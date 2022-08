El FMI desmintió que Alberto Fernández haya tenido un diálogo con Kristalina Georgieva

El primer contacto entre la Argentina y el FMI luego de la designación de Sergio Massa como ministro de Economía fue algo controvertido a partir de un presunto diálogo entre el presidente Alberto Fernández, y la titular del organismo, Kristalina Georgieva. Ahora bien, la versión del FMI es que ese diálogo no ocurrió en forma directa, sino a través de representantes de ambas partes, es decir que desde el Fondo dicen que Alberto Fernández y Kristalina Georgieva no hablaron.

Frente a ciertas consultas puntuales, altas fuentes oficiales informaron que Fernández y Georgieva se habían comunicado anoche. En este sentido, revelaron que durante la conversación el primer mandatario destacó el rol que había tenido el extitular de la Cámara de Diputados durante la negociación del acuerdo vigente con el organismo.

Luego de la difusión de este supuesto diálogo, voceros del FMI desmintieron el contacto. De darse el contacto, en caso que ocurriese, desde el FMI iban a comunicar debidamente comunicado.

Aseguran que el diálogo no fue entre Alberto Fernández y Kristalina Georgieva, sino entre sus representantes

A raíz de este contrapunto, desde el gobierno argentino aclararon que el contacto se había producido a través de los representantes permanentes que el país tiene en Washington y que mantienen habituales conversaciones con los funcionarios del FMI.

"Intercambiaron pareceres sobre los cambios en economía ayer a la mañana a través de un funcionario que habitualmente habla con las dos partes", indicaron desde el gobierno argentino.

FMI: el llamado fue para explicar la situación local

"Se explicó que se estaba unificando economía y que era para fortalecer el programa. Además confirmamos que Silvina (Batakis) seguiría siendo parte del equipo y que Massa había sido su escudero en lograr la aprobación del acuerdo en el Congreso", agregaron.

Cabe recordar que la semana había iniciado con la visita del Batakis al FMI donde fue recibida por la propia Georgieva, encuentro en el que ahora la ex ministra le había ratificado la voluntad de la Argentina de mantener el programa vigente.

La designación de Sergio Massa como ministro de Economía

Luego de la reunión con el presidente Alberto Fernández, el nuevo ministro de Economía, Desarrollo Producitvo y Agricultura, Sergio Massa, publicó un hilo de Twitter en el que prometió: "Voy a trabajar con alma y vida, sin prejuicios, y dispuesto a hablar con todos los sectores políticos, económicos y sociales de la Argentina para contribuir al orden, la certidumbre y el crecimiento".

La designación de Sergio Massa como ministro de Economía fue un tema clave para el Gobierno

"No soy ningún salvador. La política no necesita salvadores, sino servidores. Y no lo soy porque los problemas económicos de Argentina no se resuelven con una persona. Se resuelven con trabajo en equipo", agregó.

A través de su cuenta de la red social Twitter, indicó: "Los argentinos y argentinas nos demandan soluciones a sus problemas. Orden, coordinación y planificación son los pilares para poder conseguir ese objetivo. Soy consciente de las dificultades y de los desafíos, como bien señala el Presidente, del presente y el futuro del país",.

