Video | Lo que no se vio del incidente entre la mujer que estacionó mal y el encargado del edificio

Este lunes se viralizó un video en donde se puede observar cómo una mujer estaciona su camioneta en una parada de colectivos del barrio de Palermo y denigra al encargado de edificio, ubicado en Las Cañitas, que le reclama que estaba cometiendo una falta. "En tu vida vas a tener una camioneta así", le gritó.

Según la mujer, que parecía realmente enojada, podíá estacionarse en cualquier lugar debido a que poseía un certificado de discapacidad. En esta línea, le recalcó al portero, Gustavo: "los discapacitados podemos parar en cualquier lado".

Tras estacionar su camioneta Hyundai color gris sobre la parada del colectivo 64, la mujer le vociferó al trabajador: "¿Por qué no te comprás una vida, flaco? No tenés un carajo que hacer, ¿no? Sos planero, ¿no?".

Viral: estacionó mal e increpó al hombre que le reclamaba

Toda la discusión, que fue grabada por el portero del edificio de Palermo, se desató luego de que la mujer estacionara la camioneta en la parada del colectivo y el encargado le recriminara que estaba cometiendo una infracción.

La conductora, que intentó quitarle el celular mientras captaba toda la situación, no solo parecía fuera de sí, sino que estaba equivocada, ya que el certificado de discapacidad no permite detener un vehículo en las paradas de taxis o colectivos. Además, llevaba consigo la licencia de conducir vencida.

Lo que no se vio: "Le voy a reventar el teléfono"

En un nuevo video, grabado también por el encargado, se puede ver también como la mujer intenta llamar a la policía y exclama: "Por si me rayan la camioneta, les aviso de que está todo vestido de negro. Me está grabando. Le voy a reventar el teléfono por hijo de re mil p...", expresó, mientras trata de golpear el celular del empleado.

????❌Conducía con su licencia vencida, estacionó sobre una parada de colectivos y reaccionó violentamente cuando le hicieron notar su error. Tras el pedido de la ANSV al @GCBA, deberá someterse a una reevaluación que determine si está apta para volver a conducir.#NuevaCulturaVial pic.twitter.com/jjSCN7eCBE — Seguridad Vial (@InfoSegVial) August 22, 2022

"¿Sabés? Todas las discapacidades no son no poder manejar, pedazo de infradotado". Y continuó diciendo a las autoridades policiales: "Yo me tengo que ir. Búsquenlo. Está todo vestido de negro y tiene un barbijo de portero. Los porteros están todos al pedo, ¿vio? Gracias, adiós".

Entre otros de los datos que no se vieron en el video y que trascendieron, se conoció que en Tránsito preparan una multa para aplicarle a esta dueña de la camioneta, la cual cuenta con tres actas cargadas en el sistema: la más cara es de $14.592 y quita de 10 puntos de la licencia de conducir por exceder el 30% la velocidad permitida en la avenida del Libertador.