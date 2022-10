¿Conviene pagar por "matchear" en las apps de citas?: los pros y contras de los servicios premium

Los argentinos pagamos para ver series y películas, para escuchar música, para mantenernos informados y ¿para matchear? En la era de la suscripción, las apps de citas no están ajenas a la tendencia de cobrar a sus usuarios a cambio de dar un servicio premium para asegurar una mejor experiencia en el momento de buscar pareja.

Asumir o no ese costo, que puede ir desde los 9 hasta los 22 dólares mensuales según la aplicación y los servicios del plan, es materia de debate entre los usuarios de estas apps. Algunos solteros no dudan en invertir mes a mes para conseguir el match perfecto. Otros, en cambio, prefieren las versiones gratuitas, aun con sus limitaciones.

¿Cuántos usuarios pagan en Tinder y otras apps de citas?

Según voceros de las apps más utilizadas en Argentina, luego de un primer período de resistencia, muchos usuarios terminan pagando una membresía. Aunque la mayoría se excusa de dar precisiones de cuántos son los que abonan un upgrade, aseguran que el porcentaje es alto. El 60% de los usuarios de Tinder a nivel global paga algún tipo de plan, pero ese porcentaje baja si se cuentan todas las apps de citas: solo un 20% de los solteros lo hace.

"Yo era de las que se resistía a pagar Tinder. Hasta que un día una amiga, que se enganchó con un chico ahí, me dijo que probara las funciones premium de la app porque estaban buenas. Y me resultó mucho mejor, sobre todo porque pude ver a quién le gusto. Eso te ahorra tiempo y frustraciones", dice Andy, una diseñadora web de 30 años, entusiasmada por haber dado ese salto. "Además, no es para siempre. Es una inversión no muy cara a corto o mediano plazo", asegura.

Las ventajas de pagar en las apps de citas

Tinder tiene tres niveles de suscripción que habilitan distintas funciones: el Tinder+, Tinder Gold (el más popular) y Tinder Platinium. Todas están libres de publicidad y permiten ampliar la búsqueda –literalmente– a todo el mundo con la opción passport. También volver atrás y deshacer tu último Me gusta o No me gusta. Entre las posibilidades más valoradas por los que pagan por Gold está la de ver a quién le gustás, un boost mensual (que permite ser uno de los perfiles top en la zona durante 30 minutos, logrando más visitas) y cinco súper likes (decirle a una persona que te gusta mucho) por semana. Los que obtienen Platinum suman más boosts y se aseguran tener prioridad a la hora de dar los likes, que se verán antes que otros en el feed de la persona que los recibe.

Hay que notar que el sistema de precios de Tinder se encuentra envuelto en una polémica, dado que distintos usuarios terminan pagando precios muy diferentes por el acceso a sus funciones. L a app no revela sus criterios, pero el costo varía según género, edad, país y hasta plataforma de uso (iOS o Android).

Muchos usuarios pagan suscripciones en las apps de citas para mejorar sus chances de matchear.

En Inner Circle, una aplicación de origen neerlandés que llegó al país en 2019 valorando la calidad sobre la cantidad y los encuentros offline para los miembros de la app, aseguran que la opción gratuita es amplia y admite, entre otras cosas, ver perfiles y enviar likes ilimitados por día, acceder a fiestas exclusivas y matchear con personas en cualquier parte del mundo. También permite utilizar filtros básicos como edad, altura, ubicación, educación, hijos y conocer si la persona es o no fumadora.

"Pero tener una membresía paga le permite al usuario mucho más: poder leer todos los mensajes, navegar por todos los perfiles, ver a quién ya le gusta esa persona, acceder a filtros avanzados (nacionalidad, sector comercial, nombre, profesión, escuela e intereses) y usar el modo invisible: solo las personas con las que se gustan o hayan matcheado pueden verse", explica Masha Kodden, CEO de la app. El costo mensual es de 8,99 dólares para los menores de 30 y de u$s14,90 a partir de esa edad.

El sitio para infieles Second Love, con 600.000 usuarios activos en Argentina, asegura que pagando una suscripción de 6.000 pesos mensuales (ahora el segundo mes es gratis) se accede a chatear con mayor cantidad de personas, además de afinar la búsqueda: se puede contactar a los que tienen intereses y gustos en común y marcar las preferencias a la hora de definir el tipo de relación. También se pueden subir más fotos, lo que aumenta la posibilidad de tener mayor número de visitas.

Pero lo más importante para Anabella Santos, vocera de Second Love para América latina, es la seguridad, algo fundamental cuando se trata de relaciones paralelas: "La mayoría posee la versión premium porque tiene más opciones en la plataforma –sostiene-. Pero además con esa suscripción acceden a todas las herramientas necesarias de seguridad, lo que reduce totalmente las posibilidades de fraude".

Desde la app de origen alemán My Sugar Daddy, que busca matchear hombres de buen poder adquisitivo con mujeres que buscan alcanzar un estilo de vida lujoso, aseguran que el 30% de los casi 110.000 miembros en Argentina paga por tener un status VIP (en América latina ese porcentaje es del 42 por ciento). "Se puede ver un ilimitado número de perfiles y acceder a la búsqueda avanzada. Esto hace que el usuario tenga mayores oportunidades de encontrar a la persona indicada -sostiene Philip Cappelletti, su vocero-. También podés averiguar quién vio tu perfil y te puso en su lista de favoritos y hablar gratuitamente con otros miembros VIP".

Por qué muchos siguen con las versiones gratuitas

A pesar de las ventajas de las versiones premium de las apps de citas, muchos singles argentinos eligen mantener sus perfiles gratuitos. No solo porque consideran que no vale la pena pagar por un match sino porque sostienen que es engorroso darse de baja una vez que conocen a alguien o simplemente se hartaron de swipear y swipear en busca del o la candidata ideal.

Tinder tiene hoy mucha competencia en apps que ofrecen distintos modos de conectar a sus usuarios.

"Ni bien me abrí un perfil en una de estas apps, vi una chica que me gustaba y para avanzar me pedían el número de la tarjeta de crédito. Aunque no estaba convencido, lo puse igual y me empezaron a cobrar un montón de cosas que ni siquiera usaba. Después, cuando quise darme de baja, fue un lío. Como en todo, es fácil entrar pero no salir. Estuve meses tratando de cancelar la suscripción, mientras seguían cobrándome. Fue una pérdida de tiempo y dinero", confiesa Tomás, de 33 años, que prefiere bucear en el mar gratuito de Instagram para conocer chicas.

De todas formas, los voceros de estas apps insisten en que pagar por mejores matches es una buena inversión: "Para las personas que se toman en serio las citas, vale la pena. Se suele gastar dinero en la membresía de un gimnasio que después no se utiliza, en una plataforma para ver series e incluso se paga una cuota mensual para tener envíos gratis. Entonces, ¿por qué los solteros no pagarían para mejorar su vida amorosa también?", concluye Kodden, de Inner Circle.