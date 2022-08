El fracaso del dólar soja: por qué se sumaron solo 50 productores, según el Gobierno

Según informaron fuentes oficiales este martes, solo 50 productores accedieron al nuevo sistema del dólar "soja" para obtener beneficios y liquidar parte de su producción. Ante la novedad, el secretario de Agricultura del Ministerio de Economía, Juan José Bahillo, reconoció que "la herramienta no fue efectiva ni asertiva".

La medida del Banco Central, tomada hace algunas semanas, habilitó a los productores de granos a realizar un depósito a la vista en las entidades financieras por hasta el 70% del valor de la venta y recibir por él una retribución diaria atada a la evolución del tipo de cambio oficial, lo que se conoce como Dólar Linked.

En tanto que, por el 30% restante, se permitirá la Formación de Activos Externos, al valor del dólar oficial más el impuesto PAIS y las retenciones a cuenta de Ganancias que percibe la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

Dólar soja: ¿qué dijo el Gobierno ante la poca aceptación?

El dólar soja, la medida que surgió tras las discusiones entre el campo y el Gobierno por la no liquidación de granos y otros tipos de producción, solo fue utilizada por 50 productores. Esto, según cifras oficiales, representa un ingreso de $400 millones, es decir unos u$s2,9 millones si se toma como referencia el tipo de cambio oficial mayorista, (alrededor de $137), el valor con el que el Banco Central abona a los exportadores. El monto total recibido es poco comparado con los u$s5.000 millones que el ministro de Economía, Sergio Massa, prometió que conseguiría entre agosto y septiembre.

En esta línea y en el marco del 5° Congreso Internacional de Coninagro, el secretario de Agricultura, Juan José Bahillo, reconoció que la medida tuvo falencias y que está trabajando para mejorar su funionamiento.

Massa visitó hoy a algunos representantes de la Mesa de Enlace y anticipó el anuncio de medidas.

"La herramienta no fue efectiva ni asertiva porque la liquidación fue muy poca", comentó. Luego agregó: "Las condiciones macro se estabilizaron y hay una previsibilidad que en julio no había, pero no estamos teniendo liquidación. Tenemos que reformular esta herramienta y estamos trabajando".

Por qué la baja convocatoria del dólar soja entre los productores

El profesor del Centro de Agronegocios y Alimentos de la Universidad Austral, Dante Romano, consideró que la propuesta de "dólar soja" que presentó el Banco Central no tuvo aceptación entre los productores, aunque indicó que hay que esperar nuevos acuerdos entre la Mesa de Enlace con el ministro Sergio Massa.

"Parece no tener buena recepción en los productores, aun cuando los bancos no han logrado llevar a la práctica el proceso", consideró Romano, según un reporte del IAE, la escuela de negocios de la Universidad Austral.

El especialista indicó que "en concreto, solo se sabe que se prorrogará por más tiempo y que se les pedirá a los exportadores que anticipen liquidaciones, para lo cual se generó un instrumento específico en dólares con rendimiento para que puedan colocar los mismos".

Te puede interesar Reveló cuáles son las 5 mejores ciudades de España para emigrar y se hizo viral

"En este contexto, parece razonable esperar a tener claras las definiciones políticas para la cosecha vieja, pero para la nueva preocupa el poco nivel de ventas frente al riesgo precio exacerbado", sostuvo.