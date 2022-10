Argentino cuenta cómo participar de la lotería de visas de Estados Unidos: sortean 55.000 green card

Estados Unidos es uno de los países al que más buscan migrar los argentinos. Esto queda reflejado en los números: las visas para inversión en dichos país solicitadas por argentinos representan 20% de las emitidas en América del Sur y casi triplican las solicitadas por brasileños, mientras que Uruguay no tiene un tratado que les permita a sus ciudadanos aplicar.

Sin embargo, el acceso a una visa de residencia permanente en el país del norte es más complicado que para otros lugares menos turísticos.

Es por eso que se acaba de abrir la inscripción para un sorteo de visas en los Estados Unidos y un tiktoker compartió cómo hay que hacer para anotarse.

Cómo participar del sorteo de Visas en Estados Unidos

El influencer Travel Luke contó a través de su cuenta de Tik Tok cómo podés hacer para participar de la lotería mediante la cual se sortean 55.000 visas para los Estados Unidos.

"¿Sabías que se abrió la inscripción para la lotería de visas en Estados Unidos?", dice el joven, y agrega: "Se van a sortear alrededor de 55.000 visas".

Luego cuenta cómo podés participar: "Solo tenés que llenar un formulario en la página del Departamento de Estado y en mayo de 2023 van a anunciar si sos el ganador".

"En caso de serlo, te van a dar la Green Card para vivir en los Estados Unidos. La inscripción es totalmente gratuita y se hace de manera online. Y tenés tiempo de completar este formulario hasta el 9 de noviembre de este año. La página es oficial del Gobierno y para llenar el formulario tenés que desplazarte hasta abajo y apretar el botón verde", concluye.

Cuáles son los requisitos para participar del sorteo

Se trata del Programa de Visas de Inmigrantes por Diversidad. En el sorteo, podrán participar ciudadanos de países como Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay.

Para acceder a esta lotería de visas, se requiere:

Ser ciudadano de un país con baja tasa de inmigración a Estados Unidos

Ser hijo o cónyuge de una persona con pasaporte de uno de los países de origen admitidos

Educación secundaria completa

Dos años de experiencia laboral en una ocupación que requiera capacitación.

Si no tiene la educación requerida o la experiencia laboral calificada, no es elegible para una visa de diversidad.

3 tips clave para poder sacar una visa en Estados Unidos

El youtuber Worldlando subió a su canal un video en el que brinda 3 consejos para que puedan conseguir una visa de los Estados Unidos de manera fácil y rápida.

"Este video es para los que tienen que hacer la visa para Estados Unidos, ya sean para los que tienen que hacerla por primera vez o bien renovarla", comienza diciendo el joven, y continúa: "Les voy a dejar 3 tips para que ahorren dinero y tiempo y el tercero, tenelo en cuenta si tenés que renovar la visa".

Antes de dar los tips, el youtuber hace una breve descripción del proceso que se debe llevar adelante para sacar una visa, en el que se incluyen los formularios (para lo cual se va a pedir mucha información). Luego sigue con los consejos, que son los siguientes:

1. Cómo ahorrar dinero al sacar la visa de Estados Unidos

"El primer consejo tiene que ver con el ahorro de dinero. Cuando apliquen y llenen un formulario, el último paso será abonar. Mi consejo es que abonen desde un Rapipago, que son estos lugares donde pueden abonar facturas. Allí van a poder pagar el valor de la visa de 160 dólares a lo que es el cambio oficial. También van a poder pagarla con tarjeta de crédito pero, en este caso, van a tener que pagar con impuestos. Con este tip, se van a ahorrar 17.000 pesos. Qué datón que les dí", cuenta el youtuber.

2. Cómo adelantar el turno en la embajada

"El segundo consejo es cómo adelantar el turno con la Embajada. Se creó un grupo de Telegram en donde notifican cuándo hay turnos disponibles para adelantar y créanme que funciona muy bien. A veces llegan notificaciones y el turno no está, o ya lo sacó alguien. Pero les va a terminar sirviendo. Una vez que estén en el grupo de Telegram y vean que alguien notifica que hay un turno disponible, tienen que entrar rápido a la página. Yo tenia guardado el email y la contraseña y rápido ponía reprogramar turno. Cuando vayan a reprogramar, si no lo logran reprogramar, no pierden el que ya tienen. El grupo de Telegram me ayudó mucho", aconseja.

3. Cómo cancelar un turno para renovar la visa

"El tercer consejo es para quienes tienen que renovar la visa y no sacarla por primera vez, como los dos anterioes. Les puede llegar a aparecer dos turnos, el del CAS (que es el que realmente necesitan) y el de la Embajada. Pero como ustedes ya hicieron la visa en la Embajada, no tienen que ir a ese turno. ¿Cómo lo solucionan? Les voy a dejar un email para que manden un correo con su nombre, apellido, número de trámite y una imagen con la visa anterior. Entonces a las pocas horas les van a confirmar que estaban equivocados y van a poder repogramar su turno. Solo el del CAS, pero ese está para la semana siguiente, dos semanas o, para más tardar, tres semanas", concluye.