) Grabois. Hay algo también de donde uno tiene que generar algo de presencia... Entra por los ojos también la presencia de alguien que te va a mandar o alguien que tiene que ser una especie de padre para la patria.

Porque hay algo de una conexión ahí de ‘es tu viejo, que te está ayudando, que te guía… están las cosas mal y vos mirás para arriba al Presidente’. ¿Ustedes vieron cómo estaba? ¿Ustedes vieron las cosas que dice? Pero en serio, ¿ustedes analizaron lo que dijo? ‘Quiero ser el presidente del mejor país del mundo’. Después tiraba dos chistes, hablaba de Argentinos Juniors con el de Vivienda. ¡Estaban de joda loco! Estaba el dólar a tres y pico y estaban de joda. Tiraban chistes. ¡No me podés hablar de Argentinos Juniors, Alberto! ¡No me podés hablar de Argentinos Juniors! En serio te digo. Había un velorio en el país y el flaco tirando chistes. Desencajado. Los discursos son absolutamente extemporáneos", comentó Fantino, fiel al filoso perfil que lo caracteriza.

El ex conductor de "Intratables" concluyó su columna y dio paso al fuerte discurso que ayer pronunció Grabois durante la jornada nacional de protestas contra el Gobierno. El dirigente social, referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) y afín al Frente de Todos, volvió a exigir la implementación del Salario Básico Universal (SBU) y apuntó contra el mandatario por la falta de políticas que ayuden a los sectores más vulnerables.

"En este momento el problema de Cristina (Kirchner) no es nuestro problema, el problema de los grandes políticos no es nuestro problema, y es más, la persecución que sufrimos tampoco es el principal problema. El principal problema es la miseria que hay en este país", enfatizó en un escenario simulado a la vera del Puente Pueyrredón.