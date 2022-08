Video viral: le quitaron el programa Potenciar Trabajo a la mujer que defendió los planes sociales

Mariana Alfonzo es la mujer que defendió en un video viral los planes sociales sin una contrapartida laboral. La señora que había dicho que quienes trabajaban eran "giles" fue dada de baja de su condición de beneficiaria del programa Potenciar Trabajo.

Esta fue la información que confirmaron desde el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, desde donde indicaron que el pago mensual de $22.770 que recibía fue suspendido de manera "definitiva". Explicaron que el motivo es la falta de cumplimiento de la contraprestación que se exige para recibir el dinero.

El caso de Alfonzo se hizo público recién en los últimos días, la mujer ya había sido sancionada por no presentarse a trabajar. Este mes le hubiera correspondido cobrar la mitad del monto estipulado, algo que finalmente no sucederá.

"Se encontraba incluida en la liquidación del mes en curso del mencionado programa con un descuento parcial de la prestación por la suspensión por incumplimiento informada por la unidad de gestión a la que se encuentra vinculada", se consigna en la resolución firmada por el ministro Juan Zabaleta, de acuerdo a lo publicado en La Nación.

Desde Desarrollo Social confirmaron que la mujer ya no recibirá el dinero del programa Potenciar Trabajo

Desde la cartera de Desarrollo Social tomaron esa decisión luego de escuchar las polémicas declaraciones de la mujer, que se reflejaron tanto en su video viral como en los estudios de televisión a los que fue invitada para dar su testimonio.

Durante que apareció mediáticamente, Alfonzo indicó que sabía que sería dada de baja del Potenciar Trabajo en los próximos tres meses, ya que no realizaba la contraprestación laboral correspondiente. Y que, según sus palabras, eso le iba a permitir buscar un empleo que le pagara al menos $150.000.

Según la normativa del Potenciar Trabajo, si un beneficiario no realiza ninguna contraprestación a lo largo de un mes, se le reduce el subsidio al 50% al siguiente mes. Si la situación continúa, a los sesenta días se le suspende el programa. La mujer tiene cinco hijos de distintos matrimonios y, hasta el momento, percibe la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Tarjeta Alimentar y subsidios por garrafa.

La mujer había defendido los planes sociales

Mariana Alfonzo, la beneficiaria de planes sociales que se volvió viral, habló en una entrevista con TN Central. "No quiero trabajar por la misma plata que ganaría estando en mi casa", relató la mujer. Y agregó: "Me estoy tomando un año sabático".

"Si el plan durara hasta que yo tenga 50 años sería un golazo, no laburo más", sostuvo en la entrevista. A su vez, la mujer de 34 años indicó que entre todos los planes que cobra $60.000 mensuales.

Alfonzo vive en Cañuelas y tiene cinco hijos con distintos matrimonios. Contó que les inculca que estudien y que quiere que ingresen al servicio militar: "No les digo que sean como yo".

Qué había dicho en el video viral

¿Por qué se volvió viral Alfonzo en los últimos días? Por un video en el que defiende los planes sociales con el siguiente discurso: "Vos y todos los laburantes o minas que se la dan de laburantes también, vayansé a la re v.... ¿Laburan? Porque son pelot... ¿Le sacan el sueldo? Porque son pelot... ¿Le cobran la obra social? Porque son bol... ¿Pagan la luz? Porque son re giles."

"O sea, ¿qué se la agarran con nosotros? Si los bol... son ustedes, manejensé o tomensé el palo para otro país. A nosotros nos gusta vivir al pedo", expresó en uno de los videos que generó polémica en las redes sociales", continuó.

La mujer contó que hasta el momento percibe la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Tarjeta Alimentar, subsidios por garrafa y el plan Potenciar Trabajo, del que se le dará de baja en los próximos dos o tres meses porque no presta los servicios que la agrupación le reclama. Entre todos, alcanza a juntar $60.000 mensuales.

"Supongamos que me ofrecen un trabajo de $80.000 pesos, pero no me conviene porque a la niñera le doy $20.000 y ganaría lo mismo que estando en mi casa", graficó.

No obstante, indicó que cuando se le acabe el Potenciar Trabajo buscará un empleo, aunque con la condición de que le paguen los $150.000 que pide.

"Mi postura en el video que se hizo viral es laburá vos. Si a mi me gusta estar en mi casa es problema mío, estoy a favor de los planeros", insistió Alfonzo. Y continuó, en referencia a las personas que trabajan formalmente: "Soy consciente del rol de ellos, pero es culpa del Gobierno, no mía. Este país es así, nos acostumbramos a eso. Los argentinos no somos de trabajar por dos pesos, queremos cobrar lo justo".

Por su parte, la beneficiaria comentó que terminó el secundario y que, gracias a sus buenas calificaciones, había ganado una beca para estudiar medicina, pero que su papá no la dejó porque debía cuidar de la hija que tuvo a los 15 años.

A partir de allí, dijo que tuvo trabajos informales hasta que llegó la pandemia y no pudo continuar. Fue en ese entonces cuando se acercó al Ministerio de Desarrollo Social para inscribirse en el plan Potenciar Trabajo, donde salió sorteada al poco tiempo.