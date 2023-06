Quién es Ha-Joon Chang, el economista coreano que mencionó Cristina

La vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, dio una entrevista donde hizo mención al economista coreano Ha-Joon Chang.

Al hablar de las restricciones económicas, la ex mandataria puso como ejemplo las dificultades que atravesó Corea del Sur durante décadas, mientras llevaba adelante un proceso de industrialización. En esa línea, mencionó a Ha-Joon Chang, el economista que estuvo en el país recientemente y con quien no pudo reunirse por problemas de agenda.

"Estaba leyendo unas declaraciones del economista coreano Chang. "Wado" (de Pedro) me había invitado a una reunión con él pero no pude coordinar mi agenda, pero hoy leía que en Corea del Sur durante muchos años no se pudo viajar al exterior porque necesitaban juntar dólares (...). Aprovecharon ese momento para desarrollar tecnología, con líneas productivas vinculadas a la exportación", comentó Cristina en relación a las dificultades que genera la falta de la divisa.

El economista nacido en Corea del Sur en 1963 estuvo de visita en Argentina, donde encabezó una serie de actividades organizadas por Fundar y el Consejo Federal de Inversiones con distintos referentes políticos y académicos. Además, fue entrevistado por el programa Brotes Verdes de C5N.

Quién es Ha-Joon Chang

Ha-Joon Chang se convirtió en el último tiempo en uno de los economistas más destacados y citados a nivel mundial por sus propuestas heterodoxas. Se trata de uno de los referentes de las políticas de desarrollo y sus principales artículos rezan sobre una crítica al liberalismo.

Actualmente, Chang es profesor de la Universidad de Cambridge y ha publicado libros traducidos a múltiples idiomas que se han convertido en referencia tanto para heterodoxos como para quienes lo critican desde la ortodoxia. Entre otros, es autor de Retirar la escalera, uno de sus más destacadas publicaciones.

Además, el economista fue consultor del Banco Mundial y del Banco Europeo de Inversiones, como también de la organización Oxfam y de distintas agencias de Naciones Unidas.

Chang suele ser cita de referencia al hablar del desarrollo logrado por su país, Corea del Sur, que pasó de ser un enclave pobre de Asia a una de las potencias más desarrolladas del mundo.

Durante su visita en el país, se refirió a la situación macroeconómica local: "Me llamó la atención la calidad general de los recursos humanos, eso me da esperanza pero también me da rabia. ¿Qué están haciendo con esta gran gente? Y de alguna manera estos brillantes recursos humanos están desperdiciados", sostuvo.}

Su opinión sobre Argentina

Según el profesor de la Universidad SOAS de Londres, Argentina "sin duda necesita un nuevo pacto social" para lograr políticas a largo plazo y bajar la inflación, que es "un problema político" cuya resolución implica "algún compromiso de todos". "La inflación es, en realidad, una forma muy perezosa de resolver un conflicto de distribución dentro de la sociedad", agregó.

"Si tienes un entorno macroeconómico inestable que también es muy hostil a la planificación a largo plazo debido a la alta inflación y la incertidumbre, entonces no puedes desarrollar tu economía productiva", reflexionó Chang. Sin embargo, agregó que "la razón más importante de la inestabilidad económica argentina es la incapacidad de generar suficientes exportaciones".

Al ser consultado sobre la propuesta de dolarización que sostienen desde el espacio La Libertad Avanza, el economista surcoreano enfatizó que la decisión de aceptar el dólar como moneda oficial sería "una locura" porque "te convierte en una colonia de los Estados Unidos, significa que tus políticas macroeconómicas se van a escribir en Washington DC".

En los últimos días se reunió con el presidente Alberto Fernández, los precandidatos Daniel Scioli, Eduardo de Pedro y Martín Lousteau, la ministra de Desarrollo Humano y Hábitat porteña, María Migliore, y su par de Desarrollo Económico y Producción, José Luis Giusti. A su vez, compartió charlas con los gobernadores de la Provincia de Buenos Aires y Chaco, Axel Kicillof y Jorge Capitanich, respectivamente.