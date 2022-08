Negocios exitosos con baja inversión: los 16 mejores

Sin dudas con el avance de la tecnología, que redujo las barreras de entrada a muchos sectores de la economía, proliferaron las ideas de inversión de bajo costo.

Hoy por un monto muy pequeño se puede invertir para tener una tienda online, revender productos usados por una ganancia o hasta comercializar a costo cero servicios de creación de contenidos o traducciones.

Las posibilidades de hacer ganancias con inversiones a bajo costo son múltiples y de lo más variado, y la mayoría permiten flexibilidad para manejar los propios tiempos y la posibilidad de ser el propio jefe.

Todos los días surgen posibilidades nuevas para explorar. En el siguiente artículo te contamos algunas de las mejores ideas de inversión de bajo costo en las que podés apostar para obtener ganancias o rentabilidad en poco tiempo.

¿Dónde se puede invertir con poco dinero?

Sin dudas habrás escuchado hablar de las criptomonedas, en especial el Bitcoin.

Hubo personas que hicieron ganancias extraordinarias en inversiones de bajo costo en esta área, pero tenés que saber también que es un negocio de altísimo riesgo e incertidumbre. Si bien se puede invertir en ello con poco dinero, las posibilidades de éxito y de rentabilidad no están garantizadas.

Los plazos fijos es en este momento son el mejor negocio donde invertir a bajo costo

Si lo que te interesan son las finanzas y querés hacer una inversión de bajo costo que además sea de bajo nivel de riesgo, lo mejor que podés hacer es apostar por un plazo fijo en cualquier banco de la Argentina.

Los plazos fijos se pueden hacer a 30 90 días, tan solo con la cantidad de pesos que quieras desembolsar, y la ganancia a ese plazo está garantizada, siempre que no retires los fondos antes de tiempo.

Otras opciones de inversión a bajo costo con algo más de riesgo pueden ser los bonos, los pagarés o los fondos comunes de inversión.

Estos últimos son una manera de invertir los ahorros junto con otras personas que están buscando hacer lo mismo y obtener una ganancia. En conjunto pueden comprar acciones en el mercado nacional y/o extranjero, accediendo así a oportunidades que no tendrían si invirtieran por separado.

Dentro de los fondos de inversión, como una opción en que se puede invertir a bajo costo, se encuentran variantes de los mismos: a largo plazo, a corto plazo, a renta fija, a renta variable, etc.

Si bien los plazos fijos es en este momento son el mejor negocio donde invertir a bajo costo, es también un espacio donde las ganancias son moderadas. No hay grandes negocios sin riesgo y también algo de esfuerzo.

Pasemos ahora a algunas inversiones de bajo costo que requieren además invertir tiempo y trabajo.

¿Cuál sería el mejor negocio para invertir?

Si lees los consejos que suelen dar personas multimillonarias como Warren Buffet, Bill Gates o Richard Brandsen a quienes quieren tener éxito en los negocios, verás que un tema se repite: el mejor negocio es invertir en uno mismo.

¿Cuál sería el mejor negocio para invertir a bajo costo?

Lo ideal es tener la confianza necesaria para poner tiempo y dinero en aquello que nos apasiona o que mejor nos sale, ya que será donde tendremos mejor chance de destacarnos y triunfar, incluso si se trata de una inversión de bajo costo.

Por otro lado, vale la pena aclarar que por tener poco dinero quizás se realiza una inversión de bajo costo económico pero no de tiempo o esfuerzo. Para mantenerte constante en ese plan es necesario que elijas una actividad o área que realmente te apasione, de manera de ser firme incluso en los obstáculos o el fracaso.

La mejor inversión de bajo costo en vos mismo es, sin dudas, la capacitación. Hoy hay muchas opciones de capacitación gratuitas, que entrenan por ejemplo en habilidades digitales para mejorar tu empleabilidad. De allí que muchos de esos cursos sobre marketing digital, comercio electrónico o programación sean la manera de conseguir un empleo de alto sueldo.

Otra buena inversión de bajo costo puede ser la de emprender y tener tu propio negocio, donde seas el jefe y manejes tus horarios. En este caso el éxito y la rentabilidad de tu inversión dependen de vos.

¿Qué negocio puedo montar en mi casa con poco dinero?

Inversión de bajo costo: el comercio electrónico es un negocio que podés empezar desde tu casa

Gracias a la tecnología, emprender con una inversión de bajo costo es hoy cada vez más fácil. Algunos de los negocios que podés iniciar más rápido y con poco dinero son los siguientes:

Comprar stock de productos de alta demanda y revenderlos

Revender productos usados que adquieras por poco dinero

Abrir una tienda online en Empretienda, Mercado Shop o Tienda Nube para vender aquello que produzcas

Vender por redes sociales

Si lo que buscás es una inversión de tan bajo costo que no requiera un desembolso para un stock inicial, lo mejor que podés hacer es utilizar los canales online que mencionamos antes pero no para vender productos, sino para ofrecer tus servicios.

Algunas ideas de inversión de bajo costo en este campo son las siguientes:

Ofrecer tus servicios como consultor en un tema del cual seas experto

Convertirte en coach ontológico y conseguir clientes

Cargar las ofertas de productos de tiendas online o marcas en redes sociales

Vender contenidos a empresas

Crear contenidos en redes sociales y plataformas como YouTube y cobrar por publicidad

Vender servicios de marketing digital a empresas

Si sabés idiomas, ofrecer servicios de traducción

Para todo esto podés utilizar plataformas gratuitas como Freelancer.com o Workana. Es una inversión a bajo costo porque solo pagarás una comisión por los trabajos que consigas en esos sistemas.

¿Cómo invertir poco y ganar mucho dinero?

No hay secretos para tener certeza de dónde invertir a bajo costo y ganar mucho dinero

Como mencionamos, hay muchas ideas de inversión de bajo costo. Algunas requieren además una cuota de esfuerzo y de tiempo personal para generar ganancias, y otras tienen un alto nivel de riesgo ya que pertenecen al mundo financiero.

Fuera de ello, no hay secretos para tener certeza de dónde invertir poco y ganar mucho dinero. Algunos consejos para lograr esa meta son no gastar más de lo que se gana, ser prolijo con los gastos para no tener costos sorpresa, reservar una cuota de tus ingresos todos los meses para tener ahorros, etc.

Finalmente, siempre tendrás más chances de cumplir ese sueño si te capacitás, si aprendés por ejemplo a operar en la bolsa de valores, donde se obtienen ganancias extraordinarias si se apuesta a los instrumentos de inversión correctos.

Para todo lo demás, es necesario no solo invertir sino esforzarse, y por qué no, tener una cuota de suerte.