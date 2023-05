Dónde y cómo descargar WhatsApp plus última versión

De qué se trata WhatsApp Plus, la herramienta no oficial de la aplicación. Dónde y cómo descargar la última versión disponible 2023

WhatsApp Plus es la versión no oficial de la aplicación que ofrece una serie de funciones adicionales. Te contamos cómo descargar la última versión de WhatsApp Plus.

Cada vez más cantidad de usuarios eligen la alternativa no oficial de WhatsApp por las nuevas herramientas que brinda. Las personas que la utilicen deben considerar los riegos que implica descargar la aplicación.

¿Cuál es la versión más reciente de WhatsApp Plus?

La versión más reciente de WhatsApp Plus disponible para su descarga es la 20.65.06 que es compatible con el sistema operativo Android.

WhatsApp Plus cuenta con una serie de funciones extra a la versión oficial. La última versión trae actualizaciones que mejoran el funcionamiento y características de la aplicación sin tener publicidades.

Las características por las cuales muchos de los usuarios eligen descargarse WhatsApp Plus son las siguientes.

Personalización

WhatsApp Plus permite personalizar la aplicación. Desde la configuración, se puede cambiar el icono de la app, las conversaciones y la pantalla inicial. Hay temas prediseñados, diferentes colores y estilos de fuentes para elegir. Esta versión permite tener un estado de hasta 255 caracteres.

WhatsApp Plus permite personalizar la cuenta, con diferentes colores, diseños y tipografías.

Emojis

La versión no oficial de mensajería instantánea tiene una mayor variedad de emoticones disponibles.

Privacidad

WhatsApp Plus ofrece más herramientas de privacidad en la cuenta. Además de las opciones que ya conocemos de la aplicación clásica para desactivar el visto, la ultima hora de conexión, el estado "en línea", esta versión tiene nuevas opciones.

Permite eliminar el indicador "escribiendo" o "grabando un audio". También tiene un modo DND de "No molestar" y otra para bloquear la aplicación.

Grupos

Hay nuevos apartados que permiten al usuario tener más privacidad y seguridad al momento de ser añadido a un grupo. En el caso de no querer participar de un grupo, se puede rechazar la invitación.

Archivos

Con WhatsApp Plus se puede elegir la calidad y tamaño de las imágenes o videos que envíes, permitiendo archivos más grandes de hasta 999 MD. Una gran diferencia con la aplicación original es que no hay límite en la cantidad, por lo que se pueden enviar grandes cantidades al mismo tiempo.

Asimismo, tiene una función que impide al otro usuario eliminar una imagen, video o audio.

Hay que tener en cuenta que algunas de las funciones solo sirven con otros contactos que también tengan descargada la última versión de WhatsApp Plus.

Al descargar la última versión de WhatsApp Plus se podrá acceder a las nuevas herramientas y funciones.

Sin embargo, como WhatsApp Plus es una aplicación no oficial, es más propenso a sufrir hackeos porque usa servidores distintos a la versión original y no cuenta con el cifrado "de extremo a extremo".

Además, al usar esta versión se corre el riesgo de que WhatsApp puede detectar el uso de la aplicación y bloquear la cuenta o el número de teléfono de manera indefinida.

¿Cómo instalar WhatsApp Plus en Android última versión 2023?

La última versión de WhatsApp Plus está disponible para descargar en los teléfonos celulares con sistema Android.

Como se trata de una aplicación no oficial, no se puede encontrar en Google Play Store, donde se suelen descargar las aplicaciones. Para descargar la última versión de WhatsApp Plus hay tener en el teléfono el archivo APK de la aplicación.

Si el teléfono tiene la aplicación oficial de WhatsApp, el primer paso es hacer una copia de seguridad de la cuenta, para guardar todo su contenido y luego eliminar la app.

Para descargar el archivo APK hay que ingresar en Google Chrome y buscarlo en la página que desees. Siempre se recomienda verificar que la página y el link de descarga sean seguros para no dañar el teléfono.

Instalado el APK se debe habilitar la opción de instalación desde fuentes desconocidas en el dispositivo. Esto hay que hacerlo para que el teléfono permita descargar contenido desde otro lugar que no sea Google Play Store. Se habilita la función desde la configuración, en la pestaña de seguridad.

Mediante el archivo APK se podrá descargar WhatsApp Plus, configurar la cuenta con tu número de teléfono y comenzar a usar todas las funciones disponibles.

WhatsApp puede bloquear tu cuenta y número de teléfono si detecta que descargaste la versión no oficial.

¿Cómo se hace para descargar WhatsApp?

WhatsApp sigue siendo la aplicación de mensajería instantánea más utilizada en el mundo. Para instalarla solo es necesario tener un teléfono inteligente ya que está disponible en sistemas Android y iOS.

Para descargar WhatsApp en cualquiera de los dos sistemas se deben seguir los siguientes pasos:

Abrir Google Play Store o App Store según corresponda, y buscar WhatsApp Messenger

según corresponda, y buscar WhatsApp Messenger Instalar la aplicación

Leer y aceptar los términos y condiciones del servicio para poder iniciar la cuenta

Registrar tu número de teléfono con el código de área del país

de teléfono con el código de área del país La aplicación enviara un código por mensaje de texto que hay que ingresar para verificar el número de teléfono

En el caso de que ya tengas una cuenta y que haya una copia de seguridad del historial de chats y se quiere restaurar, seleccionar la opción "Restaurar"

Ingresar tu nombre y foto de perfil

Para desinstalar WhatsApp Messenger de tu teléfono siempre se recomienda realizar una copia de seguridad antes de eliminar la aplicación.

Se debe ir a la configuración y ajustes del dispositivo. Para eliminar la aplicación y los datos de ella ir a la sección de aplicaciones > notificaciones > WhatsApp > desinstalar.