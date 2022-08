Bajo la lupa de la AFIP: ¿Susana Giménez podría ir presa por evasión?

En plena vuelta a los teatros en Uruguay, AFIP acusa a la diva por no declarar gastos y contratos. La sanción contempla entre 6 y 9 años de prisión

Al igual que muchos empresarios y artistas argentinos, la diva y actriz Susana Giménez se mudó a Uruguay con el fin de disfrutar más tranquila de su vida personal y avanzar con su carrera artística.

Sin embargo, su vuelta a los teatros se podría ver interrumpida por una mala noticia que llega desde la AFIP.

Durante esta semana se conoció que la conductora de televisión estaría siendo investigada por el organismo debido a presuntas irregularides en su declaración jurada en el momento en que se trasladó al país vecino.

AFIP investiga a argentinos en Uruguay: ¿Susana puede ir presa?

Esta novedad se produce luego de que la Administración Federal de Ingresos Públicos anunciara que comenzará a investigar a todos aquellos argentinos radicados en un domicilio en Paraguay, Uruguay u otros estados vecinos a la Argentina.

En este sentido, el delito por el que se acusa a la diva y actriz tiene que ver con la evasión de algunos impuestos, por no declarar numerosos gastos.

Como los demás ciudadanos argentinos, Susana tiene contratos y gastos dentro de nuestro país y los debe ir declarando para estar al día con los tributos.

Susana volvió al teatro en Uruguay y podría ser sancionada por la AFIP.

Todos aquellos documentos presuntamente no declarados llevarían a una multa de casi el 60% de lo que no rindió cuenta. Además, la sanción contempla una pena de prisión efectiva de seis a nueve años si el impuesto no pagado es equivalente a un millón de dólares.

Un ciudadano argentino puede ser considerado como "evasor" si no hizo las presentaciones del 2018 para hasta la actualidad.

De esta manera, se enciendieronn las alarmas en el entorno de la emblemática conductora de la TV argentina. Si bien no hay más detalles disponibles al respecto, se espera por un veredicto desde las partes para comprobar dicho suceso.

Por qué los argentinos se instalan en Uruguay

La búsqueda de un horizonte estable, seguro y previsible así como de reglas de juego claras conforman un entramado atractivo para que empresarios y emprendedores argentinos crucen a este lado del charco. Aunque muchos buscan dolarizar activos en el país vecino, otros van por una vida mucho más tranquila.

Cientos de argentinos se mudan a Uruguay en busca de estabilidad, seguridad y tranquilidad.

Entre las principales figuras del mundo empresarial argentino que eligieron Uruguay como destino se encuentran Marcos Galperin, fundador de Mercado Libre que reside en Montevideo desde 2019; el empresario agrícola Gustavo Grobocopatel que se instaló en 2020 en Colonia del Sacramento y el productor teatral y televisivo Gustavo Yankelevich, instalado en Punta del Este.

La llegada de empresarios argentinos a Uruguay tiene una doble lectura, valoró Sebastián Stranieri, el CEO de VU Security: "De este lado del charco es muy positivo, transformará el ecosistema de negocios de a poco. Espero que otros puedan integrarse como yo y no hacer rancho aparte. Del otro lado, las condiciones que se dan hacen que esto pase", opinó.

Instaló su empresa en Uruguay en 2012 al comprobar el alto desarrollo de la regulación bancaria en ciberseguridad, lo que le abrió las puertas de clientes como BROU y HSBC. En 2020 se afincó en el país con su familia porque su esposa fue designada CEO de Nestlé.

La seguridad y la estabilidad ecómica son dos de las razones que llevaron al presidente de la cadena de panaderías Costumbres Argentinas, Luis Videla, a dejar su país con destino a Uruguay. La búsqueda de un lugar que ofreciera mayor tranquilidad a su familia, en especial a sus hijos adolescentes, y la idea de llevar la marca al exterior lo convencieron.

El empresario, instalado en Montevideo desde hace unos cuatro meses, valora la "mayor previsibilidad" que brinda Uruguay, la estabilidad del tipo de cambio, la inflación y la economía en general, así como el hecho de que "las cosas no están subsidiadas".