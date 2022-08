Susana, en la mira de la AFIP: le exigen $300 millones por evasión

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) viene llevando adelante un exhaustivo seguimiento de las cuentas de Susana Giménez, quien está instalada en Uruguay hace varios meses, protagonizando su vuelta a las salas de teatro.

Sin embargo, el buen presente de la diva podría verse perjudicado por una denuncia penal que presentó la AFIP en su contra, ya que la actriz y conductora se habría negado a presentar su Declaración Jurada de Bienes Personales de 2019. Según fuentes oficiales, Susana adeudaría alrededor de $50.000.000, aunque por multas e intereses esa cifra podría elevarse a más de $300 millones.

El argumento de la actriz tiene que ver con que la reforma de ese impuesto, que fue sancionada por el Congreso en los últimos meses de 2019, "es confiscatoria". En ese momento, Giménez solicitó una medida cautelar en el marco de una acción declarativa de inconstitucionalidad (JNCAF 10 - Expediente 2254/21) por el aumento de la alícuota, que finalmente fue rechazada y después apelada.

AFIP denunció a Susana Giménez por evasión

Durante el mismo año, Susana Giménez también recurrió a otra cautelar para evitar ser denunciada por la entidad que regula la materia impositiva en Argentina. La iniciativa fue rechazada, ya que "no se advierte en principio arbitrariedad en el accionar de la Administración". Luego de una nueva apelación por parte de los representantes de la diva, el proceso aun no se resolvió.

El contador de la conductora, César Litvin, expresó en este sentido: "No hay delito fiscal dado que trata de un delito confiscatorio y que afecta la Constitución Nacional". Luego argumentó que su cliente no presentó la declaración jurada de sus bienes por considerar que las alícuotas correspondientes se incrementaron "de forma exorbitante".

Desde AFIP, aclararon que "no existe medida judicial notificada a la fecha que impida continuar con el procedimiento. Por lo tanto, tras una serie de intimaciones no respondidas, se procedió a la denuncia penal. Salió sorteado el Juzgado Penal Económico número 5, a cargo del doctor Diego Amarante".

La actriz y conductora de televisión está siendo investigada por AFIP desde hace tiempo por presunta evasión fiscal.

"Dado los antecedentes de la contribuyente, es difícil que esto suceda, con lo cual el juez debería dar curso a la denuncia, pedir al Ministerio Público Fiscal que impute a la denunciada y la llame a declarar", agregaron.

Bajo la lupa de la AFIP: ¿Susana Giménez podría ir presa?

Al igual que muchos empresarios y artistas argentinos, la diva y actriz Susana Giménez se mudó a Uruguay con el fin de disfrutar más tranquila de su vida personal y avanzar con su carrera artística.

Sin embargo, su vuelta a los teatros se podría ver interrumpida por una mala noticia que llega desde la AFIP. Durante el mes de julio se conoció que la conductora de televisión estaría siendo investigada por el organismo debido a presuntas irregularides en su declaración jurada en el momento en que se trasladó al país vecino.

Todos aquellos documentos presuntamente no declarados llevarían a una multa de casi el 60% de lo que no rindió cuenta. Además, la sanción contempla una pena de prisión efectiva de seis a nueve años si el impuesto no pagado es equivalente a un millón de dólares.

Un ciudadano argentino puede ser considerado como "evasor" si no hizo las presentaciones del 2018 para hasta la actualidad. De esta manera, se enciendieron las alarmas en el entorno de la emblemática conductora de la TV argentina. Si bien no hay más detalles disponibles al respecto, se espera por un veredicto desde las partes para comprobar dicho suceso.