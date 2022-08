Cuadernos de las coimas: procesaron a Cristina Kirchner por presuntas entregas de dinero en su departamento

Mientras se desarrolla la tercera jornada de la causa de Vialidad, que tiene como acusada a la vicepresidenta Cristina Kirchner, este viernes surgieron novedades en relación a otra de las investigaciones en su contra.

Se trata de la causa de los cuadernos, que aunque todavía no alcanzó la etapa de juicio oral, la Cámara Federal confirmó los procesamientos contra la expresidenta por recibir presuntos sobornos por parte de Roberto Baratta, otros dos exfuncionarios del Ministerio de Planificación y tres empresarios.

El fallo se basa en una presunta serie de entregas de dinero al exsecretario privado de Néstor Kirchner, en el domicilio de Cristina, ubicado en la esquina de Uruguay y Juncal. Aunque estos hechos ya estarían acreditados, "restaría evaluar la posible responsabilidad de los otros coimputados", indicaron desde la cámara.

Cuaderno de las coimas: Cristina Kirchner procesada

Sobre este hecho específico, la exmandataria no fue indagada por la Justicia. Sin embargo, está procesada y elevada a juicio por otras entregas de bolsos de dinero en su domicilio de Recoleta.

De esta forma, los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi ampliaron los procesamientos, que iniciaron en febrero de este año con la decisión del juez de primera instancia Julián Ercolini.

En los cuadernos de Oscar Centeno, el chofer de Baratta, está detallado cómo gran parte del dinero -pesos y dólares- de su jefe era entregado a Muños en el departamento de calle Uruguay 1306.

La expresidenta Cristina Kirchner sigue enfrentando acusaciones por irregularidades en su gobierno.

En esta línea, el fallecido juez Claudio Bonadío había dado por probadas esas entregas que, según el magistrado fueron, al menos, 87.

Sobre el Baratta, quien fuera mano derecha del exministro de Planificación, Julio De Vido, los camaristas aclararon: "Más allá de que su posición dentro del organigrama administrativo no aglutinara formalmente las diversas competencias necesarias para resolver todas las cuestiones que motivaron los pagos, ocupaba un rol central dentro de la estructura paralela de recaudación y actuaba como referente del Ministerio de Planificación"

Tras la decisión tomada hoy por la Justicia, quedaron ratificados los procesamientos de los empresarios Hugo Alberto Dragonetti, de la constructora Panedile; Alberto Taselli, titular de la empresa de energía Edecat y Juan Mauricio Balán, de Industrias Juan F. Secco. También de Nelson Lazarte, exsecretario privado de Baratta, y de Hernán Camilo Gómez, exfuncionario del Ministerio de Planificación.

La causa Vialidad complica a Cristina Kirchner

Este viernes, mientras tanto, inició la tercera jornada del juicio que tiene como acusada de asociación ilícita a Cristina Kirchner. La situación de la exmandataria se complicó tras conocerse mensajes que la compromenten entre José López y Lázaro Báez.

La causa investiga irregularidades en el desarrollo de obra pública en Santa Cruz e involucra a Julio De Vido, ex ministro de Planificación Federal; José López, ex secretario de Obras Públicas; Abel Fatala, subsecretario de Obras Públicas; Carlos Kirchner, ex titular de la Subsecretaría de Coordinación de Obra Pública Federal y primo del ex presidente; entre otros.

El fiscal federal Diego Luciani es quien encabeza la acusación contra la vicepresidenta, quien justamente lo designó para ese cargo en 2013.