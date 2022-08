Los 6 consejos de una joven "trader" millonaria sobre finanzas personales para afrontar una recesión

Vivian Tu no estaba en Wall Street cuando la crisis financiera de 2008 conmocionó al mundo, pero recuerda cómo afectó a su familia. "Vi a mis padres pasar por el proceso y sentí que había mucho miedo y pánico", recuerda.

"Para mis padres, fue muy aterrador porque en cuatro años iría a la universidad y ellos iban a tener que ayudar a pagar eso". Sus padres habían contribuido a un plan 529 en su nombre, una especie de fondo de inversión con ventajas impositivas que se usa para ahorrar para pagar la educación superior en los Estados Unidos.

Después de que el mercado se desplomara, las inversiones ya no fueron suficientes para pagar su matrícula universitaria. A pesar del pánico, sus padres continuaron con la inversión. Para cuando necesitó ir a la universidad en 2012, el mercado de valores se había recuperado.

"Creo que los millennials, en términos generales, tienen un poco de cicatriz por la última recesión. Especialmente si justo ingresaron en el mercado laboral en ese momento", apunta Vivian.

En 2015 inició una carrera ligada al mercado de valores. Al principio, como analista en prácticas y luego como operador de acciones en efectivo en JPMorgan. Con solo 27 años, se convirtió en millonaria.

Gran parte de su fortuna personal proviene de su departamento en New York, con un valor de mercado de 2,73 millones de dólares en septiembre de 2021, según documentos de tasación revisados por el diario digital Business Insider.

Influencer de las finanzas

Sin embargo, sus primeros logros financieros no proceden de las habilidades que adquirió en el mercado. Al contrario, fue por darse cuenta de que no entendía sus propias finanzas después de que un suceso que no estaba planificado agotara sus ahorros.

Entonces comprendió que ahorrar no la llevaría a la estabilidad financiera. Hoy es directora ejecutiva y fundadora de Your Rich BFF, una empresa dedicada a la educación financiera con la misión de enseñar sobre finanzas personales.

En los últimos años, su audiencia ha crecido después de recibir una afluencia de nuevos inversores minoristas.

Vivian usa las redes sociales para publicar videos sobre temas como ahorro, inversión, tarjetas de crédito y préstamos estudiantiles.

En TikTok, acumula más de 1,8 millones de seguidores bajo el de usuario yourrichbff. En Instagram tiene más de 700.000 seguidores.

Vivian compartió con el diario digital Business Insider los seis consejos principales que cree que sus compañeros deberían saber durante una recesión.

Consejos sobre finanzas en una recesión

Tener los ahorros equivalentes a 6 meses de gastos

Primero, este es un momento en el que desea tener más dinero en efectivo porque nunca se sabe lo que podría suceder durante una recesión, como perder su trabajo. Ella recomienda tener ahorrados de tres a seis meses de gastos. En este momento, ese objetivo debería aumentar de seis a nueve meses.

Pagar los préstamos con tasa de interés variable

También recomienda pagar cualquier deuda de alto interés que tenga una tasa de interés variable. Esto es especialmente importante ahora porque a medida que la Reserva Federal continúa aumentando las tasas de interés, tu deuda podría volverse mucho más cara.

Revisar los términos de tu tarjeta

"La compañía de tu tarjeta de crédito podría potencialmente cambiar la APR o tasa de porcentaje anual en tu tarjeta", señala. "Legalmente no necesitan decirte algo porque firmaste ese papeleo cuando recibiste la tarjeta de crédito", dijo.

Recortar gastos innecesarios

Es probable que ahorrar y pagar deudas requiera algunos ajustes en los hábitos de gasto. Vivian no es fanática del estilo de vida mesurado. Sin embargo, nota que se debe discernir sobre lo que se está gastando.

En pocas palabras, no es necesario que dejes de hacer las cosas que te dan alegría. En su lugar, elimina los costos asociados a las comodidades.

Ingresos extra

Al final, solo puedes ahorrar una cantidad. Pero no hay límite sobre cuánto puedes ganar. Es por eso por lo que enfatiza en encontrar formas de aumentar tus ingresos. Independientemente de la profesión o habilidades, siempre hay una manera, confía. Si pedir un aumento de sueldo no es una opción, considera un trabajo adicional como trabajar independientemente en Fiverr o incluso cuidar mascotas.

No tomes decisiones impulsivas

Durante este tiempo, es importante evitar caer en el hábito de revisar tus inversiones todos los días. Cuanto más revises, más involucrado emocionalmente estarás. Lo que sigue al consejo anterior es que no te dejes atrapar por la exageración o el pánico.

Tomar decisiones impulsivas basadas en una reacción emocional podría dañar tu futuro financiero. "Conozco personas que vendieron sus inversiones al mínimo (en marzo de 2020) pensando que iban a bajar y pensaron que saldrían adelante", recuerda.

El mercado siempre ha subido con el tiempo. Si hubieran hecho lo contrario y hubieran seguido invirtiendo cuando el mercado colapsó, podrían haber reducido su precio promedio de manera muy agresiva. Este movimiento habría sido increíblemente útil para sus futuras inversiones.