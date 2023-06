Una batalla burocrática con la prepaga los desgastó y se fueron a España: "Argentina es como una relación tóxica"

"Viajamos el 5 de diciembre de 2019, pocos días antes del fin del gobierno de Macri", cuenta Lucas Berga a iProfesional, y agrega: "Llegamos el 6 de diciembre, día de la Constitución Española y feriado aquí".

Lucas y Egle, su mujer, son padres de Tiziano (17), cuyo diagnóstico es Síndrome de Asperger; Nazareno (16), que también fue diagnosticado con autismo TGD, pero además nació de 30 semanas de gestación y estuvo muy grave, quedando con secuelas motrices debido a la parálisis cerebral; y, por último, Marco (8), el menor, también diagnosticado con autismo.

"Debido a los problemas que teníamos con la prepaga y todo lo relacionado con la salud de los chicos, más la situación económica y social de vivir en el conurbano bonaerense, un día nos hartamos y decidimos mudarnos a España, a Alcalá de Henares, una ciudad de las afueras de Madrid, a 35 kilómetros del centro", explica Lucas.

"El tema de salud, traducido en una interminable batalla con la prepaga, que nos hacía la vida imposible a la hora de aprobar los tratamientos más una interminable carga de trabajo extra gestionando las autorizaciones, facturas de tratamientos, era prácticamente nuestro tercer trabajo de cada día", recuerda.

Según dice, era una situación muy desgastante teniendo en cuenta todo el tiempo que demanda planificar y llevar adelante una batería de terapias para tres hijos con discapacidad, coordinar un grupo de médicos y terapeutas, siendo ellos quienes debían ir monitoreando resultados y cambios, más la escolaridad de los tres y sus trabajos.

Sumado a ello, "la inseguridad del conurbano bonaerense donde vivían en el partido de General San Martín y la situación económica, que tampoco ayudaba nada", menciona.

Un viaje que les cambiaría la vida

En 2017 tuvieron que viajar a España para operar a Nazareno de manera particular ya que la intervención que había que hacerle no la cubría la prepaga en Argentina. "Tuvimos que hacer Festivales, shows, rifas para recaudar el dinero de la intervención y los gastos", recuerda Lucas.

"La gente de nuestra comunidad nos ayudó a llegar al objetivo y pudimos viajar. Naza se operó y el resultado de la operación fue muy bueno, pero estuvimos un mes entero viviendo en Alcalá de Henares - Madrid, no como turistas, sino en una casa de familia en la que alquilamos por Airbnb 2 habitaciones", relata.

Para esta familia, esa fue una experiencia que les cambió la vida. "Vimos cómo era vivir en otro contexto y cómo sería el sistema de salud si viviéramos aquí. Cuando regresamos a casa ya nada fue igual, casi un año después tomamos la decisión de irnos y comenzó el proceso migratorio, exactamente un año antes de viajar", afirma.

Carmela, la mujer que les alquiló dos habitaciones de su casa por Airbnb en aquel viaje, les ofreció, si decidían radicarse en España, su casa para vivir hasta conseguir una propia. "Esa fue una de las principales razones por las que nos animamos a tomar la decisión; su apoyo fue fundamental en el inicio. Estuvimos finalmente dos meses y medio en su casa hasta que logramos que nos alquilen un piso, algo muy difícil debido a que uno no cuenta con historial aquí, ni nómina (recibo de sueldo) y casi nadie quiere alquilar a extranjeros sin aval de un empleo", asegura.

Según comparte, "al inicio hay que hacer una cantidad impresionante de trámites para comenzar a funcionar en el nuevo país: empadronarse, abrir una cuenta bancaria, sacar el certificado de la Unión Europea NIE para mi esposa que era la comunitaria, luego tramitar mi permiso de residencia, los papeles de los niños, revisiones médicas, volver a tramitar los certificados de discapacidad españoles. Muchísimo papeleo".

A su vez, sigue: "Tuve que conseguir un empleo en orden de poder alquilar un piso, por lo que por primera vez en mi vida comencé a trabajar en relación de dependencia. Fue una experiencia completamente nueva para mí, ya que siempre fui autónomo".

Lucas es realizador y productor de contenidos. En Argentina, tenía su empresa en San Martín, Provincia de Buenos Aires, que se especializaba en generar contenido para las redes sociales de Pymes, ONG´s, Municipios, Universidades.

"El proyecto inicial fue abrir otra oficina en Madrid y mantener la de Buenos Aires centralizando la post producción allí, pero con la pandemia se perdieron más de la mitad de las empresas que tenía como clientes y el resto achicó muchísimo sus números, por lo que tuve que tomar la decisión de cerrar en Buenos Aires y arrancar de cero en España", cuenta Lucas.

Comenzó a hacer trabajo freelance; hizo tareas como figurante en cine y series; le dedicó más tiempo y se puso a "trabajar en serio" en su canal de Youtube, que fue creciendo y se monetizó; publicó un libro en mayo de 2020, en plena pandemia y hace pocos días salió a la luz su primera pieza de ficción. "Poco a poco voy reencauzando mi camino profesional hacia algo similar a lo que tenía armado en Argentina", dice.

Egle es profesora de inglés, y cuando vivían en Argentina trabajaba en siete colegios entre públicos y privados. En España, en septiembre de 2020, consiguió trabajo en una academia privada cerca de su casa, donde trabaja la mitad de horas que en Argentina y gana cuatro veces más.

Para ambos, "si bien no es fácil comenzar de cero en un lugar donde nadie te conoce y donde no estás familiarizado con la dinámica diaria de los negocios, nada es imposible, con mucha humildad y buen hacer se puede ir saliendo adelante".

"Aprender cómo funcionan las cosas aquí es la principal barrera, y entender que muchísimas de las mañas que en Argentina son casi indispensables para poder sobrevivir, aquí no son necesarias porque hay un sistema que, si bien es muy rígido, funciona y permite avanzar, hay previsibilidad y seguridad jurídica", asegura Lucas.

"En España logré bajar muchísimo mi carga de estrés, aquí el dinero rinde de otra manera y con poco que factures, ya podés llegar a un punto básico de equilibrio, cubrir las necesidades básicas y tener paz mental para proyectar y emprender de otra manera. El menor riesgo te permite tomar otro tipo de decisiones con una proyección más a largo plazo", plantea.

Para él, es difícil comparar su vida hoy con lo que vivía en Argentina. "Mi país me hizo quien soy, pero también me costó muchísimo sufrimiento", dice. "Yo siempre lo comparo con esas relaciones tóxicas donde amás a tu pareja, pero ésta te lastima una y otra vez, te pide perdón, volvés y luego te lastima de nuevo. Así siento a Argentina".

Y agrega: "Lamentablemente la inestabilidad de Argentina nos enseña muchas herramientas para poder prosperar en entornos más benevolentes, aunque también creo que puede suponer un riesgo si uno cree que se las sabe todas. La humildad es la clave".

Al respecto cuenta: "Me ha pasado de ver algún compatriota que piensa que se las sabe todas y esos son los primeros que se dan la cabeza contra la pared y los que peor se adaptan, terminan renegando del sistema, se sienten encerrados por no poder meter atajos en todo, y aquí las cosas van a otro ritmo y siguen su curso, pero funcionan en términos generales".

Para Lucas y su familia, el balance es 1.000% positivo. "Encontré mi lugar en el mundo", dicen, y añaden: "Emigrar implica dejar de ser quien eras y transformate en una persona nueva. Nosotros dejamos nuestra falsa zona de confort para intentar crear una nueva realidad que no es fácil de iniciar, pero que es infinitamente más sana para nuestros hijos y para nosotros. Y creo que ganamos paz mental, salud y alegría".

Sí extrañan a su familia y amigos, pero "no extrañamos la violencia, la pobreza, la falta de oportunidades, el estrés, el vivir a mil por hora de lunes a lunes. Me tocó volver a Argentina hace un año cuando vendimos nuestro departamento y volvería, sí, pero de visita, aunque prefiero, si puedo ayudar a la familia o amigos, que ellos me visiten".