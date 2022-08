Alerta por Mi Argentina: cómo es la estafa que engaña a través de la app Cuidar

Un nuevo formato de estafa ha sido denunciado recurrentemente en los últimos días. Se trata de individuos que llaman haciéndose pasar por funcionarios del Ministerio de Salud de la Nación, luego piden un código y logran manejar el dispositivo de la víctima. "Te llaman, te dictan un código para que lo mandes y te hackean para pedir plata a tus contactos", dijo una usuaria a Iprofesional.

Son innumerables las modalidades de estafa que están en auge -desde la pandemia y antes también- aunque en este caso involucra directamente a la cartera sanitaria y una de sus más recientes herramientas: la aplicación Mi Argentina.

Según el reclamo de varios de los estafados, un desconocido llama -a veces se puede ver el número con un logo de la app "Cuidar" en el celular- diciendo ser empleado del ministerio y consultando sobre la cantidad de vacunas aplicadas con las que cuenta la eventual víctima. Inmediatamente el usuario recibe un "código de autorización", que a su vez el usuario debe enviar. Cuando esta serie de números y letras es enviado, el teléfono queda hackeado.

Mi Argentina: la estafa para robar a través de la app Cuidar

"Están llamando a los celulares desde el Ministerio de Salud, preguntando por la actualización de 'Mi Argentina' y si tenés 3 o 4 dosis de vacunas", explicó una usuaria que finalmente logró evitar ser estafada.

Luego agregó: "Te llaman, preguntas y te piden que te quedes en línea para pasarte un código de autorización. Te hacen cortar y mandar ese código. Cuando mandás ese código, te hackean el teléfono y se meten para pedir plata a los contactos".

Otro de los usuarios que contó su situación sostuvo: "A mi me pasó. Me di cuenta de que era una estafa y corté. Pero lo hacen tan bien que mucha gente cae y te hackean el WhatsApp para pedir plata en tu nombre. Me llamaron dos veces y a mi me apareció un llamado de WhatsApp con el loguito de Cuidar".

La estafa comienza con un llamado para actualizar la cantidad de vacunas en la app cuidar.

Estafas populares que hay que evitar

WhatsApp es una de las plataformas más utilizadas a la hora de perpetrar estafas y pedir datos, dinero, transferencias o compra y venta de dólares con otra identidad.

Es por eso que hay diversas modalidades, pero que se originan a través de un mismo formato. Sugerimos evitar:

Actualizaciones premium como WhatsApp Oro

Sorteos

Códigos de Verificación

Pagar para descargar

Premios por aniversarios

El chequeo de datos personales, fotos de perfil, información en canales oficiales o consultar con especialistas puede hacer más difícil que la estafa se concrete. Una de las formas de estafa más conocidas era un sorte por el aniversario de Mercado Libre. Esta modalidad se puede evitar, simplemente ingresando a la web o cuenta oficial de Twitter de la empresa y asegurarse de que ningún tipo de sorteo, premio o regalo está vigente.

Por otra parte se recomienda ser muy precabidos ante llamadas de números privados o desconocidos, sobre todo si se solicitan datos personales, bancarios, de tarjetas de crédito o de algún familiar.