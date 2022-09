Diana Mondino: "Si Massa es presidente, tendrá que arreglar todos estos entuertos que está haciendo ahora"

"Los anuncios son preciosos, la ejecución para nada, los aumentos de precios son extremadamente complejos y no son fáciles de aplicar", dijo

La economista Diana Mondino analizó la gira del ministro de Economía, Sergio Massa, en los Estados Unidos, y reconoció que "los anuncios han sido muy buenos".

En declaraciones radiales, manifestó que "la intención de respetar el equilibrio final, el aumento en tarifas y la intención de que el Banco Central no financie" son indicios positivos.

Sin embargo, aseguró que es "preocupante" la no ejecución de esos anuncios. Mondino sostuvo que "el Fondo Monetario Internacional seguramente nos refinanciará la deuda" porque "sabe que de otra manera no le podemos pagar, así que no lo queda otra que hacerlo" pero aun así advirtió: "Tengamos en cuenta que esto es más deuda".

"Se dicen muchas cosas bonitas pero el resultado de cómo está por funcionar, no me gusta para nada", dijo la economista. Respecto a la oposición, dijo: "Necesitamos tender un puente para poder bajar gastos" y dejar que "la oposición también deje de traer agua para su molino".

El presupuesto nacional 2023, que debería llegar esta semana al Congreso, será una "buena medida para saber a dónde estamos yendo".

"Todas las medidas son de corto posible. El 'vamos viendo' te genera cuellos de botellas adicionales. Generan más deudas para no decir la verdad ahora", advirtió. "Todo esto tiene un riesgo enorme: si le sale bien hasta Massa puede ser presidente. ¿Quién va a arreglar todo esto? Es jugar con fuego", dijo.

En otra entrevista radial, Mondino analizó el primer mes de Massa en el Ministerio de Economía: "Los anuncios que ha hecho el ministro son muy razonables, que va a tratar de eliminar el déficit fiscal, que va a tratar de cumplir con el Fondo Monetario Internacional, que va a tratar de que no haya más desfinanciación del Banco Central, que va a modificar las tarifas que todos sabíamos que era imposible y que va a fomentar importaciones".

"Los anuncios son preciosos, la ejecución para nada, los aumentos de precios son extremadamente complejos y no son fáciles de aplicar por parte de las distribuidoras van a hacer saltos monumentales en el costo para las familias", afirmó respecto a las tarifas.

"Para tapar un agujero, haces un agujero en otro lado", criticó la economista, respecto al dólar soja que se anunció por solo un mes.

Esta cotización "ha generado un descalabro absoluto dentro de todo lo que son las relaciones dentro del sector agropecuario", reprochó Mondino.

"Si alguien tenía para vender soja y maíz, va a vender solo la soja o si tenía un alquiler en quintales de soja, cuánto le pone el precio nuevo, el precio viejo o el precio de dentro de un mes", se preguntó.

"Hay menos producción y más costos, mientras el gobierno sigue teniendo déficit y hasta el anuncio de Massa el Banco Central seguía imprimiendo billetes para pagar el déficit fiscal", cuestionó. Al haber más billetes y menos producción los precios van a subir, "ahora esto del dólar soja implica más emisión", indicó.