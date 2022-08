La camiseta que usó Diego Maradona en la final del Mundial 1986 volverá a la Argentina. ¿Quién la donó?

La camiseta que Diego Maradona usó ante Alemania en la final del Mundial de México 1986 volverá a la Argentina en las próximas semanas luego de que el exfutbolista germano Lothar Matthäus anunciara este jueves su decisión de donarla.

El exfutbolista la había intercambiado con Maradona luego de que la Argentina ganara la final por 3-2 en el Estadio Azteca.

Matthäus anunció que la donará al coleccionista argentino Marcelo Ordás.

"Esta reliquia tan importante va a tener un lugar perfecto en este museo. Diego Maradona no fue solo una leyenda muy grande del fútbol, creció una amistad entre nosotros. Era único, no cabe duda, en todo el mundo es reconocido Diego como leyenda y por eso me llena de orgullo estar aquí hoy", dijo el exjugador alemán, en un acto en la embajada argentina en la ciudad española de Madrid.

"Siempre fue un gran honor jugar contra él porque, sencillamente, era el mejor; no solo como jugador, también como ser humano fue una persona muy importante para mí. Es una pena que no esté aquí hoy, pero Diego va a estar siempre presente en nuestros corazones y ahora también en el museo", afirmó.

El anfitrión fue Ricardo Alfonsín, embajador de la Argentina ante España: "Yo simplemente tengo que agradecer que nos hayan permitido participar de este evento y a Matthäus por haber donado desinteresadamente la camiseta de Maradona, su gesto habla de su espíritu deportivo y su amor por el fútbol. Es una gran alegría para todos poder contar con esta camiseta", dijo.

Claudio Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), no pudo estar en el acto, aunque envió un video.

"Quiero agradecerte Marcelo por este enorme gesto de conseguir la armadura de Maradona que significa tanto para Argentina. Lothar, agradecerte el gesto de haber donado esta camiseta", dijo.

El coleccionista argentino había intentado comprar otra camiseta histórica de Maradona, la que vistió cuando anotó ante Inglaterra (2-1) en el Mundial 1986 sus dos goles más famosos: el que marcó con la mano y el considerado mejor tanto de los Mundiales, en cuartos de final.

Esa camiseta fue subastada en mayo por la casa de remates inglesa Sotheby’s, y quedó para un oferente de Medio Oriente, quien pagó casi 9,3 millones de dólares.

Aunque se quedó las manos vacías aquella vez, Ordás podrá tener una camiseta de gran valor histórico.