Mejores series de Netflix: el ranking de las más puntuadas por la crítica

Si sos fan de las películas y series seguro tenés tu propia lista de preferidos para ver en Netflix, la plataforma de streaming con mayor cantidad de usuarios y pionera en revolucionar el negocio del entretenimiento audiovisual.

Pero muchas veces ocurre que tomamos el control remoto y nos disponemos frente al televisor, pero finalmente no sabemos qué ver en Netflix, qué película elegir o qué serie empezar.

Para muchos, iniciar una serie puede ser un compromiso, ya que no la dejan sin terminar de ver el último capítulo disponible, incluso si no les ha gustado.

Por eso, es necesario tomar decisiones informadas al seleccionar qué es lo próximo que se verá en streaming. Te contamos entonces cuáles son las mejores series de Netflix, las más recomendadas y los estrenos del 2022.

¿Qué son las 10 mejores series de Netflix?

Siempre la selección de las mejores o peores series de Netflix puede resultar algo subjetiva. ¿Qué hace a una serie mejor que otra?¿No depende del gusto de cada persona?

Lo que podemos decir es que Netflix tuvo ya varios éxitos entre las series que produce exclusivamente para su plataforma. Se convierten en rotundos clásicos que ven millones de personas en pocos días y que no paran de recomendar.

El Juego del Calamar es la serie de Netflix más vista en la historia a nivel global

En este caso, cuando hablamos de las 10 mejores series de Netflix, podemos estar refiriéndonos a las más vistas de toda su historia, siempre hablando de aquellas que produce intrínsecamente la empresa, no aquellas que compra a terceros.

Siendo así, las 10 mejores series de Netflix que vio la mayor cantidad de usuarios en toda la historia a nivel global son las siguientes:

1. El Juego del Calamar

2. Stranger Things , temporada 4

, temporada 4 3. La casa de papel , temporada 5

, temporada 5 4. Dahmer

5. Bridgerton , temporada 2

, temporada 2 6. Bridgerton , temporada 1

, temporada 1 7. La casa de papel , temporada 4

, temporada 4 8. Stranger Things , temporada 3

, temporada 3 9. Lucifer , temporada 5

, temporada 5 10. Estamos muertos, temporada 1

Dahmer, por ejemplo, es la exitosa ficción de Netflix sobre uno de los asesinos seriales más brutales de los Estados Unidos. Se estrenó en septiembre y continúa acumulando reproducciones. A tres semanas de su estreno, se covirtió la segunda serie en inglés más vista de todos los tiempos en la plataforma.

¿Qué serie de Netflix me recomiendan?

Para recomendar series de Netflix, nada mejor que consultar a los expertos.

En este caso, el popular portal especializado en reviews y críticas de cine, Rotten Tomatoes, rankeó a las mejores series de Netflix según el puntaje que le otorgan los usuarios en su plataforma. En este caso, las series recomendadas resultaron ser las siguientes.

1. Heartstopper (100% en el ranking de Rotten Tomatoes)

Una serie LGTBQ+ adolescente, adaptación de las noovelas gráficas de Alice Oseman, es una de las pocas ficciones de Netflix con un ranking positivo de 100% en Rotten Tomatoes.

2. Borgen (100%)

Una serie danesa que fue adquirida por Netflix para su plataforma, y sigue el meteórico ascenso al poder de Birgitte Nyborg, la primera Primera Ministra mujer de Dinamarca.

3. Hellbound (100%)

Una historia de terror y ciencia ficción de Corea que reflexiona sobre el populismo en el mundo actual. Gira en torno a la secta que surge tras un fenómeno sobrenatural: tres bestias surgen de la nada y mandan a sus víctimas al infierno.

4. Gambito de Dama (100%)

Protagonizada por la actriz argentina por elección, Anya Taylor-Joy, Gambito de Dama está inspirada en la novela homónima de los años 80, que narra las desventuras de una virtuosa del ajedrez en la Norteamérica de los 60.

5. American Vandal (98%)

Un "mockumentary" o una parodia de los documentales de asesinatos, ambientado en un instituto estadounidense en el que los coches de los profesores aparecen pintados con penes.

6. Inconcebible (98%)

Un drama con Merritt Wever, Kaitlyn Dever y Toni Collette inspirado en hechos reales donde dos detectives mujeres siguen un caso de abuso sexual, tras encontrar una víctima muy particular. Nominado al Emmy y al Globo de Oro

7. Wild Wild Country (98%)

El documental producido por los hermanos Duplass (Togetherness) narra la loca historia de la secta de los rajneeshees en Estados Unidos, con una villana como protagonista: Sheela.

8. Lupin (97%)

Lupin se consagró para muchos como la mejor serie francesa en Netflix, y para la crítica de Rotten Tomatoes no fue la excepción. Un renegado, Arsène Lupin, es un ladrón con códigos decidido a vengar a su padre por las injusticias que cometió su acaudalada familia.

9. Mindhunter (97%)

Un thriller que retrata los inicios de la disciplina de perfiles criminalísticos, iniciada por detectives mediante entrevistas y casos de asesinos reales y seriales.

10. Élite (97%)

La serie adolescente española inspirada en un instituto privado y las desaveniencias de un grupo de jóvenes muy "rebeldes".

¿Qué series están buenas en Netflix 2022?

De los estrenos de 2022, hay muchas series buenas de Netflix para destacar. Algunos títulos recientes son los siguientes:

Imperfectos

El club de la media noche

El diablo en Ohio

¿Sabes quién es?

La Niebla

Resident Evil

Si preferís los thrilers, las mejores y más recientes series de Netflix en ese género son "Hermanas" -gemelas que deciden vivir una la vida de la otra hasta que una de ellas desaparece- o "Anatomía de un escándalo", donde un escándalo sexual pone en juego la carrera política de un líder así como su matrimonio.

Natasha Lyonne protagoniza la bizarra serie de Netflix "Muñeca Rusa"

Aunque si preferís las comedias, "Yo nunca" ("Never have I ever") es una entretenida serie adolescente, y la segunda entrega de "Muñeca Rusa", con la genial Natasha Lyonne como protagonista, ya está disponible.

¿Qué mirar en Netflix 2022?

Al 2022 le queda poco pero aún así quedan varios interesantes estrenos de Netflix por delante.

En octubre saldrá "Notre Dame", serie basada en hechos reales, que recrea la noche del incendio que sufrió la Catedral de Notre-Dame de París en abril de 2019, y luego "El Gabinete de Curiosidades" del afamado director mexicano Guillermo del Toro, quien armó una serie de Netflix con ocho cuentos de terror, que son su especialidad.

En noviembre y diciembre saldrán a la luz películas como "El prodigio", con Florence Pugh, o "Ruido de fondo", con Greta Gerwig y Adam Driver.