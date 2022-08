Qué dice el informe de Víctor Hugo Morales que critica duramente a Alberto Fernández

El periodista realizó un audiovisual para Telesur criticando al Presidente por no interceder en el conflicto del avión venezolano que sigue secuestrado

El periodista Víctor Hugo Morales, uno de los gavoritos del kirchnerismo, salió a atacar duramente al presidente Alberto Fernández por el escándalo del avión venezolano que está secuestrado en la Argentina.

"Es un robo del gobierno argentino", denunció Morales y aseguró que siente "un profundo rechazo" por la forma en la que actuó el gobierno de Alberto Fernández.

"El gobierno puede decir: 'el avión se devuelve y después sigan con el tema de la justicia'. Pero como es Estados Unidos el que está de por medio...miren lo que pasó con el avión", lamentó el periodista cargando directamente contra el primer mandatario.

#ENVIDEO l El periodista, @VHMok, expresa acerca del robo del avión venezolano ???????? de la empresa Conviasa en #Argentina ????????, donde #EEUU ???????? ordenó que no se distribuyera Nafta o gasolina a este avión. pic.twitter.com/3g0dZrUEM2 — teleSUR TV (@teleSURtv) August 18, 2022

En el informe hablan diputados venezolanos que apuntan contra "Clarín y la mafia mediática" como parte fundamental para que "Argentina le esté robando a Venezuela un avión".

"La Argentina, de rodillas ante los Estados Unidos no podía echarle nafta. Es decir, iban a la estación de servicio y no le ponen nafta. Le dicen: "disculpenme no puedo", criticó respecto a la negativa a cargar combustible al avión que quería dejar el país vía Ezeiza.

Víctor Hugo Morales cargó contra las declaraciones del diputado de Juntos por el Cambio Gerardo Milman, que vinculó a la tripulación iraní del avión con el asesinato del fiscal anticorrupción de Paraguay y dijo que es "un disparate".

También apuntó contra el excanciller Jorge Faurie por decir que el avión era un "caballo de Troya" de Irán desconociendo que había entrado al país para entregar materiales solicitados por la automotriz Volkswagen.

Avión venezolano, bajo custodia

A fines de junio, el juez federal de Lomas de Zamora Federico Villena ordenó poner bajo custodia el avión de Embrasur en el que llegaron 14 venezolanos y cinco iraníes, quienes ahora son investigados por supuestos vínculos con el terrorismo.

La decisión del juez es hasta que se agote la investigación en contra de los 19 tripulantes, quienes por ahora no tienen una imputación concreta en su contra.

El avión venezolano está bajo custodia judicial

Los 19 aún permanecen en Argentina, pues tienen impedimento de dejar el país por decisión del juez quien además les retuvo los pasaportes a cada uno de ellos.