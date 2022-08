WhatsApp suspende miles de cuentas en Argentina: 3 claves para no quedarse fuera de la app

Whatsapp lanza cada día nuevas funciones y actualizaciones para mejorar su seguridad. La red de mensajería más popular del mundo y que hace unos años pertenece a Mark Zuckerberg, anunció que, debido a la nueva normativa, miles de cuentas en Argentina dejarán de estar vigentes si no cumplen con determinadas medidas de seguridad.

Así lo indica el anuncio oficial llevado a cabo desde la plataforma, que anticipa que la actualización prevista se irá desarrollando de manera gradual y trae consigo mejorar para proteger a los usuarios.

WhatsApp bloquea cuentas por seguridad: 3 claves para evitarlo

1-No compartir y difundir fake news

Las fake news o noticias falsas han sido una de las mayores causas de desinformación en los últimos años. WhatsApp quiere combatir esta problemática con esta actualización.

Las estafas bancarias se generan cada vez más a través de WhatsApp. Estos son algunos consejos para no caer en ellas.

Los contenidos de este estilo corren rápidamente y generan confusión, por tal motivo, a partir de hoy podrás ser reportado y, de confirmarse el reclamo, es posible que suspendan tu cuenta.

2-No enviar spam

Una de las conductas sancionadas será el envío de cadenas. Junto con las estafas y robo de datos son las actividades más detectadas. La intención de esta nueva "update" de WhatsApp es proteger la privacidad de los datos personales, bancarios, entre otros de sus usuarios.

De la misma forma, aquellas campañas publicitarias o políticas que cuenten con irregularidades también serán bloqueadas.

En ese sentido, todos los temas sensibles, delicados e ilegales serán propensos a verificación y sanción por parte de la plataforma, especialmente en los grupos con nombres como "Pedofilia". En este caso, WhatApp podría bloquear al grupo y a todos sus miembros.

3-No crear falsas identidades

Con el propósito de robar datos o información, muchos usuarios deciden crear cuentas falsas. Si el remitente no está claro, ya sea por la imagen de perfil, el número o incluso los mensajes enviados, este podrá ser suspendido. Es importante que quede claro el origen de cada una de las conversaciones.

Las apps paralelas -no disponibles en Playstore o Appstore- no siempre cumplen con las normas de seguridad necesarias.

Todas estas sugerencias aplican también para otras apps de mensajería y redes sociales como Instagram, Facebook, Twitter, Linkedin o Twitch. Aunque poseen filtros de seguridad en mayor o menor medida, si tenés en cuenta estos consejos, probablemente no tengas mayores problemas.

"WhatsApp Plus": un arma de doble filo

Muchos usuarios de la aplicación de WhatsApp original deciden mudarse a "WhatsApp Plus". Se trata de una propuesta -en teoría- similar a la oficial, pero que cuenta con funciones que aún no están disponibles en la versión tradicional.

Desde la app de mensajería oficial, recomendaron no descargar aplicaciones o plataformas paralelas, ya que la seguridad puede no ser tan efectiva. Es por esto que las cuentas pueden ser más fáciles de hackear y la información personal es más vulnerable.

Estas versiones no se pueden encontrar en las tiendas virtuales oficiales -como Playstore o App Store-, dado que no pasan los filtros respectivos para asegurar la no presencia de virus o malwares, algo que podría afectar el funcionamiento de los dispositivos.